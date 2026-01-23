往年のスペシャリティ、プレリュード復活！デリカミニ大ヒット！！キラリと光る個性『2026年 国産新型車のすべて』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 2026年 国産新型車のすべて

発売日：2026年1月23日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779653773

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505377/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505377/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年1月23日より

『2026年 国産新型車のすべて』を発売いたします。

モーターファン別冊 ニューモデル速報 統括シリーズ Vol.174は、「2026年 国産新型車のすべて」です。2025年に、新規追加、フルモデルチェンジ、マイナーチェンジしたあらゆる国産新型車を網羅。各車種ごとに定型フォーマットで詳しく解説します。内外装の豊富な写真やインプレッション、バリエーション展開などを各車横並びで比較検討できる情報量の多い保存版の１冊となっています。巻頭では、トヨタ GR GTを始め、2026年以降に登場が予定されているクルマたちも大特集。新型車の購入を検討中の方はもちろん、最新情報をあらゆる角度から知りたいあなたに、ぜひおすすめします。

NEW COMER & COMING SOONでは、デビュー直後の最新モデルから、2026年以降にデビュー予定の国産新型車までをレポート。モンスターマシン、GR GTも解説します。

車種別フォーマットベージでは、各写真をフォーマットでわかりやすく紹介。スペシャリティカー復活、を遂げたホンダ・プレリュードはこだわりの走りと美しいスタイリングが魅力です。

話題のデリカミニをはじめ、登場する各車種ごとに、乗降性や居住性をモデルカットを使ってわかりやすく解説します。バリエーション、ボディカラー含め、当該車種のあらゆる情報に迫ります。

CONTENTS



4 NEW COMER & COMING SOON

――2026年も話題沸騰――

超弩級スポーツ爆誕！

TOYOTA GR GT／LEXUS LFA Concept／TOYOTA LANDCRUISER FJ／SUBARU TRAILSEEKER／NISSAN ELGRAND／TOYOTA bZ4X Touring／TOYOTA RAV4／LEXUS ES／LEXUS IS／NISSAN ARIYA／NISSAN ROOX／HONDA Super-ONE／HONDA CR-V e:HEV／MAZDA CX-5／NISSAN LEAF／NISSAN PATROL／SUZUKI e-VITARA／SUBARU SOLTERRA



最新国産新型車 23車種 完全ガイド



8 三菱デリカD:5

12 ホンダ・ヴェゼル

16 スズキ・クロスビー

20 三菱デリカミニ

24 三菱eKスペース

26 トヨタGRカローラ

30 ホンダN-ONE e:

34 ホンダ・プレリュード

38 トヨタ・アクア

42 日産エクストレイル

46 スズキ・ラパン

48 ダイハツ・ムーヴ

52 トヨタ・カローラクロス

56 スバル・フォレスター

60 レクサスGX

64 トヨタ・スープラ

68 トヨタ・クラウンエステート

72 レクサスLX

76 スズキ・ジムニーノマド

80 スズキ・ソリオ

84 トヨタ・アルファード

88 トヨタ・ヴェルファイア

92 スバル・クロストレック



96 BUCK NUMBER



モーターファン別冊 2026年 国産新型車のすべて

発売日：2026年1月23日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779653773

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505377/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505377/)

●復刻堂 ～ハイパーレブ

絶版になっていたハイパーレブ シリーズが【復刻版】になって蘇る！

懐かしいタイトルが多数ラインナップ。

クルマ・バイクのオンデマンド書店【復刻堂】はこちらから

↓↓↓

https://sanei-web-shop.jp/products/list.php?category_id=667

●復刻堂 ～ニューモデル速報

絶版になっていたニューモデル速報 シリーズが【復刻版】になって蘇る！

懐かしいタイトルが多数ラインナップ。

クルマ・バイクのオンデマンド書店【復刻堂】はこちらから

↓↓↓

https://sanei-web-shop.jp/products/list.php?category_id=668

■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年1月23日

株式会社三栄





