ジュエリーブランドHirotakaより、新作「MANHATTAN/マンハッタン」イヤーカフ9型が登場

NYマンハッタンに息づくアールデコの幾何学的リズム。

その構築美を継承するHirotakaの定番「マンハッタン」コレクションから、新作イヤーカフ全9型がラインナップ。

シャープなラインと面が織りなす造形が際立つリュクスなゴールド。そして、クールなボリュームと立体感を湛えたシルバーが新たに登場。

ミニマルで研ぎ澄まされたスタイリングにマニッシュな余韻を。

発売日：2026年1月23日（金）より

Hirotaka 直営店および Hirotaka 公式オンラインストア https://store.hiro-taka.com/ にて販売

MANHATTAN ヘキサゴンイヤーカフ \59,400MANHATTAN ヘキサゴンダイヤモンドイヤーカフ \79,200MANHATTAN ポリゴンダイヤモンドイヤーカフ \83,600MANHATTAN ポリゴンフラットイヤーカフ \88,000MANHATTAN ポリゴンダイヤモンドパールイヤーカフ \99,000MANHATTAN ポリゴンダイヤモンドイヤーカフ \121,000MANHATTAN ポリゴンダイヤモンドイヤーカフ \36,300MANHATTAN ダブルオクタゴンダイヤモンドイヤーカフ \38,500MANHATTAN ポリゴンダイヤモンドイヤーカフ \42,900

Hirotakaとは

ニューヨークの小さなトランクショーからスタートしたジュエリー・ブランド。東洋と西洋が行き交う交差点で見つけた不思議な形、熱帯の森で輝く動植物の奇妙な美しさをインスピレーションソースに、クリエイティブディレクターである井上寛崇がデザイン。抽象的・都会的に削ぎ落としたミニマルさとアートのような存在感を備えた独自のスタイルにこだわり、世界中にファンを拡大。

現在、国内に直営 ９店舗と、その他の販売拠点は 80 箇所以上、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジア各国にて展開。ヒロタカのジュエリーは日本の熟練した職人によるハンドメイドの確かなクオリティを守りながら、環境に配慮したサスティナブルでエシカルなものづくりと、責任あるビジネスオペレーションを実践しています。https://store.hiro-taka.com/