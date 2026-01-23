【名古屋・栄駅徒歩1分／最大100名】冬でも暖かい完全屋内BBQ場に“BBQサカバコース”が新登場【BBQ＋居酒屋メニュー＋飲み放題で4,500円～】

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク栄店は、BBQの楽しさの中に居酒屋の気軽さを取り入れた新プラン「BBQ酒場コース」の提供を2026年1月1日より開始しました。

寒い冬でも楽しめる完全屋内BBQ場

名古屋・栄のウッドデザインパーク栄店は、冬の寒さが本領発揮する季節でも、あたたかい屋内BBQ場で“夏のBBQ気分”を思い出していただくため、2026年1月1日より「BBQサカバコース」を開始しました。通常の居酒屋に飽きている皆さまへ、BBQのライブ感と飲み会の気軽さを一体化した、新しい居酒屋のかたちを提案します。

BBQサカバコースとは？

「BBQサカバコース」は、居酒屋メニューと本格BBQを掛け合わせたハイブリッドスタイル。乾杯から締めまで“ゆっくり語り合う時間”を確保しながら、合間には自分たちでグリルするワクワクも味わえます。「いつもの居酒屋はもう飽きた」という声に応え、飲み会を一段とエンタメ化する新しい選択肢です。

好みやシュチュエーションで選べる3つのコース

【スキレット料理をグリルで楽しむ】カジュアルサカバコース4,500円（税込）

スキレット料理を中心に、乾杯から締めまでゆっくり語り合える居酒屋らしさを重視したコース！グリルを使った焼きもの体験も楽しめるので、「いつもの飲み会に手軽な変化が欲しい」という方におすすめ♪

【豪快お肉のBBQ付き！！】スタンダードサカバコース5,000円（税込）

極厚なお肉やジャンボフランクフルトに季節の野菜も豪勢に追加した、本格BBQ寄りの充実コース。居酒屋の気軽さはそのままに、焼きの楽しさ・食べ応えをしっかりプラス！「せっかくならBBQ感も味わいたい」という会にぴったり。

【海の幸BBQが楽しめる！】プレミアムサカバコース6,500円（税込）



厳選した海の幸をグリルで楽しめる、海の香ばしさを感じながら海鮮BBQを楽しめる。奮発したいいお祝い事や、少し大人な飲み会におすすめのコース。

施設紹介

ウッドデザインパーク栄店は、名古屋・栄駅1番出口から徒歩すぐ、ドン・キホーテ栄本店6階にある“完全屋内のBBQ場”です。雨や寒さの影響を受けにくい環境で、企業の懇親会や表彰式などの団体利用にも対応。貸切は最大100名まで承り、栄町駅・久屋大通駅からのアクセスも良好です。

会場にはプロジェクターやマイク、スピーカー、Wi-Fiを常設し、一般的なHDMI接続にも対応。音量・照明の調整や投影テストなどスタッフがサポートします。完全屋内×冷暖房、匂いの少ない電気グリルで、快適にBBQと飲み会を両立できます。