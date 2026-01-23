「エスターバニー」×「ミッシュブルーミン」初コラボ！エスターバニーが“アイドル”に変身した描き下ろし限定パッケージで新登場！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ウエルネスボーテ

ミッシュブルーミン インフィニティ × エスターバニー 初のコラボレーション

エスターバニーが“アイドル”に変身！初のスペシャルコラボ


株式会社ウエルネスポーテ（本社：東京都中央区）は、アイメイクブランド「ミッシュブルーミン（Miche Bloomin’）」のインフィニティラインより、世界中で愛されるキュートなキャラクター「エスターバニー（Esther Bunny）」とのコラボレーション製品を発売いたします。


2026年1月30日（金）より、全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなどにて数量限定で発売を開始いたします。



今回のコラボレーションでは、ブランド屈指の人気を誇る束感まつげ「NO.203 SUPER IDOL」と「NO.209 PURE IDOL」をセレクトいたしました 。エスターバニー自身が実際につけまつげを着用して、最高にキュートな“アイドル風”に変身した描き下ろし限定パッケージが登場します。



■ ファン必見！すべてがコラボ限定の特別仕様

パッケージから付属品ミニグルー、特典のステッカーに至るまで、エスターバニーの世界観を存分に楽しめる豪華なセット内容です。








選べる2つのアイドル・スタイル（ニュアンスブラック・スキンブラウンの各2色）


・NO.203BK SUPER IDOL（スーパーアイドル）
・NO.203BR SUPER IDOL（スーパーアイドル）
　強調された束感まつげで、存在感のある主役級の瞳に



・NO.209BK PURE IDOL（ピュアアイドル）


・NO.209BR PURE IDOL（ピュアアイドル）


　透明感のある束感まつげで、あざと可愛いピュアな瞳に



描き下ろし限定パッケージ
つけまつげを着用したエスターバニーが描かれた、オリジナルデザインです。



オリジナルデザイン ミニグルー


持ち運びに便利なミニグルーも、エスターバニーがデザインされた限定仕様で同梱されています。



全6種のランダムステッカー


商品1点につき、オリジナルデザインのステッカーがランダムで1枚同梱されており、コレクションとしても楽しめます。






■ 商品概要

ブランド名：ミッシュブルーミン（Miche Bloomin'）


商品名：ミッシュブルーミン アイラッシュ エスターバニー×インフィニティライン


発売予定日：2026年1月30日（金）


価格：550円（税抜）／ 605円（税込）


内容量：1ペア入り（オリジナルミニグルー・ランダムステッカー付き）


販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなど



ミッシュブルーミン オフィシャルサイト :
https://miche-bloomin.jp/
ミッシュブルーミン Instagram :
https://www.instagram.com/michebloomin/