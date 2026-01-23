コミック「とある科学の超電磁砲」POP UP SHOPがグランエンタス、ジーストアにて開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「月刊コミック電撃大王」にて連載中の『とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲』のイラストを使用したポップアップショップを、東京・大阪・名古屋の3か所にて巡回開催いたします。

本イベントは、東京・秋葉原のグランエンタスでの開催を皮切りに、ジーストア大阪、ジーストア名古屋へと巡回開催いたします。会場では、作画担当・冬川基先生のイラストを使用したオリジナルグッズの販売に加え、ビッグサイズスタンディの展示を実施いたします。

＜コミック「とある科学の超電磁砲」POP UP SHOP 概要＞

https://www.geestore.com/geenet/event/14736.html

■開催場所

【東京】

開催期間：2026年2月7日(土)～2月23日(月・祝)

開催場所：オノデン本店1F グランエンタス

（東京都千代田区外神田1丁目2－7）

【大阪】

開催期間：2026年4月18日(土)～4月26日(日)

開催場所：ジーストア大阪

（大阪府大阪市中央区難波千日前7-7 ）

【名古屋】

開催期間：2026年5月2日(土)～5月10日(日)

開催場所：ジーストア名古屋

（愛知県名古屋市中区大須3-11-34）

■グッズラインナップ

- キャラファイングラフ（全3種）33,000円- Tシャツ（全2種） 4,400円- B2タペストリー（全3種）3,300円- アクリルジオラマ（全1種）3,300円- アクリルペアキーホルダー（全6種）1,320円- トレーディングコマアクリルスタンド（全8種）880円- トレーディングアクリルカードA（全10種）660円- トレーディングアクリルカードB（全10種）660円- トレーディング缶バッジ（全12種）550円

※全て税込

■会場特典情報

POP UP会場限定で商品お買い上げご購入3,300円(税込)ごとに

特典ミニブロマイド(全6種)をランダムで1枚プレゼント！

■オンライン販売について

カドストにて予約受付を実施いたします。

予約受付期間：2026年2月7日(土)10:00～

発送時期：2026年5月下旬予定

※会場購入特典は配布対象外となります。

■関連サイト

https://store.kadokawa.co.jp/

https://www.geestore.com/geenet/event/14736.html



■権利表記

(C)KAZUMA KAMACHI/MOTOI FUYUKAWA 2026