米国VOGUEが選ぶ「注目の日本ヘアケア製品」に、KIWABI「ROOT VANISH カラーシャンプー」が選出

ROOT VANISHカラーシャンプー（ブラック、ライトブラウン、ダークブラウン 各300ml／5,478円）

スリーエム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 田村尚之）が展開するヘアケアブランド「KIWABI（綺和美）」のROOT VANISH カラーシャンプーが、米国のファッション誌『VOGUE』の特集「The Best Japanese Hair Products（注目の日本製ヘアプロダクト）」(https://www.vogue.com/article/best-japanese-hair-care-products)において、

「Best Hair-Dye Shampoo（ベスト・ヘアダイ・シャンプー）」に選出されました。

本特集は、日本のヘアケア製品に注目し、編集部と専門家の視点で選ばれたアイテムを紹介するもので、KIWABIは「日本ならではの発想を形にしたブランド」として評価されています。

J-Beautyの思想を映す、日本発のヘアケア設計

米国VOGUE誌は、日本のヘアケア文化「J-Beauty」の特徴として「頭皮を肌と同じように考える」という発想を取り上げています。

日々のケアにおいて、使用感や香り、継続しやすさといった体験価値を重視する日本の製品設計は、世界でも支持が高まりつつあります。

「ROOT VANISH カラーシャンプー」は、白髪が気になりはじめた方にも取り入れやすい設計で、「健やかさを大切にしながら、日々のケアに自然に溶け込むアイテム」として評価されました。

著名スタイリストからの評価も

日常に取り入れやすい“続けられる”設計

本特集では、米国を拠点にセレブリティのヘアスタイリングを多数手がけているニコラス・フローレス氏や、ニューヨークで活躍する日本人ヘアスタイリストの穂高律子氏が「ROOT VANISH カラーシャンプー」の使いやすさや処方設計について高く評価しています。

編集部・専門家のコメント（VOGUE誌Webサイトより一部抜粋・要約）

- 日常使いに配慮した設計普段のシャンプーを置き換えて使用することで、一気に染めるのではなく、徐々に自然と髪色を整えていく設計で続けやすい。- 植物由来成分へのこだわりツボクサ、ローズマリー、カモミール、ホホバオイルなどの植物由来成分を配合。- フリー処方の安心感サルフェート、アンモニア、パラベン、シリコンを不使用で、敏感肌にも安心の処方。

「年齢とともに気になりはじめた白髪のケアにおすすめ。このカラーシャンプーは、いまや私のバスルームの定番です。」

「香りやテクスチャーの心地よさ、洗い上がりの感触など、J-Beautyらしい繊細なものづくりを感じます。」

製品情報

◆商品名：ROOT VANISH カラーシャンプー

◆容量：300ml

◆カラー展開：ブラック、ダークブラウン、ライトブラウン

◆価格：5,478円（税込）

◆販売チャネル

・KIWABI公式サイト(https://jp-shop.kiwabi.com/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/KIWABI/page/8558FD85-9716-4BCA-A0A5-695FAE29536E)

・楽天(https://www.rakuten.ne.jp/gold/kiwabi/?iasid=07rpp_10095___3a-mkf91vfu-49-9562f9a4-738a-40d3-a08f-880240693371)

・Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kiwabi-jp/?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-strh-strlg)

※本製品は染毛剤ではなく、使用を継続することで髪表面に着色成分が定着していく設計です。

※髪質・頭皮の状態・使用環境により、仕上がりや使用感には個人差があります。

KIWABI（綺和美）について

KIWABI（綺和美）は、「髪と頭皮の健やかさを土台に、美しさを育む」ことを重視した、日本発のヘアケアブランドです。

“Scalp First”という考え方を軸に、過剰なケアに頼らず、本来の美しさを引き出すことを目指しています。

ブランド設立は2012年。現在は東京を拠点に、日本国内のみならず、アメリカ・ヨーロッパ・アジアなど、世界15カ国に展開。各地域の髪質やライフスタイルに寄り添いながら、日本的なミニマリズムを活かしたシンプルで心地よいヘアケアを提案しています。

KIWABIは、日々のケアを“習慣”ではなく、“美を継ぐ文化”へと昇華させることを目指し、これからも新たな価値を届けていきます。

問い合わせ先

