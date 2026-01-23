『FAIRYTAIL』連載20周年を記念した、版画展示販売会の開催が決定！

アールビバン株式会社

アールビバン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：野澤克巳）は、『FAIRY TAIL』連載20周年を記念した新企画『FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会』を開催いたします。

開催概要

FAIRYTAIL 連載20周年記念版画展示販売会 入場無料／絵画・グッズ展示販売会

タイトル：FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会

内容：入場無料／絵画・グッズの展示販売

開催時期・会場：2026年3月より、全国主要都市にて順次開催予定

主催：アールビバン株式会社

本展は、人気作品『FAIRY TAIL』の世界観を原作イラストの魅力とともに楽しめる版画展示販売会です。

大好評を博した「連載15周年記念 FAIRY TAIL 版画展／FAIRY TAIL 版画展 RISE」で公開された版画作品に加え、本企画のために新たに制作された新作版画も展示・販売いたします。

すべて真島ヒロ先生の原作イラストを元に制作・監修された、ここでしか出会えないアート作品たちが一堂に集結する貴重な機会となっております。

FAIRY TAILファンならきっと心動かされる、熱く美しい世界をご堪能ください。

※ご予約のうえご来場いただいた方には、特別な来場特典をご用意する予定です。続報をぜひお楽しみに！

開催会場

全国主要都市にて順次開催を予定しております。

会場の詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて随時更新いたします。

最新情報

イベント詳細および開催会場情報など、最新情報は下記サイトにて順次公開いたします。

公式サイト： http://artv-fairytail.net/

公式X（旧Twitter）：@illust_artjune(https://x.com/illust_artjune)

Instagram：@artjeuness(https://www.instagram.com/artjeuness/)