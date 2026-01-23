世界中で大人気の「モンチッチ」をデザインした、ニット素材のあったかアイテムをミニチュア化！「モンチッチ あったかミニキーホルダー」を、2026年1月中旬より、全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社セキグチのおしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ『モンチッチ』をデザインしたカプセルトイの新商品「モンチッチ あったかミニキーホルダー」(全5種／1回400円・税込)を2026年1月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「モンチッチ あったかミニニットキーホルダー」(全5種)について

定番の「モンチッチくん」とリボンが愛らしい「モンチッチちゃん」をデザインし、冬にぴったりのあったかアイテムをミニチュア化したキーホルダーです。ニット素材の帽子、手袋、靴下の全5種がラインアップ。モンチッチくんデザインのアイテムは定番の赤色、モンチッチちゃんデザインのアイテムはリボンとおそろいのピンク色のニット素材を使用しました。

いずれのアイテムもボールチェーン付きで、ポーチや小物などに付けて持ち運びが可能です。

本物のニット素材のアイテムをそのままミニチュア化したあったかアイテムは触り心地もよく、愛らしいモンチッチの表情が日常のふとした瞬間に癒やしを与えてくれます。

■商品詳細モンチッチくん帽子モンチッチくん手袋モンチッチちゃん手袋モンチッチくん靴下モンチッチちゃん靴下使用イメージ

商品名 ：モンチッチ あったかミニニットキーホルダー(全5種)

発売日 ：2026年1月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：帽子／約W65×H60mm、手袋／約W30×H50mm、靴下／約W35×H25mm

素 材 ：アクリル毛糸・ポリエステル・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

■モンチッチについて

「モンチッチ」は、1974年に株式会社セキグチより発売されました。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビの人形で、当時は全く新しい人形と言われ、発売当初に爆発的ブームを起こしました。その翌年から輸出も行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

たくさんのファンに愛され続け2024年1月26日に、誕生50周年を迎えました。

モンチッチ公式HP：https://www.monchhichi.co.jp/

モンチッチ公式Instagram：https://www.instagram.com/monchhichi_official/

(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式ページ：https://benelic.com/capsuletoy/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capsuletoybu

公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/