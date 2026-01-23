サンリオ展史上最大！「サンリオ展 FINAL ver.」が東京・六本木で開催決定

株式会社TBSグロウディア(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP660009

サンリオ展FINAL実行委員会（サンリオ、TBS、TBSグロウディア、TMエンタテインメント）は、「サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史」を森アーツセンターギャラリーで開催します。

株式会社サンリオの創業60年を記念して2021年から日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が、新たなコンテンツを携えてパワーアップし、東京・六本木に戻ってきます。

サンリオの60年を超える歴史を辿ると同時に、「カワイイ」文化がどう成長していったか？またその裏にある「サンリオの想い」を貴重なデザインや商品とともに、深く解説していく展覧会です。

カワイイは世界の共通語。そして、それはすべて「サンリオ」が教えてくれた！

サンリオが贈るカワイイ世界を全身で体感してください。

『「FINAL ver.」の見どころ』

1）サンリオ展史上最大規模：200キャラクターが展示に登場

世代や気分によって“刺さる”キャラクターが変わるのも、カワイイ文化の面白さ。日本各地を巡回してきたこれまでのサンリオ展からパワーアップして、サンリオ展史上最大規模となる200ものキャラクターが展示に登場します。また、過去から現在に至るまで人々の生活に寄り添ってきた大人気のサンリオグッズも大幅に展示点数を増量してお届けします。キャラクターとグッズを通して、サンリオが築いてきた多様な“カワイイ”の形をご覧ください。

２）「FINAL ver.」だけの新コンテンツも追加！（詳細は順次発表）

キャラクターのことがもっと知れる新コンテンツの詳細は近日発表予定。

『開催概要』

【展覧会名】サンリオ展 FINAL ver. ニッポンのカワイイ文化60年史

【会 期】2026年4月9日(木)～6月21日(日)

【会 場】森アーツセンターギャラリー (六本木ヒルズ森タワー52階)

【主 催】サンリオ展FINAL実行委員会

【公式サイト】https://tokyofinalexhibition.com