¡Úº´ÁÒ°½²»¡ßÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¡Ø¥¢¥ª¥¤·¯¤ÎàÐÃÌ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!!¡Ù£³´¬È¯Çä¡õ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Ê¹¤±¤ë¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA)¤Î¡¢MF¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥¢¥ª¥¤·¯¤ÎàÐÃÌ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!!¡Ù¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·£³´¬¤ò2026Ç¯£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹£±¡¦£²´¬¤ÇÂç¹¥É¾¤Î¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·£³´¬¤Ë¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç½¸¤á¤¿¡¢¡È¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤àÐÃÌ¡É¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ªÏÃ¤ò¡¢½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ª¥¤·¯¤ÎàÐÃÌ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥ã¥¹¥È¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢º´ÁÒ°½²»¤µ¤ó¡¢À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¢·§Ã«·òÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¥ë¥¥ ¥Æ¥£¥ó¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÅÐ¾ì¿ÍÊª¡õ¥¥ã¥¹¥È¡Û
¢£ÄØ ²ê¿áÌò¡§º´ÁÒ°½²»¤µ¤ó
¢£¿å¸¶¥¢¥ª¥¤Ìò¡§À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤µ¤ó
¢£±ö¸«¹È°íÌò¡§·§Ã«·òÂÀÏº¤µ¤ó
¢£ÈþÅÄ¤µ¤óÌò¡§¥ë¥¥ ¥Æ¥£¥ó¤µ¤ó
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø¥¢¥ª¥¤·¯¤ÎàÐÃÌ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤!! £³¡Ù
Ãø¡§mmk
È¯Çä¡§2026Ç¯£±·î23Æü
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊMF¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Äê²Á¡§ 836±ß ¡ÊËÜÂÎ760±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN¡§9784046855428
¡¡
¥¥å¥ó»à³ÎÄê¡ª¥¨¥Ã¥Á¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¢¥ª¥¤·¯¤Î¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÎø¤Î¶î¤±°ú¤¡ª
¥¢¥ª¥¤·¯VS±ö¸«·¯¡¢Âç¤²¤ó¤«ËÖÈ¯¡ª¡©¡¡È´¤«¤ì¤Æ»É¤·¤Æ¡¢Îø¤Î¥ìー¥¹¤ÏÂçº®Íð¡Ê¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ì¡Ë¡ª
¡Ö¤â¤¦±ö¸«·¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤¤é¤¤¡Ê¤À¤¤¤¹¤¡Ë¡ª¡ª¡×
¥²¥¤ÃË»Ò¤ÈÉå½÷»Ò¤Î°Â¿´¤ÇÉÔ·òÁ´¤Ê¶¦Æ±À³è¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè£³´¬¡ª
¡¡
¡ã½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
2026Ç¯£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·£³´¬½ñÀÒ¤Î¤´¹ØÆþÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î»ëÄ°²ÄÇ½´ü´Ö¡Ï～2028Ç¯£±·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹£²´¬¤Î½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹£²´¬¤â½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¡¢£²´¬¤Î½ñÀÒ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã½ñÀÒ¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
2025Ç¯£··î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹£²´¬½ñÀÒ¤Î¤´¹ØÆþÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î»ëÄ°²ÄÇ½´ü´Ö¡Ï～2028Ç¯£··î23Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
