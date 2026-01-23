【徳島県 鳴門市役所】NARUTO ACTIVITY FESを開催
鳴門市役所
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125115/table/132_1_cac7869ead7d68b471b2e9c8d96a81d0.jpg?v=202601230321 ]
・大麻山周辺（鳴門市大麻町）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125115/table/132_2_51b7370ce1235bc1075d6affcd35b657.jpg?v=202601230321 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/125115/table/132_3_e1f01692f630561b0609188c47338e11.jpg?v=202601230321 ]
鳴門市の自然や文化の魅力を体感できるイベント「NARUTO ACTIVITY FES」を開催します。多彩なプログラムを通じて、日常の喧騒を忘れ、自然と調和する時間をお過ごしください。
”鳴門の自然と健康の融合”を体験してみませんか？
令和８年２月21日（土）開催・鳴門公園周辺（鳴門市鳴門町）
・大麻山周辺（鳴門市大麻町）
令和８年２月22日（日）開催・大麻山周辺（鳴門市大麻町）
各種プログラムへの参加には事前の申し込みが必要です。
体験料は無料ですが、施設への入館料や駐車場料金などの実費が必要な場合があります。
詳しくは「NARUTO ACTIVITY FES 2026 WINTER」特設サイトよりご確認ください。
⇒https://naruto-retreat.jp/info/event/748/