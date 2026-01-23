【HIROKO HAYASHI】クロウタドリがモチーフの人気シリーズ「MERLO（メルロ）」を数量限定で発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する大人の品格と遊び心を兼ね備えた革小物やバッグを提案する「HIROKO HAYASHI（ヒロコ ハヤシ）」は、クロウタドリがモチーフの人気のシリーズ「MERLO（メルロ）」を2月11日（水・祝）より数量限定で発売いたします。

なお、2月11日（水・祝）からの一般発売に先駆け、1月23日（金）～2月3日（火）期間限定で、日本橋三越店での先行予約を開始いたします。

デザイナー・林ヒロ子がミラノから発信する「ヒロコ ハヤシ」は、大人の品格と遊び心を兼ね備えたバッグや革小物を提案するブランドです。

上質なレザーを使用し日本国内で仕上げたデザインは年齢・性別・国籍を問わずに愛用されています。

クロウタドリがモチーフの人気のシリーズ「MERLO（メルロ）」数量限定発売が決定

ヨーロッパの街角でよく目にすることができる“クロウタドリ”は、美しい鳴き声で一晩中さえずる鳥として知られています。その愛らしい姿は、黄色で縁どられた黒目との鮮やかなコントラストが特徴です。

2020年にデビューしたクロウタドリがモチーフの「MERLO（メルロ）」は、毎春シーズン登場するたびに即完売するほど、ヒロコ ハヤシの中でも特に高い人気を誇るシリーズです。

毎回、新しいカラーやアイテムが加わり、アップデートされています。

今春の新作は、2月11日（水・祝）より数量限定で発売することが決定しました。

さらに、2月11日（水・祝）からの一般発売に先駆け、1月23日（金）～2月3日（火）期間限定で、日本橋三越店にて先行予約を実施いたします。

売り切れ必至の人気シリーズですので、この機会をどうぞお見逃しなく。

【「MERLO」発売スケジュール】

◆一般発売

・発売日：2月11日（水・祝）より

・発売先：ヒロコ ハヤシ直営店舗、オンラインストア

◆先行予約受付

・先行予約受付期間：1月23日（金）～2月3日（火）

・先行予約対象店舗：ヒロコ ハヤシ日本橋三越店

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 新館4F

・先行予約方法：店舗および電話にて申し込み受付

※お問い合わせ先：TEL 03-3272-8339

上記、先行予約期間に受付および2月4日（水）～15日（日）までの期間に商品をお受け取りいただいたお客様にワールド プレミアムクラブポイントを通常の10倍付与いたします。

なお、2月4日（水）～10日（火）までの期間、日本橋三越店とワールドオンラインストアでの先行発売を行います。

【「MERLO」商品ラインナップ】

クロワッサンバッグ

価格：75,900円（税込）

サイズ：260×130×100ｍｍ

長財布ミニ

価格：48,400円（税込）

サイズ：185×95ｍｍ

マルチ財布

価格：40,700円（税込）

サイズ：145×95ｍｍ

ファスナー式二つ折り財布

価格：40,700円（税込）

サイズ：110×110ｍｍ

二つ折り財布

価格：40,700円（税込）

サイズ：90×100ｍｍ

カードケース

価格：20,900円（税込）

サイズ：115×80mm

【店舗リスト】

■オンラインストア http://hirokohayashi.jp/

■全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR709(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR709)

【Social Media】

■Instagram @hiroko_hayashi_official

【Brand Concept 】

大人の品格と遊び心を兼ね備えたバッグや革小物を提案するブランド。

財布は美しい手の動きを促すもの、バッグは夢と思い出を詰めるものという思いが込められています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/