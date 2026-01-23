≪新味≫『メープルチーズクッキー』を先行販売！グランスタ東京限定『メープルクッキー詰合せ缶』に新しい味わいを詰め合わせました。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、【ザ・メープルマニア】より、グランスタ東京店限定の『メープルクッキー詰合せ缶』に、新しく『メープルチーズクッキー』を詰め合わせて、新発売いたしました。

メープルの香りとチェダーチーズの風味を味わう、メープル坊やの新商品。

グランスタ東京店でしか手に入らない人気商品『メープル詰合せ缶』。東京駅だけの特別な詰合せ缶は、2023年新商品 東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング1位を獲得するなど、“東京土産”としてたくさんのお客様にご支持をいただいて参りました。

新たな味わいである、メープルチーズクッキーの生地には、メープルシュガーとチェダーチーズ※1を使用。サクサクと軽い食感に焼き上げたクッキーで、バニラ風味のホワイトチョコ※2をサンドしました。メープルの香りとチーズの風味が織りなす味わいをお楽しみください。

クッキー缶は、存在感のあるゴールドで特別感を演出。指先に触れるエンボス加工の立体感は、手に取るたびに愛着が深まるメープルマニアらしい仕上がりです。

「東京駅でしか出会えない。この缶でしか味わえない。」限定が詰まったクッキー缶を、旅の思い出とともに持ち帰りませんか？

この機会にぜひ、メープルとチーズが織りなす味わいをお楽しみくださいませ。

(※1)チーズ中チェダー60％使用、(※2)チョコレートコーチングを使用

◆商品概要

【商品名】メープルクッキー詰合せ缶

【価 格】2,500円（税込）※消費税切捨表記

【内 容】14枚入

・メープルバタークッキー7枚

・メープルチーズクッキー7枚<グランスタ東京限定>

【取扱店】ザ・メープルマニア グランスタ東京店

◆The MAPLE MANIA Story

「ザ・メープルマニア」の舞台は古き良き時代のアメリカ。

音楽や映画などの文化や芸術が充実した、

明るく、活気があり、夢に満ちあふれた時代。

そんな時代に育ったメープル坊やは、いたずらとメープルのお菓子が大好き。

大人たちは背広のポケットからウイスキーを取り出し、メープル坊やは真似をしてメープルシロップを忍ばせました。

誰もいない合間をねらって、キッチンの戸棚からメープルのシロップをこっそり取ってはポケットに入れて、愛犬との散歩の時間や、裏庭の木に登ってペロリ。

「ザ・メープルマニア」のお菓子は、ひとつひとつにそんな遊び心と子供のころの冒険心やいたずら心、懐かしさが込められています。 「ザ・メープルマニア」のお菓子を食べた人に少しでも子供のころのワクワクする気持ちを思い出してほしい。

「ザ・メープルマニア」のたっぷりのメープルの甘さで夕方のキッチンのにおいやベッドの中で絵本を読んだこと…

ほっこりと懐かしい出来事を思い出してほしい。

そんな気持ちで、「ザ・メープルマニア」では、

今日もお客様にメープルの甘い香りをお届けしています。

◆商品紹介

◇メープルバタークッキー

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクのクッキーでバター風味のチョコ※をサンド。JR東日本おみやげグランプリ2023にて総合グランプリに輝いた人気No.１商品です。

(※)チョコレートコーチングを使用。

9 枚入 1,130円 (税込）

18 枚入 2,260円 (税込)

32 枚入 4,000円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

◇メープルフィナンシェ

メープルシュガーを加え、外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げたメープルフィナンシェです。リッチな甘いメープルの香りが口いっぱいに広がります。

6 個入 1,300円 (税込）

12 個入 2,600円 (税込)

※すべて消費税切り捨て表記

※商品の画像は全てイメージです

◆常設店舗・公式サイト

・ザ・メープルマニア グランスタ東京店

・ザ・メープルマニア 京王新宿店

・メープルスタンド ルミネ北千住店

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaplemania/

Instagram：https://www.instagram.com/themaplemania_official/

X：https://x.com/themaplemania

Facebook：https://www.facebook.com/themaplemania

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ