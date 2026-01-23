InsureMO、国内特許を取得

InsureMO株式会社

シンガポール発の保険ミドルウェアプラットフォームを展開するInsureMO株式会社は、保険料率計算エンジンを強化する特許を国内で2件取得したことを発表します。

本特許は、高速計算エンジンに活用され、保険商品の料率計算やリスク評価を劇的に効率化します。サーバレステクノロジーを使用することで、従来数時間かかる計算を数秒にまで短縮できます。これにより、保険業務の効率化・高度化に貢献いたします。

弊社では、テクノロジーで保険業界のみなさまをご支援するとともに、知財面からも貢献してまいります。取得した特許は下記のとおりです。

- 計算論理処理方法、電子装置、及び読み取り可能記憶媒体（InsureMO SPOCKサービス）- 発明概要：本特許は、高速計算エンジンにおける動的実行グラフを構築する柔軟なメカニズムを説明する。技術的には、設定ファイル（YAML/DSL）を解析して静的計算グラフを構築し、入力データ（JSON）を注入して処理用の動的実行グラフを生成する。複雑な計算フロー（決定木、数式など）は設定ファイルとして定義され、フローベースプログラミング（FBP）を用いて計算ノードの有向グラフとしてこれらのルールをモデル化・実行する。

弊社は、今後もテクノロジーで保険業界をご支援してまいります。

◆InsureMOについて

InsureMOは、シンガポール発の保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。アメリカや欧州、アジアを含めた約40の国・市場で500社を超える強力な顧客基盤を構築しています。国内金融機関では、20社以上に採用されています。

ディープテクノロジーイノベーションを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。世界市場で大きな差別化をもたらした弊社テクノロジーについては、弊社サイト（https://insuremo.co.jp/）をご確認ください。

◆会社概要

社 名：InsureMO株式会社

所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山14階

代表者：代表取締役 河上 勝

◆本件に関するお問合せ先

広報担当 contact@insuremo.com