「『最期の願いに月が泣く』配信記念 水無月すう作品一気読みフェア」が2026年2月5日（木）まで開催中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、BOOK☆WALKERほか各電子書籍ストアにて「『最期の願いに月が泣く』配信記念 水無月すう作品一気読みフェア」を2026年2月5日（木）まで開催中です。
電子書籍フェア情報
『プランダラ』『そらのおとしもの』などの著者・水無月すうの新作『最期の願いに月が泣く』が2026年1月23日（金）配信開始！
新刊配信を記念して、水無月すう作品の対象電子書籍を99円（税込）に割引したフェアを実施いたします。
さらに、新シリーズ『最期の願いに月が泣く』の試し読みページを大幅増量！ この機会に是非お買い求めください。
実施期間
現在開催中～2026年2月5日（木）まで
※フェア終了時期、販売価格、対象商品に関しては各電子書籍ストアで異なる場合がございます。ご了承ください。
対象シリーズ
『そらのおとしもの』
『プランダラ』
『優良物件もうダメ荘 ～風呂、トイレと天使は共同です～』
『大好きです!!魔法天使こすもす』
『私の救世主さま』
『JUDAS』
配信予定 電子書籍ストア・アプリ名（順不同）
BOOK☆WALKER／紀伊國屋書店Kinoppy／ブックライブ／honto／dブック／Amazon／Google Play ブックス／Apple Books／楽天Kobo／ブックパス／Reader Store／アニメイトブックストア／DMMブックス／コミックシーモア／LINEマンガ／ebookjapan／ブッコミ／ピッコマ／music.jp／マンガボックス／Amebaマンガ／comipo(WEB)／U-NEXT／dアニメストア／FOD／ゼブラック／ぼるコミ／まんがセゾン／漫画全巻ドットコム