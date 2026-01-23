ワイルドカード出場選手発表！2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* を沸かす6選手

FWT運営事務局（株式会社Pioneerwork内）2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES

Freeride World Tour （以下FWT）の競技連盟FWT Management S.A.（本社：スイス ルトリー、グループCEO：ニコラ・ハレウッズ）およびFWT運営事務局株式会社アースホッパー内、本社：東京都台東区、代表：井上慶）は、2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* におけるワイルドカード（FWTQ 4*招待選手枠）を国内で活躍するスキーヤー・スノーボーダーに提示し、彼らがそれを許諾し大会へ参戦する意思を固めたことをご報告いたします。

ワイルドカードで参戦するライダー6名

＜SKI MEN＞

Rennosuke Takeuchi

Rennosuke Takeuchi

2006年6月29日

ホームゲレンデ：キューピットバレイスキー場

スポンサー：Xraebsport / CUPIDVALLEY / sweetprotection / DNSプロテイン / SEVsports / BMZ / SUGOIGROUP / TRICKSTAR / (有)ファーム五十嵐 / (株)塗建グループ / SHIRAI / 樹林窯 / BAKEMON / ラジウム岩盤浴寿限無 / 竹内整体院 / 星空の露 / 雪中野良着

【大会への意気込み】

初のQualifierの大会なので全力で楽しみます！

William Cattaneo

William Cattaneo

2005年1月14日

ホームゲレンデ：ヴェルビエ（スイス）

スポンサー：Sungod /K2 /Stellar equipment /Levitation Shop

【大会への意気込み】

日本で滑るのが夢だった。その地でコンペティションに立てるなんて、クレイジーなほど最高だ。

＜Snowboard Men＞

Hyuga Honjo

Hyuga Honjo

2006年4月17日

ホームゲレンデ：国見平スキー場 / 八幡平BC

スポンサー：Xraebsport / CUPIDVALLEY / sweetprotection / DNSプロテイン / SEVsports / BMZ / SUGOIGROUP / TRICKSTAR / (有)ファーム五十嵐 / (株)塗建グループ / SHIRAI / 樹林窯 / BAKEMON / ラジウム岩盤浴寿限無 / 竹内整体院 / 星空の露 / 雪中野良着

【大会への意気込み】

みなさんインフルエンザには気をつけましょう

＜SKI Women＞

Ayana Onozuka

Ayana Onozuka

1988年3月23日

ホームゲレンデ：石打丸山スキー場

スポンサー：THE NORTH FACE / ATOMIC / SMITH OPTICS / 日本スキー場開発 / ELVORIKA BLEND HARB TEAMAKER

【大会への意気込み】

久々の大会、楽しみたいと思います！

＜Snowboard Women＞

Sayuki Aida

Sayuki Aida

2007年12月4日

ホームゲレンデ：山形最上赤倉温泉スキー場

スポンサー：LADE / ANON / GENTEMSTICK / P.RHYTHM outerwear / HAYASHI WAX

/ 芽育雪板

【大会への意気込み】

今までにない大舞台と大斜面に挑戦できることを楽しみながら、自分らしいライディングで全力で出し切ります。

Lisa Peck

Lisa Peck

1992年03月16日

ホームマウンテン : キッツシュタインホルン（オーストリア）

スポンサー : Slash Snow

【大会への意気込み】

ワイルドカードに選んでいただけたことに心から感謝しています。これから待ち受ける挑戦を、楽しみながら全力で挑みたいと思います。





HAKUBA EXTREME VIEWING supported by YETI(R)

HAKUBA EXTREME VIEWING supported by YETI(R)

このプログラムは、世界最高峰のフリーライドスキー、スノーボードの国際大会 Freeride World Tourの傘下である2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* を特別観戦エリアで観戦することが出来る唯一無二のプログラムです。また、通常では乗車することが出来ない早朝のゴンドラに乗り込んで観戦エリアへ。このエリアに入れるのは事前にチケットを購入された方に限ります。

価格：30,000円（税込）/1名

開催日：2026年1月26日（月）～29日（木）のいずれか大会開催日

チケット販売URL：https://luma.com/no8a3axk

チケットに含まれる内容

・早朝ゴンドラ乗車券（当日のみ有効のリフト1日券が含まれています）

・特別観戦エリアへの入場

・YETI(R) x FREERIDE WORLD TOUR JAPAN コラボレーションボトル

TRAVEL BOTTLE / 12oz / 355ml

必携装備：ビーコン、サングラス、帽子・グローブなどの防寒具、その他屋外の観戦に必要な物を各自お持ちください。

※観戦エリアはバックカントリーエリアとなりますのでスキーウェア、スノーブーツでのご参加を推奨いたします。

注意：本観戦プログラムは、大会当日の積雪量や天候により大会斜面が変更となる大会の性質上、直前でのプログラム変更、実施が不可能となる可能性がございます。あらかじめご理解・ご了承くださいませ。詳しくはチケットご購入時にご確認くださいませ。

【スケジュール】

05:30 受付開始（ゴンドラ駅舎前）

06:00 ゴンドラ特別便出発（選手と同乗）

06:30 山頂駅到着

07:30 特別観戦エリア入場

08:30 競技スタート（特別観戦エリアにて観戦）

12:00 競技終了次第、自由解散

※当日の受付はゴンドラ乗り場にて行います。

※スケジュールは変更になる可能性がございます。あらかじめご理解・ご了承くださいませ。

2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES

2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*

日程：1月26日(月)～1月29日(木)

会場：HAKUBA VALLEY(長野県⽩馬村)

主催：⽩馬村観光局、株式会社アースホッパー

2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 1* 2*/ JUNIOR 1*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT YUZAWA NAKAZATO QUALIFIER 1* 2*/ JUNIOR 1*

日程：2026年1月31日(土)～2月3日(火)

会場：湯沢中里スノーリゾート(新潟県南⿂沼郡)

主催：湯沢中里スノーリゾート

2026 TOYO TIRES FWT ARAI QUALIFIER 3* / JUNIOR 3*

大会名：2026 TOYO TIRES FWT ARAI QUALIFIER 3* / JUNIOR 3*

日程：2026年 2月27(金)～3月1日(日)

会場：ARAI MOUNTAIN RESORT(新潟県妙高市)

主催：ARAI MOUNTAIN RESORT

■Freeride World Tourに参戦するには

FWTの傘下に置かれるすべての大会は、4階層のピラミッド構造になっています。

FWT Juniorは18歳未満のための大会で、有望な若手ライダーがスキルを磨き、グローバルランキング獲得への道を歩み始めるステージとして開催します。18歳以上のライダーはFWT Qualifierに出場し、良い成績を残したベストアスリートはFWT Challengerに進みます。ここでは、2024年シーズンでFreeride World Tourに参加したが、2025年シーズンの参加基準の順位に満たなかった選手との入れ替え戦に挑戦することができます。

このFWT Challengerで優秀な成績を収めたアスリートは、すべてのカテゴリーの頂点である、Freeride World Tourに参戦できます。

それぞれの大会シリーズには独自のランキングがありますが、世界チャンピオンの称号が得られるのは、Freeride World Tourで優勝した選手のみとなります。

日本でも開催される、FWT Qualifierには1*～4*の4つの大会レベルがあり、選手たちは各大会を転戦しながら、大会レベルと順位に応じてポイントを獲得していくことになります。スター数が大きいほど順位に応じて獲得できるポイントが大きいのも特徴です。

■フリーライドスキー・スノーボードについて

フリーライドは、ゲレンデ滑走だけでなく山の自然な地形を楽しむ新しいウィンタースポーツのスタイ ルで、世界及び日本でも人気が高まっています。特に日本の質の高い大量のパウダースノーは海外で「Ja pow（Japan ＋ Powder Snow）」と呼ばれ、日本は最高のフリーライド体験が得られる国の一つとして 国際的に認知されてきています。

■株式会社アースホッパー概要

【内容】

代表取締役社長：井上慶

会社ウェブサイト：https://www.hopper.earth/company

【事業内容】

・プラットフォーム事業：アースホッパー ( https://www.hopper.earth/ )

・日本におけるFreeride World Tourの運営

・マーケティング事業