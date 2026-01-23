CCJPスト6部メンバーがリスナーと共に闘う『ストリートファイター6』オンラインイベント『共闘祭』が、2026年2月7日（土）に開催決定！

株式会社TAMARIBA

株式会社カプコンが運営しているインフルエンサー向けプロジェクト「Capcom Creators JP（CCJP）」に所属する、『ストリートファイター6』を愛するメンバーによって、新たに「CCJPスト6部」が結成されました。

本ユニットの部長には、株式会社TAMARIBA所属のクリエイター かぐや飛兎（ぴとちゃん）が就任しています。

「CCJPスト6部」は、CCJPメンバーそれぞれの"やりたい”を起点に、企画立案から実施、継続的なイベント運営までをメンバー主体で行うプロジェクトです。

その第一弾企画として、リスナー（視聴者）と共に闘う『ストリートファイター6』オンラインイベント『共闘祭』を、2026年2月7日（土）に開催いたします。

本イベントでは、これまで主流であった「配信者同士の対戦を視聴者が観戦する形式」ではなく、「視聴者の参加結果が本戦に影響を与える双方向型イベント」として、新しい体験の提供を目指します。

リスナー（視聴者）の参加対象には、『ストリートファイター6』を始めたばかりの方や未経験者も含まれており、ランクや実力を問わず、チームで練習や対戦を重ねながら成長していく過程を楽しめる点も、『共闘祭』の大きな魅力の一つです。

イベント概要

参加応募 :https://forms.gle/N1NiHwN9yXu4GSEu7

■イベント名：CCJPスト6部 共闘祭～kyoutousai～



■タイトル：ストリートファイター6

■開催日時：2026年2月7日(土)

・前半戦 リスナーによるトーナメント（13:00～17:00予定）

・後半戦 CCJPメンバーによるチーム対抗戦（17:00～22:00予定）

■配信場所：YouTube（https://www.youtube.com/@MaryuChannel）

■出場者：以下五十音順

イバラ・デビルローズ、赫闇まお、かにみそ、かやの、きみつ彩寧、グッドマン

桜音ぷりん、焼酎うめぇ、Daichi DMD、天狼寺たつま、麦乃アルト、麦乃猫叉

mobi、ユーキゲイムズ、珍珠花こまり、river、レイルーン、羽奏こはく



■実況解説／企画制作：魔竜メロン、かぐや飛兎(ぴとちゃん)、yokazeP

対戦形式

■リスナートーナメント

・シングルエリミネーション（BO1）

・順位に応じて「推しポイント」を獲得

・獲得ポイントが多いチームには、後半戦（CCJPメンバーチーム対抗戦）におけるサイド選択優先権を付与



■CCJPメンバーチーム対抗戦

・6人1組、全3チームによる総当たり戦（BO3）

参加方法

■参加応募〆切：2月4日(水)23:59まで

※応募多数の場合は、抽選にて参加者を決定する場合があります。

■参加応募フォーム：https://forms.gle/N1NiHwN9yXu4GSEu7

「CCJPスト6部」部長 かぐや飛兎（ぴとちゃん）のコメント

このたび、「CCJPスト6部」を立ち上げる運びとなりました。

私がこの部を作りたいと強く思った一番の理由は、『ストリートファイター6』を“遊んで終わり”にしたくなかったからです。

このゲームには、人と人をつなぎ、企画や物語を生み出す力があると感じています。ただイベントに参加するだけではなく、CCJPメンバーみんなで考え、動き、形にしていけるーーーそんな場所を作りたいと思いました。

この活動を通じて、CCJP全体をもっと面白く、そして、より活気のあるコミュニティへと育てていきたいと考えています。これからさまざまな挑戦を重ねていきますので、ぜひ温かく見守り、応援していただけたら嬉しいです！

＜CCJP スト6部とは＞

株式会社カプコンが展開するゲームタイトル『ストリートファイター6』が好きなメンバーによって結成された Capcom Creators JP（CCJP)内のプロジェクトです。



単なるプレイヤー同士の集まりではなく、個人での活動では実現が難しい企画の発案、実施、継続的なイベントの運営を行い、 企画力や表現力、配信者としての魅せ方を大切にしながら、それぞれの「やりたい」を形にしていくことを目的としています。

部長：かぐや飛兎／副部長：魔竜メロン／マネージャー：yokazeP

- Capcom Creators JP（CCJP）とは

『Capcom Creators JP』は、クリエイターと一緒にカプコンタイトルの魅力を発信し、カプコンタイトルを盛り上げていくことを目的としたプロジェクトです。



CCJPメンバーは、新作タイトルのゲームプレイやミラー配信などを通じてカプコンタイトルの魅力や楽しさを独自の視点で発信しています。



公式サイト：https://www.capcom-games.com/creators/

- 本件に関するお問い合わせ「共闘祭」イベント運営事務局 CCJPスト6部メール：ccjp.st6bu@gmail.com