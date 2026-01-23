七工匠 7Artisans 10mm F2.8 AF APS-C「E/Z/Xマウント」販売開始

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisansの交換レンズ「10mm F2.8 AF APS-C」を2026年1月23日(金)より販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：\ 41,000（税込）

七工匠（しちこうしょう）7Artisan 10mm F2.8 AF APS-Cは、APS-Cセンサー対応のオートフォーカス単焦点レンズです。対角画角105.3°の超広角によるダイナミックな遠近表現を実現します。収差を抑えて直線や空間の広がりを自然に描写し、被写体の雰囲気を活かした画づくりが可能です。静粛で正確なAF性能により、風景写真やスナップ撮影など幅広いシーンで活躍します。軽量コンパクトで携行性に優れる金属製鏡筒に、防塵防滴に配慮したシーリングも備え、日常のさまざまな場面で安心してご活用いただけます。

105.3°の圧倒的画角

超広角105.3°の画角は、壮大なパースペクティブ（遠近感）と奥行き感で視界を大きく広げ、風景の広大さから細部の繊細さまでスケール感豊かに描き出します。屋内や限られたスペースでも、超広角ならではの広い視野と遠近表現により、日常の一瞬をドラマチックに切り取ります。

歪みを抑えた広角表現と優れた光学性能

コンパクトな鏡筒ながら高い光学性能を備え、歪曲収差を抑えた自然な広角表現を実現します。直線を違和感なく描き出しやすく、建築撮影などでの補正作業の負担軽減にも貢献します。さらに開放F2.8により、室内や夕景など低照度環境でもシャッタースピードを確保しやすく、最短撮影距離0.3mの近接撮影では、前景を強調した立体的な表現や背景をぼかした表現も可能です。

STMモーター搭載で快適AF

STMモーターを搭載し、静かで素早いAF（オートフォーカス）が可能です。瞳AF・顔認識にも対応し、スナップからポートレートまでタイミングを逃さず、素早く被写体を捉えます。

屋外での使用も安心。防塵防滴に配慮した設計

レンズには撥水・防汚コーティング、マウント部にはほこりや水しぶきの侵入を抑えるシーリングを備えた、防塵防滴に配慮した設計です。堅牢性に優れた金属製鏡筒は、軽量コンパクトで持ち運びにも便利です。

その他の機能

レンズ側面にはAF/MF切替スイッチを搭載し、ワンタッチでフォーカスモードの切り替えができます。さらにマウント部にはUSB Type-C端子を備え、PCと接続してファームウェアのアップデートが可能です。

仕様10群11枚：（ASPH非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）

- 対応マウント：ソニーE / ニコンZ / 富士フイルムX- 対応撮像画面サイズ：APS-C- 焦点距離：10mm（35mm判換算: 15mm相当）- レンズ構成：10群11枚（ASPH非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、高屈折レンズ2枚）- フォーカス：AF（オートフォーカス）- 最短撮影距離：0.3m- 絞り：F2.8-F16- 絞り羽根：7枚- サイズ：約Φ69×67mm（マウント部除く）※- 質量：約234g※- フィルター径：62mm- 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル

※マウントにより異なります。

サンプルフォト

more Samples >>(https://stkb.co.jp/info/?page_id=49579)

About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

