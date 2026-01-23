【飲食・小売業界に調査】LP／アプリ制作時の重視点1位はデザイン・UI改善！約4割が新規集客より「リピーター獲得」を期待

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（本社所在地：埼玉県さいたま市）は、飲食・小売業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがある方を対象に、「飲食・小売業界の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査概要

【調査期間】2025年9月12日（金）～2025年9月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】103人

【調査対象】調査回答時に飲食・小売業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※本アンケート結果を引用する場合は「株式会社オールトゥデイ」のURL（https://www.alltoday.jp/）を使用してください。

調査結果サマリー

「制作・リニューアルを検討する際に重視したいポイント」について尋ねたところ、『デザイン・UI改善（32.0％）』と回答した方が最も多く、『予算配分（31.1％）』『マーケティングとの連携（31.1％）』『予約率・リピート率の向上（27.2％）』となりました。

上位3項目がほぼ横並びの数値となったことから、店舗ビジネスにおけるLP／アプリ制作では、特定の要素だけを重視するのではなく、多角的な視点が求められている様子がうかがえます。

デザインはもちろん、ビジネスとしての費用対効果や運用面での実利も判断されているようです。

では、LP／アプリ制作・運用を通じてどのような成果を期待しているのでしょうか。

「LP／アプリ制作・運用を通じて得たい最終的な成果」について尋ねたところ、『リピーター・会員獲得（44.7％）』と回答した方が最も多く、次いで『ブランド認知向上（34.0％）』『新規顧客獲得・集客（33.0％）』となりました。

『新規顧客獲得・集客』よりも『リピーター・会員獲得』への期待が上回ったことから、一度来店した顧客をいかにリピーターへとつなげ、LTV（顧客生涯価値）を高められるかが経営の安定化に直結するという認識が広がっているようです。

特に、アプリなどのデジタルツールは、プッシュ通知やクーポン配信などを通じて既存顧客との継続的な関係構築に適しているため、その特性を活かした成果への期待が高いことが考えられます。

【まとめ】

今回の調査で、飲食・小売業界におけるLP／アプリ制作が、単なる「集客」から「顧客の定着」重視へと変化していることが浮き彫りになりました。

制作・リニューアルを検討する際に重視したいポイントとして、「デザイン」「予算」「マーケティングとの連携」「リピート率の向上」などが上位になり、LP／アプリが単なる「お店の紹介ページ」ではなく「経営戦略ツール」へと進化したことを示しています。

また、最終的な成果としては「リピーター・会員獲得」が「新規集客」を上回る結果になりました。

多くの店舗ビジネスにとって、一見客を呼び込むことはもちろん大切ですが、それ以上に「いかにしてまた来店してもらうか」というリピーター作りこそが、持続的な成長の生命線となっています。

今後は、LP／アプリなどを制作して終わりではなく、その後の運用フェーズまでを見据え、データに基づいた改善サイクルを回せるパートナー選びや体制づくりが、店舗ビジネスの成功を左右するといえるでしょう。

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）は、携帯端末を利用した効果的なプロモーションを実現する総合ソリューションサービスをご提供しております。

顧客管理やアフターフォロー、クチコミで来店のきっかけづくりをお手伝いします。

お店にご来店いただいたお客様に、携帯電話にて会員登録をしていただき、ポイント会員やケータイクーポン、予約受付、メッセージ配信など多様な機能により再来店を促す事ができ、効果的にお客様をリピーターに育てることができます。

独自の情報発信やケータイクーポンの発行、ケータイ会員の一元管理、顧客の来店頻度や属性の分析など、ケータイプロモーションを手軽に実施できます。

オールトゥデイでは、様々な企業や店舗様に対して、顧客管理や来店頻度向上、失客防止策等の、健全かつ永続的な店舗経営に繋がる様々な商材とサービス提供及びサポート業務に取り組む中で、将来的にも良好な関係値を築けるお客様を積極的に増やし、会社の発展と地域社会に貢献していく事を事業ミッションとして活動しております。

売上増加に繋がる顧客管理、失客防止策、リピーターからお得意様へ育成の為のご提案、広告戦略などを幅広くご提供可能ですのでご相談ください。

■株式会社オールトゥデイ：https://www.alltoday.jp/

■お問い合わせ：https://www.alltoday.jp/inquiry/

■TEL：048-638-7035