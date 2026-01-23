安全性と実用性を追求！フルオーダーメイドの本格アウトドア用ナタ「LOGOS ブッシュクラフト フルタング・ナタ」クラファンにて販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、老舗鍛冶屋トヨクニと共同開発で、こだわりを詰め込んだフルオーダーメイド製のアウトドア用ナタ「LOGOS ブッシュクラフト フルタング・ナタ」を国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にて、2026年1月23日(金)から2月15日(日)まで販売いたします。

【 CAMPFIRE 】https://camp-fire.jp/projects/919242/view

本アイテムは、老舗鍛冶屋トヨクニと共同開発した、こだわりのアウトドア用ナタです。安全性と実用性を徹底的に追及し、LOGOSのフルオーダーメイドで設計しました。

キャンプ場でも山でもフィールドを選ばずに気兼ねなく使える安全性を重視し、ブレードの先端が尖っていない「角ナタ」の形を採用しました。怪我防止用のヒルト(ストッパー)付きのため、安全に使用できるほか、細かな作業でも使いやすいよう、ブレードに人差し指をかけられる窪み(フィンガーチョイル)があり、持ち方を変えるとフェザースティック作成などの細かな作業にも対応します。

また、ブレードを構成する1枚の金属の板がナイフの先端から後端まで通った「フルタング構造」を採用しているため強い衝撃を与えても破損しにくいほか、5.5mm厚のブレード&500gの重量のコンビネーションが生み出すパワーで豪快なバトニングを楽しめます。鋼材はサビに強く、研ぎやすく、コストパフォーマンスに優れたバランスの良いステンレス440を使用しており、耐摩耗性や疲労強度に優れます。さらに、ブレードの左右に刃がついた両刃構造になっており、利き手を選ばず薪をまっすぐ割ることが可能です。ハンドルには、ガラス繊維入りで軽量かつ耐久性に優れ、ナイフのハンドルとして人気の素材「G10」を採用しており、耐衝撃性や湿度変化への耐性も抜群です。

鞘(シース)には、軽くて丈夫で汚れても丸洗いができる「カイデックス」を採用しました。ハンドルを握って親指で押せばロック解除できるので、ナタを確実にホールドしつつ片手で簡単に抜き差しできます。ベルトホルダーを取り付ける向きが変更可能なので、左利きにも対応するほか、様々なパターンで装備できます。別売りのファイヤーストライカーセットを取り付けられるホルダーも搭載しています。

今回のクラウドファンディングでは、全てのセットにお子様でも握りやすく安心設計のたき火サポートアイテム「LOGOS バトニングこん棒」と、刃物で切れにくい生地を使用した「カットプロテクトグローブ」が付いたセットをリターンとしてご用意いたしました。簡単かつ安全に薪割りやブッシュクラフトを楽しめるアイテムを、お得にお買い求めいただけます。

抜群の耐久性とこだわり抜かれた実用性を誇る「LOGOS ブッシュクラフト フルタング・ナタ」をお得にゲットして、アウトドアシーンでぜひご活用ください。

詳しくはこちら :https://camp-fire.jp/projects/919242/view

「LOGOS ブッシュクラフト フルタング・ ナタ」クラウドファンディング

細部までこだわり抜き、抜群の耐久性と実用性を誇る「LOGOS ブッシュクラフト フルタング・ ナタ」。お子様でも握りやすい＆安心設計のたき火サポートアイテム「LOGOS バトニングこん棒」と、刃物で切れにくい生地を使用した「カットプロテクトグローブ」が付いたお得なセットを、クラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にて販売いたします。

・実施期間：2026年1月23日（金）～ 2月15日（日）

・URL：https://camp-fire.jp/projects/919242/view

・目標金額：300,000円

「LOGOS バトニングこん棒」＆「カットプロテクトグローブ」付き！

バトニングこん棒は、お子様でも握りやすいグリップで、適度な重さにより力をスムーズに伝えることができます。また、絶妙なやわらかさのため、刃物よりも柔らかいこん棒が傷つくことにより、刃物への負荷を軽減してくれます。

カットプロテクトグローブは、工場などで採用されている基準で最高水準の「耐切創レベル5C(EN388:2016)」をクリアしており、強度がありつつも適度な伸縮性と薄手でごわつかないため、細かな作業でも活躍します。グローブをつけたままスマートフォンの操作も可能。S/M/Lの3サイズからお選びいただけます。

リターン内容はこちら :https://camp-fire.jp/projects/919242/view

製品概要

薪割り、料理、ブッシュクラフトと大活躍間違い無しの本格ナタ！

たき火用の薪割りはもちろん、ブッシュクラフトなどの細かい作業や料理など、アウトドアシーンで幅広く活用できる。LOGOSのフルオーダーメイドで実用性をとことん追求した、こだわりの1本。

ブレードを構成する１枚の金属の板がナイフの先端から後端まで通っているフルタング構造のため衝撃を与えても破損しにくいうえ、5.5mm厚のブレード&500gの重量のコンビネーションが生み出すパワーで、豪快な威力のバトニングが楽しめる。

（左）ガラス繊維入りの樹脂G10を採用したハンドル （右）ブレード側へ手が滑らないヒルト(ストッパー)付きブレード部分の人差し指をかけられる窪み(フィンガーチョイル)

耐衝撃性や湿度変化への耐性に優れた、ガラス繊維入りの樹脂G10をハンドルに採用。ブレード側へ手が滑らないようヒルト(ストッパー)付きで安全性にも配慮。ブレード部分の人差し指をかけられる窪み(フィンガーチョイル) のおかげで、フェザースティック作成などの細かな作業もラクラク。

ブレードの左右に刃が付いた両刃構造を採用ベルトクリップは取り付け向きや位置変更が可能

利き手を選ばず誰でも使いやすく、まっすぐ薪を割りやすいブレードの左右に刃が付いた両刃構造を採用。ベルトクリップは取り付け向きや位置変更ができるため汎用性が高く、ユーザーの利き手や好みのスタイルに合わせて、様々なパターンで取り付けが可能。

鞘（シース）には軽くて丈夫なうえメンテナンスがほとんど不要なカイデックスを採用。ハンドルを握って親指で押せばロック解除できるようになっており、ナタを確実にホールドしつつ片手で簡単に抜き差しできる構造。カチッとロックするまで差し込めば、振り回しても外れない安心設計。

詳しくはこちら :https://camp-fire.jp/projects/919242/view

【 サイズ・スペック 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1028_1_5cde9521eab40077348d882f54def35d.jpg?v=202601231251 ]

【 関連製品 】

・LOGOS バトニングこん棒

https://www.logos.ne.jp/products/info/11172

・LOGOS カットプロテクトグローブ

https://www.logos.ne.jp/products/info/11007

その他、アイテム詳細やアイテムに関するQ＆Aは、CAMPFIRE公式サイトよりご確認ください。

URL：https://camp-fire.jp/projects/919242/view

鍛冶屋トヨクニとは

創業1946年の土佐打ち和式刃物「鍛冶屋(かじや)」。江戸時代より伝わる製法を代々受け継ぎ、400年もの伝統を持つ土佐刃物から、最新の技術と素材で次世代の刃物まで幅広く製造しています。

