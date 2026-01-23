¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¥·¥êー¥ºÂè2¾Ï¡ªSANKYO¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSANKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÁÒÉÒÃË¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤ËÀëÅÁ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦ÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù3Éôºî¤ÎÂè2ºîÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢´ÆÆÄ¤ÏÂ¼À¥½¤¸ù»á¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡±§ÃèÀ¤µª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃÏµåÏ¢Ë®·³Âçº´¥Ö¥é¥¤¥È¡¦¥Î¥¢¤ÎÂ©»Ò¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤¬¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¼ã¤¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_mZod4M6nDQ ]
ºîÉÊ³µÍ×
ºîÉÊÌ¾
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù
¸ø³«Æü
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¾å±Ç·à¾ì
°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://gundam-official.com/hathaway/theater/
¥¹¥Èー¥êー
U.C.0105¡¢¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯――¡£
¡¡°µÀ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·À¯ÉÜ³ÕÎ½¤Î°Å»¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÄñ¹³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¡£¤½¤Î¥êー¥Àー¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°ìÇ¯ÀïÁè¤ò¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤¹¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ï¢Ë®·³¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Ï¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ¤Î»Ù±æºîÀï¤È¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÝÓÌÇ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤Î¥Ï¥ó¥É¥êー¡¦¥è¥¯¥µ¥ó¤«¤éÌ©Ìó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¢¥±¥Í¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥®¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£
ÇÛµë
¾¾ÃÝ¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§ÉÙÌîÍ³Íªµ¨¡¿ÌðÎ© È¥
´ÆÆÄ¡§Â¼À¥½¤¸ù
µÓËÜ¡§¤à¤È¤¦¤ä¤¹¤æ¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§pablo uchida¡¿²¸ÅÄ¾°Ç·¡¿¹©¸¶¤·¤²¤
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§Èþ¼ùËÜÀ²É§
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á¡¿»³º¬¸øÍø¡¿ÃæÃ«À¿°ì¡¿¸¼ÇÏÀëÉ§
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¿¹ÌÚÌ÷ÂÙ¡¿Æ£ÅÄ°ì¸Ê
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À½ºî¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¥¥ã¥¹¥È
¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡§¾®Ìî¸¾Ï
¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡§¾åÅÄÎïÆà
¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥ìー¥ó¡¦¥¨¥¤¥à¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥¬¥¦¥Þ¥ó¡¦¥Î¥Ó¥ë¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¥±¥ê¥¢¡¦¥Çー¥¹¡§Áá¸«º»¿¥
¥¤¥é¥à¡¦¥Þ¥µ¥à¡§ÉðÆâ½ÙÊå¡¡¤Û¤«
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://gundam-official.com/