Æü¾ï¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Óー¥È¤ÎÉÊ³Ê ―――¹ñ»º¥Ï¥¤¥Óー¥È¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥±¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡ÖESPY Active 3¡×¤¬ÅÐ¾ì
ESPY ACTIVE 3
¡Ö¥±¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï´ë²è¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ»º¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
1994Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤òÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÀ½ÏÓ»þ·×¤ò±Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹ØÆþ¸å¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KENTEX Official Web site URL¡¡http://www.kentex-jp.com/
¢£¥±¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://kentex-shop.com/
¢£Æü¾ï¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Óー¥È¤ÎÉÊ³Ê¡ÖESPY Active 3¡×
¹ñ»º¥Ï¥¤¥Óー¥È¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢¥±¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥ì¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡ÖESPY Active 3¡×¡£¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¡¢·î¡¦Æü¡¦ÍËÆüÉ½¼¨¤òÈ÷¤¨¤¿ËÜ³Ê¥Þ¥ë¥Á¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¦µ41mm¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÌÌ¥«ー¥Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤È¥Ø¥¢¥é¥¤¥óÊ¸»úÈ×¤¬¾å¼Á¤ÊÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß¡¢10µ¤°µËÉ¿å¤Ë¤è¤ê¼ÂÍÑÀ¤â³ÎÊÝ¡£Î¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤«¤éÇÁ¤¯¥íー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò±Ç¤·¤¿¹ÈÍÕ¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢µ¡³£¼°»þ·×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÝÆ°¤È¾ð½ï¤òÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Îµ¡³£¼°»þ·×¡£
ÎÏ¶¯¤¯Ã¼Àµ¤Ê¡¢41mm¥±ー¥¹
¢£ÎÏ¶¯¤¯Ã¼Àµ¤Ê¡¢41mm¥±ー¥¹
¥±ー¥¹·Â41mm¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÂÀ¤á¤Î¥é¥°¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤µ¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£SUS316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¤Î¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¤Ë¡¢Î¾ÌÌ¥«ー¥Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤ÈÌµÈ¿¼Í¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹â¤¤»ëÇ§À¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¥Ï¥¤¥Óー¥È¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¢£¹ñ»º¥Ï¥¤¥Óー¥È¥àー¥Ö¥á¥ó¥È
¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñ»º¤ÎMIYOTA Cal.9100¥Ï¥¤¥Óー¥È¼«Æ°´¬¤¤òºÎÍÑ¡£28,800¿¶Æ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ê¤é¤«¤ÊÉÃ¿Ë¤ÎÆ°¤¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤Ï¼«¼Ò¤Ë¤ÆÆüº¹0～¡Ü15ÉÃ¤Î´ð½à¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢³Î¤«¤ÊÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥«¥ì¥ó¥Àー
¢£¥Þ¥ë¥Á¥«¥ì¥ó¥Àー
µ¡Ç½¤Ï42»þ´Ö¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢·î¡¦Æü¡¦ÍËÆüÉ½¼¨¤È24»þ´ÖÉ½¼¨¤òÈ÷¤¨¤¿¥Þ¥ë¥Á¥«¥ì¥ó¥Àー»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤Èµ¡³£¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤òÅ»¤¦¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥·¥ë¥Ðー
¢£ÎäÀÅ¤µ¤ÈÉÊ³Ê¤òÅ»¤¦¡¢¥Õ¥í¥¹¥È¥·¥ë¥Ðー
Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÙ¿È¤Î¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÃÎÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢Ã°Ç°¤ËÌÌ¼è¤ê¤ÈËá¤¤ò»Ü¤·¤¿¥×¥ìー¥È¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢ºÙÉô¤Ë½É¤ë¾å¼Á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥Ö¥ëー¤ÎÉÃ¿Ë¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ë¡¢¸ÂÄêÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¡£
±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÅ»¤¦¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー
¢£±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÅ»¤¦¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Ö¥ëー
Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÙ¿È¤Î¥Ðー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÃÎÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ãæ¿´¤Ø¤ÈÃ¸¤¯¸÷¤ò½¸¤á¤ë¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¥Ö¥ëー¤¬¡¢±ü¹Ô¤¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½À¤é¤«¤Êµ±¤¤Ëµ¤ÉÊ¤ò½É¤¹¡¢¥í¥¼
¢£½À¤é¤«¤Êµ±¤¤Ëµ¤ÉÊ¤ò½É¤¹¡¢¥í¥¼
Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Í¥¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢½À¤é¤«¤Êµ±¤¤ÎÃæ¤Ë¾åÉÊ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëµ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ã°Ç°¤ËÌÌ¼è¤ê¤ò»Ü¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¤Î¾å¼Á´¶¤È¡¢¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÎÉÃ¿Ë¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤¨¤ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£
¥á¥¿¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¢£¥á¥¿¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó¤È¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤òÃ°Ç°¤ËËá¤Ê¬¤±¤¿¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë5Ï¢»ÅÍÍ¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤²¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¾å¼Á¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÃåÃ¦¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë3¤ÄÀÞ¤ì¼°¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¢£¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥ì¥¶ー¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î·¿²¡¤·¥¯¥í¥³Ä´¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¡£¾å¼Á¤Ê±ð´¶¤¬»þ·×Á´ÂÎ¤ÎÉÊ³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤Ï¡¢³×¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¯ÃåÃ¦¤â¥¹¥àー¥º¤Ê¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¼°D¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ëµ¨Àá¤ò¹ï¤à¥íー¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£ÀÅ¤«¤Ëµ¨Àá¤ò¹ï¤à¥íー¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
Î¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ë¥íー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢½©¤Ë¿§¤Å¤¯¹ÈÍÕ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÁ¡ºÙ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¯¡¢Í¥²í¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Ü¤í¤¦µ¨Àá¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢µ¡¹½¤Î¸ÝÆ°¤È¤È¤â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î10µ¤°µËÉ¿å
¢£°Â¿´¤Î10µ¤°µËÉ¿å
¥É¥ì¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£±£°µ¤°µ¤ÎËÜ³ÊËÉ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëËÉ¿åÀß·×¡£
¢£À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/68_1_61ca5b857ed7a9b450af626b48cfbc2c.jpg?v=202601231251 ]
¤´¹ØÆþ¤ÏKENTEX¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇäÆÃÌóÅ¹¤Ë¤Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£KENTEX Official Web site URL¡¡http://www.kentex-jp.com/
¢£KENTEX ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ URL https://kentex-shop.com/
¢¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¼ÂÊª¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî5-5-8¡¡IMI¥Ó¥ë
TEL:03-5846-0811
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ¡¡Ä¾¼ù
ÀßÎ©¡§Ê¿À®6Ç¯5·î¡Ê1994Ç¯¡Ë
»ñËÜ¶â¡§2,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¤Î´ë²è¡¢À½Â¤µÚ¤Ó¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈÎÇä ÏÓ»þ·×¤Î£Ï£Å£Í¼õÂ÷À¸»º