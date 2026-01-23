¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¥·¥êー¥ºÂè2¾Ï¡ªSANKYO¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥­¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹

¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSANKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÁÒÉÒÃË¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥­¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤ËÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù3Éôºî¤ÎÂè2ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤­¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂ¼À¥½¤¸ù»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£


¡¡±§ÃèÀ¤µª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³Âçº´¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥Î¥¢¤ÎÂ©»Ò¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤¬¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¼ã¤­¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_mZod4M6nDQ ]


ºîÉÊ³µÍ×

ºîÉÊÌ¾


¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥­¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù



¸ø³«Æü


2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë



¾å±Ç·à¾ì


°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://gundam-official.com/hathaway/theater/



¥¹¥Èー¥êー


U.C.0105¡¢¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯――¡£


¡¡°µÀ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·À¯ÉÜ³ÕÎ½¤Î°Å»¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÄñ¹³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¡£¤½¤Î¥êー¥Àー¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°ìÇ¯ÀïÁè¤ò¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£


¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤¹¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£


¡¡Ï¢Ë®·³¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Ï¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ¤Î»Ù±æºîÀï¤È¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÝÓÌÇ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤Î¥Ï¥ó¥É¥êー¡¦¥è¥¯¥µ¥ó¤«¤éÌ©Ìó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£


¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¢¥±¥Í¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥®¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£



ÇÛµë


¾¾ÃÝ¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹



¥¹¥¿¥Ã¥Õ


¸¶ºî¡§ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¡¿ÌðÎ© È¥


´ÆÆÄ¡§Â¼À¥½¤¸ù


µÓËÜ¡§¤à¤È¤¦¤ä¤¹¤æ¤­


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§pablo uchida¡¿²¸ÅÄ¾°Ç·¡¿¹©¸¶¤·¤²¤­


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§Èþ¼ùËÜÀ²É§


¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¥È¥­¥Ï¥¸¥á¡¿»³º¬¸øÍø¡¿ÃæÃ«À¿°ì¡¿¸¼ÇÏÀëÉ§


¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¿¹ÌÚÌ÷ÂÙ¡¿Æ£ÅÄ°ì¸Ê


´ë²è¡¦À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º


À½ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹



¥­¥ã¥¹¥È


¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡§¾®Ìî¸­¾Ï


¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡§¾åÅÄÎïÆà


¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì


¥ìー¥ó¡¦¥¨¥¤¥à¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ


¥¬¥¦¥Þ¥ó¡¦¥Î¥Ó¥ë¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº


¥±¥ê¥¢¡¦¥Çー¥¹¡§Áá¸«º»¿¥


¥¤¥é¥à¡¦¥Þ¥µ¥à¡§ÉðÆâ½ÙÊå¡¡¤Û¤«



¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://gundam-official.com/