「エスターバニー」×「ミッシュブルーミン」初コラボ！エスターバニーが“アイドル”に変身した描き下ろし限定パッケージで新登場！
ミッシュブルーミン インフィニティ × エスターバニー 初のコラボレーション
エスターバニーが“アイドル”に変身！初のスペシャルコラボ
株式会社ウエルネスポーテ（本社：東京都中央区）は、アイメイクブランド「ミッシュブルーミン（Miche Bloomin’）」のインフィニティラインより、世界中で愛されるキュートなキャラクター「エスターバニー（Esther Bunny）」とのコラボレーション製品を発売いたします。
2026年1月30日（金）より、全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなどにて数量限定で発売を開始いたします。
今回のコラボレーションでは、ブランド屈指の人気を誇る束感まつげ「NO.203 SUPER IDOL」と「NO.209 PURE IDOL」をセレクトいたしました 。エスターバニー自身が実際につけまつげを着用して、最高にキュートな“アイドル風”に変身した描き下ろし限定パッケージが登場します。
■ ファン必見！すべてがコラボ限定の特別仕様
パッケージから付属品ミニグルー、特典のステッカーに至るまで、エスターバニーの世界観を存分に楽しめる豪華なセット内容です。
選べる2つのアイドル・スタイル（ニュアンスブラック・スキンブラウンの各2色）
・NO.203BK SUPER IDOL（スーパーアイドル）
・NO.203BR SUPER IDOL（スーパーアイドル）
強調された束感まつげで、存在感のある主役級の瞳に
・NO.209BK PURE IDOL（ピュアアイドル）
・NO.209BR PURE IDOL（ピュアアイドル）
透明感のある束感まつげで、あざと可愛いピュアな瞳に
描き下ろし限定パッケージ
つけまつげを着用したエスターバニーが描かれた、オリジナルデザインです。
オリジナルデザイン ミニグルー
持ち運びに便利なミニグルーも、エスターバニーがデザインされた限定仕様で同梱されています。
全6種のランダムステッカー
商品1点につき、オリジナルデザインのステッカーがランダムで1枚同梱されており、コレクションとしても楽しめます。
■ 商品概要
ブランド名：ミッシュブルーミン（Miche Bloomin'）
商品名：ミッシュブルーミン アイラッシュ エスターバニー×インフィニティライン
発売予定日：2026年1月30日（金）
価格：550円（税抜）／ 605円（税込）
内容量：1ペア入り（オリジナルミニグルー・ランダムステッカー付き）
販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなど
ミッシュブルーミン オフィシャルサイト :
https://miche-bloomin.jp/
ミッシュブルーミン Instagram :
https://www.instagram.com/michebloomin/