大人気アクションゲーム『Cult of the Lamb』よりぬいぐるみキーホルダーが2026年9月下旬発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大人気ゲーム『Cult of the Lamb（カルトオブザラム）』のYoutooz社製ぬいぐるみキーホルダーを、INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップおよび池袋パルコ店にて2026年９月下旬より順次販売開始することを発表いたします。

■販売について

予約販売開始：2026年1月23日(金)

発売時期：2026年9月下旬より順次発売開始

＜オンライン販売ページ＞

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4b7nXkj

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

販売開始：2026年9月下旬より順次発売予定

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

■商品情報

■Youtooz Cult of the Lamb ぬいぐるみキーホルダー（子羊）

大人気ゲーム「Cult of the Lamb」から、“子羊”のぬいぐるみキーホルダーが登場！

大きな瞳と白い毛並み、赤いフリースやベルまで、ゲーム内ビジュアルを忠実に再現しています。

存在感あるサイズで、バッグや鍵に取り付ければ作品のダークな世界観を身近に楽しめます。

Youtoozならではの高品質な素材と造形で仕上げた、ファン必携のコレクターズアイテムです。

発売日 ：2026年9月下旬予定

販売価格：3,850円（税込）

商品サイズ：W: 60mm x D: 40mm H:127 mm

■Youtooz Cult of the Lamb ぬいぐるみキーホルダー（山羊）

大人気ゲーム「Cult of the Lamb」から、“山羊”のぬいぐるみキーホルダーが登場！

邪悪な微笑みと紫のローブ、黒い王冠まで、ゲーム内ビジュアルを忠実に再現しています。

存在感あるサイズで、バッグや鍵に取り付ければ作品のダークな世界観を身近に楽しめます。

Youtoozならではの高品質な素材と造形で仕上げた、ファン必携のコレクターズアイテムです。

発売日 ：2026年9月下旬予定

販売価格：3,850円（税込）

商品サイズ：W: 60mm x D: 40mm H:127 mm

■Youtooz Cult of the Lamb ぬいぐるみキーホルダー（憑依された子羊）

大人気ゲーム「Cult of the Lamb」から、“憑依された子羊”のぬいぐるみキーホルダーが登場！

鮮烈な赤い瞳と伸ばした腕、特徴的な黒い顔、白い羊毛まで、ゲーム内ビジュアルを忠実に再現しています。

存在感あるサイズで、バッグや鍵に取り付ければ作品のダークな世界観を身近に楽しめます。

Youtoozならではの高品質な素材と造形で仕上げた、ファン必携のコレクターズアイテムです。

発売日 ：2026年9月下旬予定

販売価格：3,850円（税込）

商品サイズ：W: 60mm x D: 40mm H:127 mm

■Cult of the Lambとは

『Cult of the Lamb』は、Massive Monsterが開発し、Devolver Digitalがパブリッシングを手がけるアクションゲームです。

プレイヤーは、異界の力に取り憑かれた一匹の子羊となり、信者たちを導くカルト教団の指導者として旅立ちます。

信仰を広め、教団を成長させていく中で、慈悲深い指導者となるか、それとも冷酷な支配者となるか――すべてはプレイヤーの選択に委ねられています。

INFOLENS GEEK SHOPについて

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を集めた、国内で手軽にオンライン購入ができるショップです。2023年3月には池袋パルコ店をオープン。ジャンルを問わずバラエティに富んだ公式グッズを実際に手に取り購入できる国内最大級のゲーム・エンターテインメントグッズ専門店となっています。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

＜公式X＞

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気ゲームコンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

＜会社概要＞

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： ゲーム関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com(http://www.infolens.com)

(C) 2025 Massive Monster Ltd; Licensed by Devolver Digital, Inc