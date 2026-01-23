「『最期の願いに月が泣く』配信記念 水無月すう作品一気読みフェア」が2026年2月5日（木）まで開催中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、BOOK☆WALKERほか各電子書籍ストアにて「『最期の願いに月が泣く』配信記念 水無月すう作品一気読みフェア」を2026年2月5日（木）まで開催中です。

電子書籍フェア情報

『プランダラ』『そらのおとしもの』などの著者・水無月すうの新作『最期の願いに月が泣く』が2026年1月23日（金）配信開始！

新刊配信を記念して、水無月すう作品の対象電子書籍を99円（税込）に割引したフェアを実施いたします。

さらに、新シリーズ『最期の願いに月が泣く』の試し読みページを大幅増量！ この機会に是非お買い求めください。

実施期間

現在開催中～2026年2月5日（木）まで

※フェア終了時期、販売価格、対象商品に関しては各電子書籍ストアで異なる場合がございます。ご了承ください。

対象シリーズ

『そらのおとしもの』

『プランダラ』

『優良物件もうダメ荘 ～風呂、トイレと天使は共同です～』

『大好きです!!魔法天使こすもす』

『私の救世主さま』

『JUDAS』

配信予定 電子書籍ストア・アプリ名（順不同）

BOOK☆WALKER／紀伊國屋書店Kinoppy／ブックライブ／honto／dブック／Amazon／Google Play ブックス／Apple Books／楽天Kobo／ブックパス／Reader Store／アニメイトブックストア／DMMブックス／コミックシーモア／LINEマンガ／ebookjapan／ブッコミ／ピッコマ／music.jp／マンガボックス／Amebaマンガ／comipo(WEB)／U-NEXT／dアニメストア／FOD／ゼブラック／ぼるコミ／まんがセゾン／漫画全巻ドットコム