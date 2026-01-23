Nasdaq Private Market社への追加出資について

HiJoJo Partners株式会社

この度、HiJoJo Partners株式会社（以下、HJJといいます。）は、米国最大手の非上場株式マーケットメーカーであるNasdaq Private Market LLC（以下、NPMといいます。）への追加出資を完了いたしました。今後、本追加出資を通じてNPMとの連携を一層強化し、急成長する日本の非上場株式市場の発展を支えるとともに、当社の事業推進を加速してまいります。

HJJの追加出資の狙い

当社は、2024年8月に発表したNPMとの資本業務提携を通じて、現時点において、NPMへ出資を行っている日本およびアジアを本拠とする唯一の金融機関として、同社との強固な協力関係を構築してまいりました。本追加出資は、従来の提携関係をさらに強化するとともに、NPMが目指すプライベートエクイティ市場のグローバル化に賛同するものです。

また、本件は当社のパーパスである「投資を変える、市場を変える、日本を変える」の実現に資する取り組みであり、NPMおよび当社双方の成長を牽引する重要な施策と位置付けております。NPMと当社の取り組みを通じて、スタートアップや機関投資家ネットワークと世界の資本市場との接続をより強固なものとし、当社の事業成長を推進してまいります。

本出資は、日本政府が推進する「資産運用立国」の実現に向けた非上場株式の取引環境の整備や、日本証券業協会が掲げるセカンダリー市場の流通目標（2027年度まで1800億円）の達成に向けた取り組みを後押しするものであり、社会的にも意義のあるものと考えております。

参考

Nasdaq Private Market Closes Series C Round, Marking 4x Valuation Step-up Since 2024 (米国現地時間2026年1月16日発表)

https://www.nasdaqprivatemarket.com/nasdaq-private-market-closes-series-c-round-marking-4x-valuation-step-up-since-2024/

資本業務提携の内容（2024年8月5日発表内容）

- 日本及びアジア地域における非上場株式セカンダリービジネスや非上場株式市場へのアクセス拡大に係る協働- 日本の投資家に対するNPMのマーケットコメントの提供やイベント共催等を通じたNPMブランド認知度向上- 日本の機関投資家に向けたNPM取引プラットフォームへの共同マーケティング- NPMプラットフォームを活用した日本のスタートアップの海外資金調達支援

Nasdaq Private MarketのCEO トム・キャラハンからのコメント

「Nasdaq Private Marketは、HiJoJo Partnersによる継続的なご支援に深く感謝しています。今回、シリーズCラウンドへの出資を通じて、HiJoJo Partnersが日本およびアジア太平洋地域におけるスタートアップや革新的な非上場企業、機関投資家、ならびに株主の皆様にとって、より効率的でアクセスしやすいプライベートマーケットの構築にコミットしている姿勢が改めて示されました。私たちは、HiJoJo Partnersとのパートナーシップを高く評価しており、今後数年にわたり、共に成し遂げていく取り組みに大きな期待を寄せています。」

HiJoJo PartnersのCo-CEO スピリドン・メンザスからのコメント

「この度、Nasdaq Private Market（NPM）への追加出資を行い、同社との資本業務提携をさらに深化できることを大変嬉しく思います。NPMは、非上場株式の流動性提供において実績と信頼を築いてきたリーディングプラットフォームであり、プライベート・マーケットをより効率的かつアクセスしやすいものにするというビジョンは、今後ますます重要性を増すと考えています。

これまでの連携を土台に、日本の投資家・革新的な非上場企業・世界の資本市場をつなぐ接続を一層強化し、日本のプライベート市場の発展に貢献するとともに、当社のパーパス『投資を変える、市場を変える、日本を変える』の実現を加速してまいります。」

NPMの概要

Nasdaq Private Market（NPM）は、未上場企業、その従業員および投資家を対象に、プレIPOのライフサイクル全体を通じて、流動性、投資、ウェルス、データに関する各種ソリューションを提供しています。創設から10年以上にわたり、NPMは900社以上の企業主導型流動化プログラムを通じて、20万人超の適格な従業員株主および投資家に対し、累計約700億米ドルの取引を実行してきました。

2013年にNasdaq, Inc.の一部門として設立されたNPMは、現在は独立した企業として事業を展開しており、Nasdaqをはじめ、Allen & Company、Bank of America、BNP Paribas、Cerity Partners、Citi、DRW Venture Capital、Goldman Sachs、HiJoJo Partners、Morgan Stanley、Optiver、UBS、Wells Fargoといった戦略的投資家から出資を受けています。

より詳しくは、www.nasdaqprivatemarket.com(https://www.nasdaqprivatemarket.com/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/nasdaq-private-market/)、X(https://twitter.com/NPM)をご覧ください。

HJJの概要

HJJは2017年にスピリドン・メンザスによって設立された日本の独立系資産運用会社です。HJJは、日本で米国ユニコーン企業に投資する最大手のVCの一つであり、対面およびオンラインチャネルを通じて日本の投資家に対して、設立以来累計480億円（2025年1２月末現在）を超えるミドル・レイトステージ企業に投資するファンドを販売して参りました。株主として、クレディセゾン、みずほ証券、SBIグループ、Finatextホールディングス、三菱UFJイノベーション・パートナーズ、岡三証券グループ、ジャパンインベストメントアドバイザーおよびマネックスグループなどの日本の大手金融機関グループからご出資を頂いております。

より詳しくは、www.hijojo-partners.com(https://www.hijojo-partners.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=mail&utm_campaign=hjj-npm)をご覧ください。

商号：HiJoJo Partners株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第3065号

登録業務：第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

加入協会：一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会