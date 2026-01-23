株式会社FUNDiT、監査役を中心とした経営体制を強化し企業ガバナンスの充実を図る

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」）は、企業ガバナンスのさらなる強化と透明性の向上を目的として、監査役を中心とした経営体制を強化いたします。



■経営支援体制強化の背景と目的

FUNDiTは、中小型IT事業を対象としたM&Aとロールアップを手がける事業投資会社として、透明性の高い経営についての実現、ステークホルダー各位からの信頼獲得を重要課題の一つと位置づけています。今回、多様な専門性と豊富な経験を持つ新たな監査役・顧問を迎え入れることで、より強固なガバナンス体制の構築を目指します。

この度新たに招聘させていただいた監査役、経営顧問の各氏は、それぞれが異なる専門領域での豊富な経験と実績を有しており、FUNDiTグループの事業特性であるM&AやPMI、ファイナンス等の各領域において、現任の非常勤監査役である潮田一成氏とも連携して、FUNDiTグループの経営を管理監督する役割を担います。

■株式会社FUNDiT 常勤監査役（新任） 細田 聖子

【略歴】 広島大学学校教育学部卒業。中国・香港での勤務経験を経て、アーンスト・アンド・ヤング深圳事務所、税理士法人キャストで公認会計士として実務に従事。2010年に公認会計士試験合格、2012年に公認会計士登録。2018年より細田聖子公認会計士事務所を運営。

【コメント】この度、FUNDiTの監査役として就任させていただくことになり、心より感謝申し上げます。FUNDiTが取り組む中小型IT事業のM&Aとロールアップは、単なる事業の買収・統合にとどまらず、日本の事業承継課題の解決と次世代への価値創造という社会的意義の高い取り組みであると認識しております。公認会計士としての専門知識と実務経験を活かし、財務諸表の適性性、会計処理の適法性、内部統制の有効性の監査を通じて、FUNDiTグループの企業価値向上ならびに、国際的な視点からも、FUNDiTグループの海外展開における財務管理とガバナンス体制の構築をサポートしてまいります。

■株式会社FUNDiT 非常勤監査役（新任） 伊藤 雅仁

【略歴】 同志社大学商学部卒業。三菱銀行、ソフトバンクを経て、2005年にSBIホールディングス株式会社取締役、2006年に取締役執行役員常務に就任。複数の上場企業で代表取締役社長を歴任し時価総額1000億円も達成。2020年に経営戦略センター株式会社を設立し代表取締役社長に就任（現任）。現在も株式会社Kyash、株式会社ローソン銀行、ラーニングエッジ株式会社、ベストリハ株式会社、株式会社MFS、ElecONE株式会社の社外取締役を務める（いずれも現任）。

【コメント】 FUNDiTの監査役就任のご依頼をいただき、大変光栄に思います。FUNDiTの事業モデルは、M&Aを軸とした成長戦略と事業改善・シナジー形成による価値創造の両輪で企業価値を向上させる、非常に戦略的で革新的なアプローチであると評価しております。事業投資会社としてのFUNDiTの経営戦略と意思決定プロセスの適切性を監査し、投資・M&Aにおける意思決定プロセスの適法性・妥当性を評価することで、FUNDiTグループの健全な経営と持続的な成長をサポートし、事業拡大に貢献してまいります。

■株式会社FUNDiT 非常勤監査役（現任） 潮田 一成

【略歴】 慶應義塾大学商学部卒業。1990年に東京証券取引所に入社し、上場審査室、上場推進部を経て、2019年に上場審査部長に就任。プライム、スタンダード、グロース、各市場の上場審査を幅広く手がけ、20年を超える上場審査経験を有する。2024年に「株式会社シンコペーション」を設立し、IPOコンサルタントとして独立。同年当社監査役就任。

【コメント】この度、監査役体制を強化するため、多様な専門性と豊富な経験を持つ新たな監査役陣が加わることは、FUNDiTグループのガバナンス体制をより強固なものにする上で、大変意義深いことであると感じております。監査役として、新たに就任する監査役の皆様と連携しながら、取締役の職務執行の適法性・妥当性を監査し、独立した立場から経営を監視することで、FUNDiTグループの持続的な成長とステークホルダーからの信頼獲得に貢献してまいります。特に、上場に向けた準備においても、適切なガバナンス体制の構築をサポートしてまいります。

■株式会社FUNDiT 経営顧問 服部 太一

【略歴】 関西大学法学部卒業。NTT、リクルートホールディングスを経て、Indeed Inc.のM&Aプロジェクトをリード後、2012年よりIndeedへ出向。米国現地本社にてバイスプレジデント、シニアバイスプレジデントを歴任。2021年7月よりSHIFT執行役員兼CFO、2021年11月より取締役兼CFO就任。2022年3月のSHIFTグロース・キャピタル設立に伴い、代表取締役社長として参画。

【コメント】FUNDiTの顧問のご依頼をいただき、大変光栄に思います。FUNDiTが取り組む中小型IT事業のM&Aとロールアップは、戦略的な事業統合と価値創造のアプローチと非常に親和性が高いと感じております。M&A実行における財務リスク管理やPMIプロセスにおけるガバナンス体制の整備、そして財務管理とIR体制の強化により、FUNDiTグループの健全な経営とステークホルダーからの信頼獲得に全力で取り組んでまいります。

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛

【コメント】この度、多様な専門性と豊富な経験を持つプロフェッショナルなメンバーに、当社監査役、経営顧問を引き受けていただく運びとなり、大変光栄に思います。FUNDiTとして透明性の高い経営を実現し、ステークホルダー各位からの信頼を獲得できるよう、監査役、経営顧問の皆様と連携しながら、引き続き企業価値向上の実現に向けて邁進してまいります。

■会社概要

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む）2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/



■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp