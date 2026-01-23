TRUNK株式会社が、サンネクスタグループ株式会社、学校法人井之頭学園を引受先とする資金調達を実施。

TRUNK株式会社

オンライン研修サービス「Workschool」を運営する、TRUNK株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西元 涼、以下「TRUNK」)は、サンネクスタグループ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高木 章）、学校法人井之頭学園(本社：東京都武蔵野市、藤村女子中学・高等学校 学園長：高橋 あゆち)を引受先とする資金調達を実施いたしました。

■資金調達の背景

TRUNKは「学びを、やるものから、やりたくなるものへ。」を掲げ、企業向けに研修の運用・学習管理を支援するe-Learningシステムを提供しています。

近年、e-Learningは用途別・業界別で様々なサービスが出てきております。しかし、一方で管理者の方からは「導入したけど結局ほとんどやってくれない…」というお声をいただくことも少なくありません。

そこで弊社ではコンテンツ面では「学習コンテンツを企業ごとにカスタマイズ」、システム面では「ゲーミフィケーションとチーム学習」というコンセプトで、これまでにないe-Learningの学習完遂率が高まる支援と仕組みを実施しております。

今回の資金調達は本サービスの更なるバージョンアップのための資金とさせていただきます。

■Workschool(ワークスクール)とは

Workschoolは、企業の人材育成を支援するe-Learningシステム（LMS）です。

学習を「続けられる仕組み」と、現場で使えるスキルに「つながる学習体験」を確立し、

導入後に起きがちな受講率の伸び悩みや学習定着といった課題の解消を支援します。

■IT(SIer・SES)企業様にご好評いただいているポイント

1,500以上の網羅されたコンテンツと、開発環境がなくてもコードを実際に書いて学べる

実践形式の学習環境により、現場で必要とされるスキル習得を効率化することができます。

また、企業様独自のコンテンツを組み込んだオリジナルの研修にカスタマイズ可能な点も好評いただいています。

■学習コンテンツを自社制作している企業様にご好評いただいているポイント

ゲーミフィケーションとチーム学習により、学習の継続・定着を促進し、

個人任せになりがちなe-Learningを、組織として“続く学習”へ転換できると評価いただいています。

導入後に課題になりやすい「受講率が上がらない」「学習が定着しない」といった問題に対して、

システム面から解決を支援します。

■TRUNK株式会社 代表取締役 西元涼 コメント

この度はTRUNKチームにご期待いただき、心より御礼申し上げます。サンネクスタグループ様と井之頭学園様という別領域のプロフェッショナルの方々に株主として入っていただき、大変心強いです。教育という事業ドメインにて、最高のLMSを作り出せるよう全力で取り組みます。

今後も「生まれた環境に関係なく、やる気次第で誰でも活躍できる世界をつくる」というビジョンに向かい、サンネクスタグループ様と井之頭学園様と一緒にTRUNKチーム一丸となって全力で突き進みます！

■投資家コメント

サンネクスタグループ株式会社社長室 島田亮 氏

当社グループは社宅管理事務代行事業とマンション管理事業を中心とするBPO事業者です。私たちが深く関わる不動産業界は、他の業界と同様に深刻な働き手の不足に直面しています。

新しくこの業界にチャレンジする人や、既に活躍している人々が、もっともっと活躍するために、知識やスキルを高めていくことはとても大切だと感じています。

TRUNK社はIT業界や不動産業界に強みを持つ学習管理システムやアプリを持ち、日々その進化に取り組んでいます。その進化が不動産業界で働く人に、よりフィットし有益なものになるように、私たちも微力ながらサポートしていきたいと考えています。この業界で働いている、一人でも多くの働き手の支援になるよう、TRUNK社と共に頑張りたいと思います。

学校法人井之頭学園理事・執行役員 菊池健太郎 氏

いまの時代、偏差値や進学実績だけでは、子どもたちの未来は語れません。本校は「どこに行くかではない、どう生きるかだ。」を改革の軸に、一人ひとりが10年後、20年後を豊かに生き抜く力を育てる学校へと変わろうとしています。

そのために、テクノロジーの力で個別最適な学びを進化させると同時に、対話や協働を通じて、自分の軸を持ち、他者と価値を創る力を育む教育に挑戦しています。

校訓「百花湧水」に込めた、一人ひとりの内側から湧き出る可能性を信じ、伸ばし切るという思想は、TRUNK社のビジョンである「生まれた環境に関係なく、やる気次第で誰でも活躍できる世界をつくる」と深く重なります。その実装を共に進めるパートナーとして、今回の出資を決断しました。

■会社概要

名称：TRUNK株式会社

URL：https://trunk.company

設立：2015年7月1日

代表者：代表取締役CEO 西元 涼

所在地：東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3F B号

事業内容 : 企業向けe-Learning(LMS)の開発・運営事業

■本件に関するお問い合わせ先

TRUNK株式会社 広報担当

メールアドレス：support@trunk.school