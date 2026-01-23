DYM MESSENGERS、D.LEAGUE「BLOCK VIBE」ROUND.4 第一戦（1st match）で勝利。

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）が運営するプロダンスチーム「DYM MESSENGERS」は、2026年1月9日（金）に開催されたD.LEAGUE 2025-26シーズン ROUND.4 第一戦（1st match）にて、M&A SOUKEN QUANTSと対戦し、70.9-29.1で勝利いたしました。

D.LEAGUEは2025-26シーズンより全16チーム体制となり、「BLOCK HYPE」「BLOCK VIBE」の2ブロック制で開催されています。

DYM MESSENGERSは、表現力や世界観が重視される「BLOCK VIBE」に所属しています。

本試合では、テクニック、コレオグラフィー、シンクロなど複数の評価項目において高い評価を獲得。

チームとして積み重ねてきた練習の成果を発揮し、勝利できました。

この勝利により、DYM MESSENGERSはROUND.4終了時点でBLOCK VIBE総合ランキング2位につけ、シーズンを通した上位争いの中で確かな存在感を示しています。

リーグの拡大により競争が激化する中、今回の結果は、DYM MESSENGERSにとって2026年5月に開催されるチャンピオンシップ進出に向けた重要な一戦となりました。

DYM MESSENGERSは、今後もリーグの成長とともに挑戦を続け、ダンスを通じて「本気で取り組む姿勢」や「チームで成果を出す価値」を発信してまいります。

■今後の試合スケジュール

https://home.dleague.co.jp/games/

ROUND.5

開催日程：2026年2月13日（金）

開場 / 開演：17:30 / 18:30

場所：TOYOTA ARENA TOKYO

DYM MESSENGERS VS SEGA SAMMY LUX

ROUND.6

サイファー(CYPHER)

開催日程：2026.03.13（金）

開場 / 開演：17:30 / 18:30

場所：TOYOTA ARENA TOKYO

全チーム総当たりでチームの代表者 (1～3名)がCYPHERを戦う！

https://home.dleague.co.jp/games/season/25-26/cypher/

ROUND.7

開催日程：2026年3月14日（土）

開場 / 開演：17:00 / 18:00

場所：TOYOTA ARENA TOKYO

LIFULL ALT-RHYTHM VS DYM MESSENGERS

ROUND.8

開催日程：2026年4月24日（金）

開場 / 開演：17:30 / 18:30

場所：TOYOTA ARENA TOKYO

DYM MESSENGERS VS FULLCAST RAISERZ

■DYM MESSENGERS

日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に2023年より参戦しているチーム。

国内を代表する各ジャンルのプロフェッショナルダンサーのみで構成されるストリートダンス名門チームDYM MESSENGERS。ダンスや音楽のルーツを重んじながら革新性ある新たなスタイルを提示、今一度ダンスや音楽が持つ魅力を伝えていく。変わらずに、変わり続ける。そんなチームを目指す。

Webサイト：https://dym-messengers.jp/

公式X：https://x.com/dym_messengers

公式Instagram：https://www.instagram.com/dym_messengers/

YouTube：https://www.youtube.com/@DYM_MESSENGERS

公式LINE：

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/