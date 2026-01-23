ドイツ製時計『ZEPPELIN（ツェッペリン）』から、ゴールドカラーの『100周年記念シリーズ　オープンハート・オートマティック』を発売。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、ドイツ時計ブランド『ZEPPELIN（ツェッペリン）』の日本限定スペシャルエディション「100周年記念シリーズオープンハート オートマティック」から、ケースをゴールドカラーで表現した最新作を、2026年2月20日に発売します。

2026年2月20日 発売｜1月23日 予約開始

https://zeppelinwatch.jp/feature/100th-openheart-2026/

空の旅を味わう者たちの象徴であった“ゴールド”を採用

1930年代、当時の航空機では得難かい快適性と滞在性を兼ね備えたツェッペリン飛行船は、人々の憧れを一挙に集める存在でした。乗船していたのは上流階級やビジネスエリート、文化人といった限られた人々。優雅な時間を味わえるよう船内にはラウンジやダイニングが設けられた一方、乗船客にも“空の社交空間”にふさわしい品格が求められ、男性はスリーピーススーツ、女性は気品あるドレスに身を包み、装いもまた旅の重要な要素でした。

そうしたクラシックな服装と自然に調和していたのが、温かみのあるゴールドの輝きです。ゴールドは華美さを誇示する色ではなく、成熟や信頼、美意識を表し、さらには空の旅を味わう者たちの象徴になったのです。

ツェッペリンの新作「100周年記念シリーズ オープンハート オートマティック 7662-8」は、こうした1930年代の空の旅の世界観を表現しました。ゴールドカラーのケースには、かつて空を旅した人々の品格と、時代を超えて受け継がれるクラシックな美意識が息づいています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WgOIS-fABNk ]ムーブメントの鼓動を感じるオープンハート仕様

文字盤のカラーは、温もりを感じさせるアイボリー。ケースのゴールドカラーの反射も受けると、いっそうの気品と華やかさを醸成します。長短針にはブレゲ針を採用し、クラシックな優美さを今に伝えます。

7時位置には、ムーブメントの心臓部であるテンプの動きが楽しめるオープンハートを設置。毎時21600回振動する精緻が動きを堪能できます。

時計の脱着時には、シースルーのケースバックも嬉しいポイントです。

飛行船から着想を得た独特のデザインコード

飛行船を着想源としたデザインも健在です。大きく膨らんだ躯体を連想させるケースフォルムや、丸みを帯びたボンベダイヤル、「ツェッペリンケース」の愛称をもつベゼルレスケースには、世界で称賛されるツェッペリン「100周年記念シリーズ」ならではのデザインコードが宿っています。

ストラップには、カーフレザーを採用。アイボリー文字盤やゴールドカラーケースと好相性のブラウンカラーで染め上げています。

“旅の芸術”として栄華を誇った飛行船のプレステージを、今に伝えます。

7662-8 78,100円（税込）

100周年記念シリーズ オープンハート・オートマティック

品番：7662-8

価格：78,100円（税込）

販路：ZEPPELIN公式オンラインストア・全国のZEPPELIN取扱店舗

スペック：

●Movement：日本製ムーヴメント（ MIYOTA 82S5 ）

●Case：ステンレススチール

●Lens：ミネラルガラス

●Band：カーフレザー

●Water Resistant：5気圧防水

●Case Size：40mm径

販路限定モデル

初回入荷分 公式オンラインストア・一部販路限定のネイビー文字盤モデル

「100周年記念シリーズ オープンハート オートマティック」からは、公式オンラインショップ・一部販路限定モデル「7662-0」も登場します。「7662-8」と同じくケースにゴールドカラーを彩色した上で、文字盤に深みのあるネイビーを採用。LZ127号が目の当たりにした深く美しい海のブルーをイメージして作られています。カーフレザーストラップも同じくネイビーで仕上げ、ゴールドと美しいコントラストを描きます。

100周年記念シリーズ オープンハート・オートマティック

品番：7662-0

価格：78,100円（税込）

販路：公式オンラインストア・FORTUNETIME 阪急メンズ東京・A.M.I名古屋パルコ店

スペック：

●Movement：日本製ムーヴメント（ MIYOTA 82S5 ）

●Case：ステンレススチール

●Lens：ミネラルガラス

●Band：カーフレザー

●Water Resistant：5気圧防水

●Case Size：40mm径

ZEPPELIN（ツェッペリン）とは

身に着ける航空史。

飛行船への憧憬を宿す、クラシカルなドイツ時計。

「本質を追求したドイツ時計」を具現化すべく、テーマにしたのは、同国が誇る「飛行船」の「航空史」。硬式飛行船がもたらす世界観です。

時は1900年、フェルディナンド・グラーフ・フォン・ツェッペリン伯爵らによって開発された硬式飛行船第１号であるLZ1、通称 ツェッペリン号が完成します。その後も33年間にわたり高速化や大型化等、硬式飛行船は進化を遂げながら、大西洋横断や世界一周等の偉業を実現しました。

人類にとって飛翔への希求が花開きはじめた20世紀初頭、硬式飛行船による空のクルージングは、“旅の芸術”ともいわれた優雅な旅の象徴となりました。

こうした弛みない進化の姿勢と、醸し出すラグジュアリーな融合した世界観こそ、新鋭ともいうべき時計ブランドに必要だと考えました。そのロマンと美学を、「腕時計」という形に表現しました。

飛行船の機体構造に着想を得て、周縁部に丸みをもたせたボンベダイヤルや膨らみのあるドーム型風防などを採用。クラシカルなデザインに落とし込みました。結果、世界の専門家から評価され、数々の賞を受賞しています。

ツェッペリンは、クラシックとエレガンスを共存させた腕時計を展開しています。

製品はすべてドイツ時計製造の象徴、ルーラの自社工場で組立。製造拠点となるのは、「ドイツの緑の心臓」とも言われるテューリンゲン州のいち都市、ルーラにある自社工場です。1929年にバウハウス様式で建てられたこの施設は、歴史的な建造物に指定されています。この施設は1863年に、旧東ドイツの時計メーカー「ルーラ（Uhrenwerke Ruhla）」の工場として設立されたもの。ここでは、ドイツ統一以前に、1万人規模の従業員によって数多くの時計を生み出されていました。

この設備を現代に活用し、ZEPPELINの腕時計は、現在全て、この工場で生産しています。かつて、グラスヒュッテに次ぐドイツ時計製造の象徴だったルーラから生まれるZEPPELINの時計は、ドイツ時計界にとっても重要な存在といえます。

ツェッペリン―

それは、空の船旅が生み出したロマンを、今に伝える、クラシカルな腕時計です。