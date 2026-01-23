【MFブックス】1月は新シリーズが2作品！大人気『魔導具師ダリヤはうつむかない』から待望の新刊が登場！　冬の寒さも吹っ飛ぶ最高のドキドキをあなたに！

株式会社KADOKAWA

今月は新シリーズが2作品登場！

まずご紹介するのは、『迷い込んだ異世界で妖精（ブラウニー）と誤解されながらマイペースに生きていく』です。

異世界に迷い込んでしまったリオンが出会ったのは冒険者パーティー『スプリガン』のメンバー達。彼らに妖精と誤解されながらも行動を共にするリオンの、のんびりマイペースな異世界冒険譚が幕を開ける――！

周囲に幸運を振りまくリオンにほのぼのします！

続いては、『ただ平穏にちょっと楽しく暮らしたい死霊魔導士の日常』をご紹介！

突如異世界転生に見舞われた田中拓海は、気づけば死霊魔導士になっていた。ギフトの力で始めた占いの館には次々とトラブルが舞い込み、いつしか予想外の事態に……？ ポンコツ不死者の脱力系スローライフコメディ。

お人好しでボヤキが止まらない、ポンコツな死霊魔導士の主人公からは目が離せません！

そのほか、人気シリーズ『魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～』『異世界アジト』『ハズレスキルが覚醒したので、虐げられた過去を自由な人生に反転（リバース）します！』『異世界に行ったので手に職を持って生き延びます』の続巻にもぜひご注目ください。

【新シリーズ！】

迷い込んだ異世界で妖精（ブラウニー）と誤解されながらマイペースに生きていく１

著／明太子聖人 イラスト／ずじ

＜普通に行動しているだけなのに、妖精と誤解されました!?＞

山で山菜取りをしていたところ、森で迷子になってしまったリオン。森を彷徨う中で出会った冒険者達と交流していると、どうやら自分は異世界に迷い込んでしまったようだと気付く。その上、自分のことを妖精（ブラウニー）と誤解しているようで……？ 異世界に一人で生きていく自信が無いリオンは、あえて誤解を解くことをせずに妖精として彼らに保護してもらうことに。

早速妖精らしく振舞おうと、保護してくれた冒険者達のため、『妖精の粉（ピクシー・ダスト）』で食事を美味しくしてみたり、高級食材をいとも簡単に見つけてみたり、画期的な虫よけスプレーを開発したり。リオンの無意識の行動が次々と彼らに幸運を呼び込んでいく――。

リオンの突拍子もない行動を「妖精だから」で済ませつつも振り回される冒険者達と、周囲に幸運を振りまくリオンのほのぼのコメディーファンタジー、開幕！

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/brownie/322510000074.html

【新シリーズ！】

ただ平穏にちょっと楽しく暮らしたい死霊魔導士の日常１

著／うまうま イラスト／ボダックス

＜最恐の不死者、こっそり占い師はじめます。＞

田中拓海、二十九歳。血と霊的現象が苦手なただの勤労一般男性は突如異世界転生に見舞われた。流されるままギフトを選ぶと、気づけば全身骸骨、魔族をも圧倒する死霊魔導士になっていた!? 絶望の末、こうなったら人間に紛れてこっそり異世界を満喫してやろうと開き直り……。

「このギフトがあるなら、占いとか百発百中じゃね？」

そうして軽い気持ちで始めた占い業が軌道に乗った矢先、不意に血濡れの人間がやってくる。見捨てる事も出来ずに手を貸すと、そのことが国の王太子に伝わり、いつしか予想外の事態を招き……？

（なんだってこんな事に……）

日々ボヤキが止まらない生来のお人好し不死者・拓海に、果たして穏やかな日常は訪れるのか……。ポンコツ死霊魔導士の脱力系スローライフコメディ、開幕！

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/tadaheionni/322312001090.html

魔導具師ダリヤはうつむかない ～今日から自由な職人ライフ～13

著／甘岸久弥 イラスト／駒田ハチ 原案／景

＜グイードと妻ローザリアが抱える苦悩。ダリヤが見出した希望の光は……？＞

冒険者ギルドからの依頼や王城魔導具師との意見交換など、日々忙しく過ごす魔導具師のダリヤ。

誕生日も魔導具制作に勤しむ彼女の元に、贈り物を携えたヴォルフが訪れる。そこでグイードの妻ローザリアが自分を招いていると聞き、スカルファロット家を訪れることに。ダリヤは初めての本邸に緊張しながらも、温かい歓迎を受ける。

しかし、グイード夫妻との挨拶の直前、突如現れた氷の壁に道を塞がれ――。

「ヴォルフレードのフリをするなど許しません！」

ローザリアからの突然の敵意に困惑するダリヤとヴォルフ。誤解の原因は彼女の抱える秘密と『妖精結晶の眼鏡』にあるようで……!?

魔導具師ダリヤのものづくりストーリー、人の想いにふれる第十三弾、開幕！

定価：1,540円（本体1,400円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/dariya/322509000205.html

小冊子付き特装版も同時発売！

小説13巻に、書き下ろし短編や公式４コマ、キャラクターデザインなどを収録した小冊子付き特装版が同時発売されました。

こちらも要チェックです！

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/dariya/322509000207.html

異世界アジト２ 辺境に秘密基地つくってみた

著／あいおいあおい イラスト／福きつね

＜ボナスもカフェも人気急上昇！ やがて一行は傭兵の旅へ――＞

地獄の鍋で出会った巨大な牝山羊にエリザベスと名付け、飼うことにしたボナス一行。最初は獰猛な獣かと思っていたが、すっかりなじんで荷物運びや搾乳までしてくれるようになっていた。

ボナスは山羊のミルクチョコなど店のラインナップを増やし、再び街へ赴く。

サヴォイアの街で一行は、シロの旧知である美しい鬼族のギゼラと、元気な鬼の少年ザムザに出会う。すぐに意気投合したふたりは、そのまま同行することに。

そんな折、傭兵マリーとアジールがボナスの元を訪れ、シロへ《１００頭超の黒狼討伐と近隣村の保護》について協力依頼してきた。

ボナスは受けるなら皆で……という決意を固め、海沿いの村へ向かって旅に出る。そこにはさらなる出会いと出来事が待っていた――。これはボナス一家の、やさしさあふれる冒険の物語。

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/isekaiajito/322510000394.html

ハズレスキルが覚醒したので、虐げられた過去を自由な人生に反転（リバース）します！２

著／気まぐれ イラスト／荒野

＜転生者集結！ 前世から続く因縁の結末は……!?＞

覚醒したハズレスキル【リバース】の力を得て、思うがまま生きる少年アラン。

自身に降りかかる火の粉を軽々と払いのけながら、心安らぐ存在である商業ギルドのソフィアや、アランを認める人々との交流を深めていく。

そうした中で、アランはソフィアに自身の前世を打ち明けるが、彼女からもこれまで秘めてきた想いを告げられて……？

その後、ソフィアが持つスキルにより、第三王女セレーネが転生者であることを知ったアランは、自身と同じく理不尽な目に遭っていた彼女を救い出し、自由を得るための手助けをする。

再び気ままな日々を送れると思った矢先もう一人の転生者の登場により、アランの前世と今世が混じり合いながら物語が大きく動きだしていく――！

爽快な人生『反転』ストーリー第二弾！

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/hazureskill/322510000076.html

異世界に行ったので手に職を持って生き延びます２

著／白露鶺鴒 イラスト／LINO

＜貴族の思惑を掻い潜り、仲間たちとダンジョンで成長！＞

転移者が望まれない世界に転移した少女クレイン。天才薬師の師匠パメラの教えを受け、冒険者ギルド所属ながら薬師としても頑張る姿がギルド内でも少しずつ認められ、偶然助けた転移者グラノスとナーガとともに徐々に地に足のついた生活を送り始めていた。

だがある日、クレインたちのもとに貴族のラズが訪れ、各地で問題を起こす転移者たちに手をこまねいていた王国が転移者を捕らえ、まとめて管理する判断を下したと告げられる。王国から身を守るため、ラズからの提案でダンジョンに身を隠し、仲間たちとともにパワーレベリングを行って成長していくが、ダンジョン内でも貴族やギルドの思惑に翻弄されてしまい……!?

異世界での平穏な生活を目指して、能力を駆使して生き延びます！

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

MFブックス公式サイト書誌ページ▶https://mfbooks.jp/product/tenishoku/322510000070.html