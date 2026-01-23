株式会社エス・ブイ・シーディレクションズ

「八戸圏域」とは、青森県南部に位置する八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町の8市町村で構成される地域です。

今回、「八戸圏域」のアンテナショップである「八戸都市圏交流プラザ『8base』」と「8base」が入居する「日比谷OKUROJI」において、八戸圏域をPRするイベント「八戸圏域食旅フェスタ」を開催します。



【八戸圏域PRイベント「八戸圏域食旅フェスタ」】

●開催日時：令和8年1月24日(土) 13：00～18：00

令和8年1月25日(日) 11：00～16：00

●開催場所：「日比谷 OKUROJI」及び「八戸都市圏交流プラザ『8base』」

●開催内容

１.【八戸圏域の市町村による観光PR】

八戸圏域の市町村がブースを出展し、各市町村の魅力をPR。

２.【展示即売】

こだわりの地場産品をお買い求めいただける展示即売ブースも出展！

３.【「圏域産品詰め合わせギフト」をプレゼント】

イベント開催期間中に八戸都市圏交流プラザ「8base」で2,500円（税別）以上、

お食事・お買い物された方の中から抽選で50名の皆様に

「圏域産品詰め合わせギフト」（3,000円相当）をプレゼント。

４.【八戸圏域産品の試飲・試食】

地元とっておきの逸品をお気軽にお試しいただける試飲、試食コーナーを設置。

地酒のほか、地ワイン、梅酒、リンゴジュースもご用意。

【問い合わせ先】

八戸圏域食旅フェスタ イベント事務局

mail: hachinohekeniki_pr_event@sv-c.jp

「八戸都市圏交流プラザ『8base』」の公式インスタグラムでは

8baseの新商品やイベント情報などをお届けしています。

