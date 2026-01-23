チロルチョコ株式会社と公益財団法人 日本数学検定協会が高等学校で学習プログラムを実施　～正解のない問いへのアクションを企業の力で支援～

公益財団法人 日本数学検定協会

算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」（数学検定・算数検定、以下「数検」）」を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会（所在地：東京都台東区、理事長：高田忍、以下「当協会」）は、チロルチョコ株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：松尾裕二、以下「同社」）と連携して、東京女子学園高等学校(現・芝国際中学校・高等学校)、麹町学園女子高等学校の2校において、オリジナルの学習プログラムである『一粒100円の新たなチロルチョコを提案してみよう！』を2025年11月から実施しています。

上記2校の学習プログラムでは、実際のチロルチョコを題材に、価値を創造するアイデアを考案するほか、マーケティング戦略を立案し、商品の提案まで行います。身近な商品をとおして生徒のみなさんに商品開発における価値創造を楽しく学んでもらうことを目的としています。

【当協会が同社と連携して学習プログラムを実施した背景】

チョコレートは世代を問わず「好きなお菓子」として人気が高く、世界中にチョコレートにまつわる逸話も数多く残されています。こうしたことから、チョコレートには、実社会における身近な存在としての受け入れやすさがあります。

とくにチロルチョコは、知名度、人気、歴史、形状、価格の手ごろ感、フレーバーの豊富さなどの要素が数多く含まれ、生徒のみなさんにとって関心を持ちやすく、課題も設定しやすい題材です。そのため、当協会は、数学の実用性を啓発するにあたって、チロルチョコが問題解決型学習(PBL)のテーマとしてふさわしい題材であると判断し、同社と連携することにいたり、プログラムを高等学校向けに実施する運びとなりました。

授業に登壇する チロルチョコ株式会社 代表取締役社長 松尾裕二

【問題解決型学習(PBL)について】

今回の学習プログラムでは、PBL（Project-based Learning）の手法を取り入れています。これは、企業や社会が実際に直面している課題をテーマに、生徒のみなさんが解決策を企画・提案する実践的な学習プログラムです。

本学習プログラムは、次世代を担う高校生に、社会との接点のなかで学ぶ、リアルな機会を提供することを目的としています。同社が提示する課題に対し、生徒のみなさんがチームで協働実践することを通じて、未来を切りひらくための課題解決能力と創造力を育むことをめざします。



なお、本学習プログラムの過程は下記のとおりです。

・「価値とは何か」についてリサーチする。

・「価値を生み出す」ためのブレインストーミングを行い、アイデアを考え、提案書を作成する。

・プレゼンテーション大会で新たなチロルチョコについて発表する。

【授業の構成】

【当協会が実践する授業の内容】

ビジネスの現場での数学活用事例

１.需要と供給

・需要と供給とは

・均衡価格とは



２.損益分岐点

・固定費・変動費とは

・損益分岐点とは



※スライドの内容はイメージです。





今回実践するPBLでは、価値を生み出す過程で数学的活動が重要となるため、ビジネス数学の観点から「需要と供給」「損益分岐点」の具体例に触れながら、探究活動のモチベーションを促すことを目的としています。

【参加生徒の声】

ひと粒のチロルチョコを100円で販売するというテーマはとても斬新で印象的なものでした。

1つのものをさまざまな視点で考える練習や、商品の製造におけるコストや利益のしくみといった知識を得たことで、商品を考えるうえでの視野が大きく広がったと感じました。

【担当教員の声】

むずかしい授業内容ですが、身近なチロルチョコをとおして生徒が強く興味をもち、必死に取り組んでくれました。休憩時間になっても議論を続けている生徒たちもおり、積極的な姿にうれしく思いました。

当協会は、社会に開かれた教育の実現に向けた、企業・学校との共創などに積極的に関わることで、今後も広く国民のみなさまに算数・数学を学習する大切さや、楽しさを伝える普及啓発事業を充実させてまいります。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立

された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という思いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

【「数検」について】

実用数学技能検定「数検」（後援＝文部科学省。対象：１～11級）は、数学・算数の実用的な技能（計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明）を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である１級から５級までを「数学検定」と呼び、算数領域である６級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第１回を実施した1992年からの累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され（累計志願者数は50,000人以上）、海外でも高い評価を得ています。※志願者数はのべ数です。

【ビジネス数学検定について】（当協会の行うその他のおもな公益事業）

「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を５つの力（把握力・分析力・選択力・予測力・表現力）に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT（Internet Based Testing）方式を採用。2006年に第１回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。

【データサイエンス数学ストラテジストについて】（当協会の行うその他のおもな公益事業）

「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学力とコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の２つの階級があり、５肢択一のIBT（Internet Based Testing）形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学（確率統計・線形代数・微分積分）と実践的な数学（機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学）の理解度・習熟度を測定します。

