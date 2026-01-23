新木優子さんが“バブみたっぷり色っぽかわいい”のテーマを体現！『エバーカラーマンスリー』から、待望の新色2色が発売

写真拡大 (全9枚)

株式会社アイセイ

株式会社アイセイ（本社：大阪市東淀川区 代表：山下宏記）は、新木優子さんをイメージモデルに起用したカラーコンタクトブランド『エバーカラーマンスリー』より、「ミルクブラウニー」「テディモカ」の新色2色を1月23日(金)12:00より発売いたします。




・新木優子さんの新ビジュアルが公開！テーマは“バブみたっぷり色っぽかわいい”

エバーカラーワンデーで大人気の2色がマンスリー化！


本日より、新木優子さんを起用した『エバーカラーマンスリー』の新ビジュアルを公開しました。今回のテーマは“バブみたっぷり色っぽかわいい”。新木優子さんのピュアな表情が、レンズをつけた瞳をより一層引き立てています。


今回発売する新色2色「ミルクブラウニー」と「テディモカ」は、昨年7月に発売したワンデーカラコン「EverColor1day Natural(エバーカラーワンデーナチュラル)」の人気カラーをマンスリー化。マンスリー化を求める声にいち早くお応えして登場しました。



【公式サイト・公式SNSはこちら】

ブランドサイト：https://evercolor.jp/campaign/index.html


エバーカラーワンデー公式Instagram：https://www.instagram.com/evercolor1day_official/


エバーカラーワンデー公式X：https://x.com/evercolor1



・新色2色をご紹介！

■ミルクブラウニー (Milk Brownie)



ふわちゅるん(ハート)ピュアなブラウンベージュ


柔らかなミルクブラウンで甘さたっぷり、ピュアな瞳



■テディモカ(Teddy Mocha)



色っぽちゅるん(ハート)オトナのミュートブラウン


くりっと甘い盛り感で色気ただよう、ちゅるんな瞳



・しっかり盛れる全11色のラインナップ




トレンドの“くりっとしたフチ”で盛り感をプラスした2色を追加し、あなたの“なりたい”に寄り添うラインナップになりました。


※製品スペックの違いにより、1dayタイプと仕上がりが若干異なります。


※バブルシュガーのみドン・キホーテ限定発売となります。



・快適なつけ心地を追求した『シリコーンハイドロゲル素材』を採用！

エバーカラーマンスリーは、快適なつけ心地を追求したシリコーンハイドロゲル素材を採用しています。高い酸素透過率で充血しにくく、乾燥感・ゴロつきを軽減することで、裸眼のような解放感を叶えます。







※当社の表現する装用感には個人差がございます。



・【数量限定】新色カラコン購入で、特別なリボンチャームをGET！

対象の店舗にて『エバーカラーマンスリー』を1箱以上お買い求め頂いたお客様に、先着でオリジナルの「パールリボンチャーム」をプレゼントいたします。




※数量限定のため、無くなり次第終了となります。


※一部店舗・ショップでのキャンペーン実施となります。あらかじめご了承ください。


※店舗によって購入条件が異なる場合がございます。



・エバーカラーシリーズについて

エバーカラーシリーズは、「毎日使えるベーシック感」をベースに、程よくトレンドを取り入れたカラーコンタクトブランドとして幅広く愛用されています。


エバーカラーは今後とも、カラーコンタクト事業を通じてお客様のキレイになりたいという願いに寄り添って参ります。



【商品概要】

□商品名：エバーカラーマンスリー


□販売名：エバーカラー シリコーンハイドロゲルUV マンスリー


□カラー：パールベージュ/パールスノーグレー/ナチュラルブラウン/ナチュラルブラック/アプリコットブラウン/ピュアマカロン/シロップリング/ベイビードロップ/ミルクブラウニー/テディモカ/バブルシュガー※バブルシュガーのみドン・キホーテ限定


□装用期間：1ヵ月交換型


□入数：2枚入り


□BC：8.7mm


□DIA：14.5mm


□含水率：47％


□中心厚：0.085mm(-3.00Dの場合)


□着色直径：13.8mm


□PWR： ±0.00 -0.50 ～ -5.00(0.25ステップ)-5.50 ～ -10.00(0.50ステップ)


□承認番号：30300BZX00013A02


□製造販売元：フロムアイズ株式会社


□販売元：株式会社アイセイ


コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。



【商品ページ】

https://evercolor.jp/i/630



・株式会社アイセイについて


株式会社アイセイは2004年に設立し、自社ブランドのカラーコンタクトレンズを始めとする企画販売に進出。現在は商品開発に加え、コンタクトレンズを安全に楽しんでいただくための啓発活動を推進しています。2022年には、アイセイの社会貢献事業として「ニコプロジェクト」を発足。現在は「ヤングケアラー」に関する啓発活動支援や日本ケアラー連盟への寄付を主な活動として行っております。


今後とも、カラーコンタクト事業やカラーコンタクトだけにとらわれないワクワクするような商品や仕掛けを通じてお客様の日常を少し楽しくできるよう挑戦し続けて参ります。


　株式会社アイセイHP： https://www.aiseis.jp/


　ヤングケアラー支援先ポータルサイト：https://www.aisei-nicoproject.jp/



【お問合せ先】

社名　： 株式会社アイセイ


所在地： 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 4F


電話番号：06-6327-3790


代表： 山下宏記


HP：https://www.aiseis.jp


E-mail：support@aiseis.jp