東京原宿のアートギャラリー＆セレクトショップ「SOMSOC GALLERY」公式ウェブサイトがリニューアルオープン。SOMSOCの“企み”を世界へ発信し、新たな仲間と出会うためのプラットフォームが誕生

研美株式会社

東京・原宿を拠点に、アート・ファッション・カルチャーを横断する活動を展開してきたSOMSOC GALLERYは、新公式ウェブサイトを1月23日（金）に公開しました。

本サイトは、SOMSOCが企てるプロジェクトの数々や、展示情報、アーティスト情報、作品、商品、コンテンツを点として配置し、それらを線でつなぎ、やがて面として立ち上がる── SOMSOCが構想してきた「裏宇宙」を、初めてひとつの体験として可視化したプラットフォームです。



SOMSOC GALLERY 公式サイト：https://somsoc.jp(https://somsoc.jp)

SOMSOCの構想は、2022年に原宿の小さなギャラリー空間から始まりました。 「SOMSOC」とは「COSMOS（宇宙）」の鏡像を意味し、表現者の内に潜む宇宙を表します。表現者の宇宙と現実を繋ぎ、未知の出会いを呼び起こし、知らない世界へ導くワームホールのような存在でありたい。そんな思いを胸に、展示、物販、音楽、IP コラボレーション、イベント、オンラインコンテンツと活動を広げながら駆け抜けてまいりました。そして今年、その世界観はようやく“形”として立ち上がります。表現の形式やメディアは変化しても、「アートとカルチャーを、より身近で開かれたものにする」という初心は変わっていません。

新サイトでは、以下の要素が有機的につながっています。

- これまでSOMSOCに関わってきたアーティストのアーカイブと現在進行形の活動- 2022年から現在までの展覧会情報と記録・アート、ファッション、IP を横断する各種プロジェクト- 作品やオリジナルアイテム、コラボレーション商品のオンライン購入- 展示や商品体験と連動したストーリー性のあるコンテンツ

鑑賞するだけで終わらない。購入するだけでも終わらない。知ること、関わること、参加することが自然につながる構造そのものが、SOMSOCの目指す「裏宇宙」です。アートとショッピング、エンターテインメントとインタラクション。それらを分断せず、ひとつの体験として編み直すことで、新しい入口が生まれました。SOMSOC裏宇宙の新しいゲートは、すでに開かれています。ぜひ、このアートとカルチャーによって構成された、少し不思議で、どこか居心地のよい宇宙へ足を踏み入れてみてください。

SOMSOCが立ち上げる、新ウェブサイトの理念

本ウェブサイトは、展示や販売をゴールとせず、創作の痕跡と物語を長期的に蓄積・運用するためのデジタル・ユニバースとして設計されています。

私たちが設計するデジタル・ユニバース― 創作の痕跡と物語が循環するウェブサイト ―

SOMSOC GALLERYのウェブサイトは、完成された「場」ではありません。創作、展示、共同制作、流通、鑑賞といった行為が、時間軸の中で互いに結びつき、生成され続ける環境です。ここでは、作品そのものだけでなく、そこに至る思考や試行、関係性、そして時間の経過までもが記録され、重なり合います。「デジタル・ユニバース」とは、個々の創作がひとつに編まれ（uni）、その連なりから詩情（verse）が立ち上がる構造を指します。それは中央集権的な構造ではなく、アーティスト一人一人の創作の銀河系から形成されるボトムアップの環境です。このデジタル・ユニバースは、創作と現実を結び直すための実装です。詳細はこちら(https://somsoc.jp/blogs/newsletter/regarding-the-somsoc-digital-universe)

SOMSOC GALLERYとは

SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)は、東京原宿に立地。ギャラリーとセレクトショップを兼ねるアート拠点、および、クリエイターユニット。「SOMSOC」とは「COSMOS（宇宙）」の鏡像を意味し、表現者の内に潜む宇宙を表す。SOMSOC GALLERYは“表現者の宇宙”と“実世界”を繋ぐワームホールとなり、表現者の思考やあふれるエネルギーを増幅し伝達する役割を担う。ポップカルチャーの世界的震源地原宿で、オリエンタルとポップの融合をミッションとして作品展示やクリエイティブプロジェクト、コミッションワークを推し進めている。

フロア情報

〈1F〉セレクトショップ

ジーコアズ工業、NØИSENSE等ブランドファッションアイテムおよび、版画・トイ・アーティストグッズ等のSOMSOCセレクションラインナップを展示販売

〈2F〉ギャラリー、DJブース、イベントスペース／ドリンクカウンター

アーティスト作品の企画展示および、音楽イベントやトークイベント等を開催。ドリンクカウンターでは、好評のフルーツビールと雲南コーヒーを提供

Information

・住所：東京都渋谷区神宮前3-22-11

・電話：03-6384-5733

・営業時間：12:00～20:00 年中無休 ※展示入れ替え時期は休業となる場合があります。展示情報はHPまたはSNSをチェックしてください。

・アクセス：JR「原宿駅」、東京メトロ「明治神宮前」駅徒歩7分

・公式サイト：https://somsoc.jp

・公式Instagram：@somsocgallery(https://www.instagram.com/somsocgallery/)

・公式X：@Somsocgallery(https://x.com/Somsocgallery)