「エスターバニー」×「ミッシュブルーミン」初コラボ！エスターバニーが“アイドル”に変身した描き下ろし限定パッケージで新登場！

エスターバニーが“アイドル”に変身！初のスペシャルコラボ

株式会社ウエルネスボーテミッシュブルーミン インフィニティ × エスターバニー 初のコラボレーション

株式会社ウエルネスポーテ（本社：東京都中央区）は、アイメイクブランド「ミッシュブルーミン（Miche Bloomin’）」のインフィニティラインより、世界中で愛されるキュートなキャラクター「エスターバニー（Esther Bunny）」とのコラボレーション製品を発売いたします。

2026年1月30日（金）より、全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなどにて数量限定で発売を開始いたします。

今回のコラボレーションでは、ブランド屈指の人気を誇る束感まつげ「NO.203 SUPER IDOL」と「NO.209 PURE IDOL」をセレクトいたしました 。エスターバニー自身が実際につけまつげを着用して、最高にキュートな“アイドル風”に変身した描き下ろし限定パッケージが登場します。

■ ファン必見！すべてがコラボ限定の特別仕様

パッケージから付属品ミニグルー、特典のステッカーに至るまで、エスターバニーの世界観を存分に楽しめる豪華なセット内容です。

選べる2つのアイドル・スタイル（ニュアンスブラック・スキンブラウンの各2色）

・NO.203BK SUPER IDOL（スーパーアイドル）

・NO.203BR SUPER IDOL（スーパーアイドル）

強調された束感まつげで、存在感のある主役級の瞳に

・NO.209BK PURE IDOL（ピュアアイドル）

・NO.209BR PURE IDOL（ピュアアイドル）

透明感のある束感まつげで、あざと可愛いピュアな瞳に

描き下ろし限定パッケージ

つけまつげを着用したエスターバニーが描かれた、オリジナルデザインです。

オリジナルデザイン ミニグルー

持ち運びに便利なミニグルーも、エスターバニーがデザインされた限定仕様で同梱されています。

全6種のランダムステッカー

商品1点につき、オリジナルデザインのステッカーがランダムで1枚同梱されており、コレクションとしても楽しめます。

■ 商品概要

ブランド名：ミッシュブルーミン（Miche Bloomin'）

商品名：ミッシュブルーミン アイラッシュ エスターバニー×インフィニティライン

発売予定日：2026年1月30日（金）

価格：550円（税抜）／ 605円（税込）

内容量：1ペア入り（オリジナルミニグルー・ランダムステッカー付き）

販売先：全国のバラエティショップ・ドラッグストア（一部店舗を除く）、オフィシャルECなど

ミッシュブルーミン オフィシャルサイト :https://miche-bloomin.jp/ミッシュブルーミン Instagram :https://www.instagram.com/michebloomin/