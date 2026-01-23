大人気の「解凍プレート付きまな板」がさらに使いやすくリニューアル！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年1月下旬からニトリ全店およびニトリネットにて販売を開始した「1枚4役 解凍プレート シャープナー おろし付き まな板」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200018400s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200018400s/)

2024年9月の発売以来、メディアでも大きな反響を呼んだ「1枚4役 解凍プレート シャープナー おろし付き まな板」が、お客様の声をもとにより使いやすさを追求してリニューアルしました。

新モデルは、「塊肉や魚一尾などの大きな冷凍食材も、より置きやすくしたい」というお客様の声から、解凍プレート部分の面積を約20％拡大しました。

熱伝導率の高いアルミニウム製プレートはそのまま、より大きな冷凍食材でも効率よくスピード解凍できるようになりました。

さらに、「包丁を研ぐ際に手元が安定しにくい」というお客様の声から、シャープナーの位置を見直し、より安全で研ぎやすい配置に変更しました。

しょうがやにんにくなどの薬味づくりに便利なおろし部分の面積も広げました。

「解凍・切る・おろす・研ぐ」を1枚で叶える、キッチンのオールインワンアイテムです。毎日の調理をもっとスマートに、もっと快適にする新しい定番として、ぜひお試しください。

ニトリの解凍プレート付きまな板で、忙しい毎日をちょっとラクにしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】1枚4役 解凍プレート シャープナー おろし付き まな板 (KY083)

【価格】Mサイズ：1,490円 Lサイズ：1,990円

【サイズ（約）】Mサイズ：幅31×奥行21×高さ1cm

Lサイズ：幅36.7×奥行25×高さ1cm

【カラー】ブラック

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200018400s/