『らくたま35号（博多ステーションフロント）』本日12時より募集スタート！「全期間配当保証」「翌日償還」「優先劣後システム」を採用した高機能ファンドで資金効率最大化と投資安定性の向上を目指します
らくたま35号（ファンド募集ページ） :
https://rakutama.jp/projects/35
■ 大人気資産戦略『らくたま』
『らくたま』は、不動産クラウドファンディングをより安心で身近な資産形成の手段としてお届けするために誕生しました。私たちは安全性と透明性を常に重視し、堅実なファンド設計と多彩な特典プログラムを通じて、従来の「投資＝堅い・難しい」という固定観念を取り払い、誰もが1万円から参加できる新しい投資体験を提供してまいります。
信頼に支えられた資産運用を楽しみながら、以下の特典もぜひご体験ください。
らくたま公式サイト :
https://rakutama.jp
▼運営会社
社名 ：株式会社フロンティアグループ
本社 ：東京都千代田区外神田5-2-5
事業内容 ：不動産事業、不動産クラウドファンディング
URL ：https://frogro.co.jp/
お問い合わせ：らくたま運営事務局
tel 03-6803-0337 mail rakutama@frogro.com