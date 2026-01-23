【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが、あなたの毎日の素敵な相棒に。 心ときめく柔らかな彩りのカラーのスマートな薄型ショルダーバッグが誕生。これひとつでお出かけを、どこまでも軽やかに。

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、ムーミンの仲間たちをイメージした新作ショルダーバッグが登場しました。

今回登場するのは、心落ち着くナチュラルなニュアンスカラーを纏った、アウトドアテイストのユニセックスデザイン。ムーミンの「ニュアンスグレー」や、スナフキンをイメージした「フォレストグリーン」など、大人の日常にそっと寄り添う洗練されたカラーセレクトが魅力です。

薄型でありながら5つのポケットを備え、小物をスマートに整理できる高い収納力を実現。さらに、軽撥水加工を施した素材を採用しているため、急な雨や旅先でのアクティブなシーンにも安心してお使いいただけます。

シンプルな装いにも馴染み、日常に心地よい「非日常」の彩りを添えてくれる本製品。実用性とデザインを兼ね備えた、旅にも日常にもフィットする新しい定番アイテムとしてご提案いたします。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmnl-06/

【ムーミン】可愛いだけじゃない、細部までこだわり抜いた「機能派」。

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーが登場

水滴小雨に安心の軽撥水加工

しっかりとした質感のシワナイロン生地には軽撥水加工。旅行や日常使いにぴったり

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーが登場

アウトドアテイストの引き手

ファスナーの引き手には、それぞれのバッグのカラーに合わせたアウトドア感のあるおしゃれなロープを使用しました。

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーが登場

ヌメ革ワッペン

なめらかなヌメ革に型押しされたムーミンのロゴマーク。牛革なので経年変化も楽しめます。

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーが登場

光ってもかわいいニョロニョロ

反射素材を使用したニョロニョロのリフレクトチャームは光に反射するので、夜道も安心。

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーが登場

「薄型なのにたっぷり入る」絶妙なサイズバランス

横幅 約27cm×高さ 約20cmという、実用性の高いサイズを採用しました。マチを約6cmに抑えた「薄型設計」により、身体にピタッとフィット。スリムな見た目ながら、容量は約3L。5つのポケットを活用することで、ガイドブックや予備のバッテリー、ポーチといった必需品を賢く収納。日常使いから旅のサブバッグまで、幅広いシーンで「整理上手」な相棒として活躍します。

ゆったりと心地よい肩掛けで、日常を軽やかに彩る

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：ニュアンスグレー

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：ブラック

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：スモーキーブルー

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：レッド

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：フォレストグリーン

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

カラー：ヒースグレー

ムーミンの世界観を纏った薄型ショルダーが新登場！

【ムーミン】新登場！スナフキンやリトルミイが日常に溶け込む。薄型ショルダーバッグが登場

■サイズ：約W27×H20×D6cm

■ショルダー長さ：約73～約138.5cm（長さ調整可能）

■ショルダー高さ：約31～約66cm

■重量・容量：約 186g / 約 3L

■素 材：本体/シワナイロン（軽撥水加工）、ロゴタグ/ヌメ革

■ポケット

-外 側：

ファスナーポケット×2（前面）

-内 側：

オープンメッシュポケット×2

ファスナーポケット×1

■金額：7,150円(税込)



＜カラー＞

・ブラック

・フォレストグリーン

・スモーキーレッド

・ニュアンスグレー

・ヒースグレー

・スモーキーブルー



商品の詳細・購入はT2Oオンラインストアから

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmnl-06/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/