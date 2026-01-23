＜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）＞「FILA（フィラ）」別注コレクションが登場。2026年1月23日(金)より先行予約開始。
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する、「MAKE MY DUO.」をコンセプトに持つレディースブランド「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」は、イタリア生まれのスポーツライフスタイルブランド「FILA(フィラ)」との別注コレクションを発表します。2026年1月23日(金)12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。発売は2026年2月18日(水)を予定しています。
特設ページ：https://runway-webstore.com/mercuryduo/collaboration/260123/?aid=md_260123_fila
心ときめくレースディテールのトラックジャケット、セットアップでも単品でも楽しめるボレロアンサンブルとワイドパンツ、鮮やかなシャーベットカラーが目を引くオフショルトップスなど、スポーティさと上品さを併せ持つ全4型を展開。
「MERCURYDUO」が提案するセンシュアルなムードに「FILA」ならではのスポーティなエッセンスをプラスした、大人のための上品でリラックス感のあるスタイリングを提案します。
商品概要
「FILA」別注コレクション
FILA別注 レース切替トラックジャケット
商品番号：002620200101
価格 ：17,600円（税込）
カラー ：オフホワイト/アイス
サイズ ：FREE
さらりと羽織れる軽さが魅力のトラックジャケット。
裾はドローストリングでボリューム調整ができ、ジップを閉じればスタンドカラーとしても着用できます。スポーティなトラックジャケットに繊細なレースをあしらい、フェミニンなムードをプラス。
ライトグレーのラインを効かせた淡い配色で仕上げており、カジュアルからきれいめまで幅広いコーディネートに活躍します。
FILA別注 裏毛アンサンブル
商品番号：002622700201
価格 ：13,200円（税込）
カラー ：グレー/チャコールグレー
サイズ ：FREE
カップインのブラトップがセットになったアンサンブル。
コンパクトなデザインでスタイルバランスが取りやすく、単品使いでも幅広いコーディネートに活躍します。FILAのロゴ刺繍やファスナーなど細部にこだわりつつ、シンプルで着まわしやすく、裏毛のスウェット生地で快適な着心地で機能的なアイテムです。
FILA別注 裏毛センターシームパンツ
商品番号：002620700801
価格 ：12,100円（税込）
カラー ：グレー/チャコールグレー
サイズ ：S/M
リラックス感が心地よいセンターシームパンツ。
前面に施されたセンターシームがシルエットを美しく引き立て、ゆったりとしたリラックス感の中に上品さをプラス。高めのウエスト位置からストンと落ちるワイドシルエットで、気になりやすい部分のスタイルアップも叶えます。
FILA別注 裏毛オフショルトップス
商品番号：002622700401
価格 ：11,000円（税込）
カラー ：ミント/ブルー
サイズ ：FREE
鮮やかなシャーベットカラーが爽やかなオフショルトップス。
ギャザーを寄せた立体的なオフショルデザインがデコルテを美しく見せ、女性らしさを引き立てます。
ストレッチ性に優れた裏毛素材を使用しており、スポーティなエッセンスをプラス。優しい肌触りで着心地もよいのがポイントです。
特設ページはこちら :
FILAについて
過去半世紀にわたり、フィラはスポーツを追求する非凡な才能を持つ人々、すなわち勇気を持ち、限界に挑戦しながらも力強さと優雅さを表現し、周りの期待を超える人々と、歴史的な瞬間を共にしてきました。1911年のイタリアのビエラでの小さなニット素材工場から始まり、1973年にテニスコートに色をもたらしたフィラは常にその大胆さと息を飲むような魅力的なデザインを創造することに誇りを持ってきました。イノベーションの哲学、パフォーマンスと洗練性へのこだわりを持つフィラは斬新でありながらも機能的なスタイルを提案し続けています。
コレクションにつきましては、https://www.fila.jp/をご覧ください。
発売スケジュール
■先行予約
1月23日(金)12:00よりWEBにて予約販売開始
・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/mercuryduo/
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-shop/mercuryduo/detail/
■店舗
2月18日(水)より発売予定
・全国店舗一覧：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK000
MERCURYDUOについて
「MAKE MY DUO.」
～重なり合う魅力を楽しむ～
上品な美しさと洗練された可愛さ
2つの魅力の重なりを自分らしく楽しむこと
それが、きっと新しい自分に気づかせてくれる
■MERCURYDUO 2026 Spring Collection
『BE YOURSELF』
目まぐるしく変化する時代のなかで、揺らぐことなく
自分の信じる美しさを纏って歩く
自然体でありながらも内に強さと品格を宿す
芯のある女性たちへ
程よく体のラインに沿わせながらも
締め付けずに美シルエットを表現
そこに少しエッジの効いた大人のモード感を加えて
媚びない強さと自分らしさを貫く姿に
どこか都会的なムードが香るコレクション
■MERCURYDUOオフィシャルサイト/SNS
Official Site：https://brand.mercuryduo.com/
Web Store ：http://runway-webstore.com/mercuryduo/
X ：https://x.com/mercuryduo_com
Instagram ：https://www.instagram.com/mercuryduo_com/
【会社概要】
社 名：MARK STYLER株式会社
本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14
創 業：2005年11月
代表者：代表取締役社長 秋山 正則
事業概要：
(1)オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売
(2)自社運営のeコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売
URL：http://www.mark-styler.co.jp