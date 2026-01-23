コーポレートアイデンティティの刷新に伴う社名変更および持株会社体制への移行によるグループ再編に関するお知らせ

PXC株式会社

PXC株式会社は、2026年1月23日開催の臨時株主総会において、商号変更、持株会社体制への移行およびグループ再編について決議いたしましたので、お知らせいたします。

本決議に基づき、当社は2026年2月2日をもってコーポレートアイデンティティを刷新し、商号を 「ADTANK株式会社（アドタンク）」へ変更するとともに、持株会社体制への移行によるグループ再編を行います。

今後は、ADTANKグループとして、グループ全体の戦略および方向性を共有しながら、各社の強みを最大限に活かした事業運営を行ってまいります。

なお、本件による当社の連結業績への影響は軽微であります。

1.新コーポレートアイデンティティおよび新称号

当社は、コーポレートアイデンティティを刷新し、経営変革を明確にするため、商号を「ADTANK株式会社」へ変更いたしました。

新商号「ADTANK」は、Advisory（助言）とAdvertisement（広告）とを融合し、戦略立案から実行までをAIで統合する当社グループの新たなビジネスモデルおよび提供価値を表現したものです。

なお、従来の「PXC株式会社」の名称は、事業グループ会社が継承し、これまで培ってきた事業基盤およびブランド価値を引き続き活用してまいります。

2．持株会社体制への移行の目的

当社は、従来のビジネスモデルが抱えていた構造的な課題を打破し、持続的かつ非連続な成長を実現するため、持株会社体制への移行を実施いたしました。

（1）「ADTURN」を中核とした事業展開体制の構築

ADTANKグループは、広告とコンサルティングを融合した新ハイブリッド・パッケージサービス

「ADTURN」を中核とした事業展開を推進するため、その実行に最適化したグループ体制を構築します。

「ADTURN」は、中堅・中小企業や特定カテゴリの企業を対象に、銀行や提携企業が有する営業パイプを通じて提供される、パッケージ化された経営戦略コンサルティングと、それに伴う広告業界のリソースを一体で提供するサービスです。単なる個別ソリューションの提供ではなく、成功モデルの定義を起点とし、企業の経営のあり方そのものを変革（TURN）することを目的としています。

本構想を実現するため、事業持株会社ADTANKを核として、広告・コンサルティングに関わる機能（受託）別のグループ会社、および地域特性を活かした地域グループ会社を配置し、グループ全体として

「ADTURN」の提供価値を最大化する体制を構築します。

ADTANKは、グループ戦略の立案、事業設計、経営資源の最適配分を担い、各事業会社はそれぞれの専門性を活かして「ADTURN」の実行を担うことで、戦略と実行が一体となった事業運営を可能とします。

ADTANKグループは、この体制を基盤として、「ADTURN」を通じた企業成長支援を推進し、持続的かつスケーラブルな成長モデルの確立を目指してまいります。

（2）成長市場への本格的な展開

広告およびコンサルティング領域を中心とした 約3.5兆円規模の市場* を主要ターゲットとし、企業の売上成長に向けた改革をEnd to Endで支援する提供価値を拡張してまいります。

*当社算出

（3）M&A等のアライアンス戦略による高速成長モデルの確立

事業持株会社ADTANKを中核とし、機能（受託）別のグループ会社および地域特性を活かした地域グループ会社を、M&A等を通じて段階的にグループへ加えることで、高速かつ持続的な成長を実現する体制を構築いたします。

3．持株会社体制の概要

ADTANK株式会社を持株会社とし、同社がグループ各社へ100％出資する体制のもと、グループ全体の戦略立案、経営資源の最適配分およびガバナンス機能を担います。

各事業会社は、ADTANK株式会社の100％子会社として、グループ共通の方針および戦略のもと、それぞれの専門領域における事業運営に専念することで、グループ全体としての効率性および競争力の最大化を図ってまいります。

4．新役員体制

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

事業内容：

ハンソクエスト事業グループ：セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業

AMAIZIN事業グループ：AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業