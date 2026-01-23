ブルボン小林デビュー25周年記念『グググのぐっとくる題名』トークイベント開催決定！

株式会社朝日出版社

「なんかいい」と感じるタイトルは、なぜ「いい」のか。

ヒットする作品のタイトルを言葉選びや語順、リズムなど、その構造から徹底解剖した『グググのぐっとくる題名』。

本書の刊行と、ブルボン小林さんのデビュー25周年を記念し、トークイベントを開催いたします。

お相手に『はぁって言うゲーム』『ぷよぷよ』などでおなじみのゲーム作家・米光一成さんを迎え、米光さんが手がけた「題名」はもちろん、古今東西のさまざまな「ぐっとくる題名」について、お二人に語り合っていただきます。

お二人に語ってもらいたい「題名」も募集します。みなさんイチオシの「ぐっとくる題名」を教えてください。

送っていただいた題名は、ブルボンさん・米光さんの挙げる「ぐっとくる題名」とあわせて、当日に「句会形式」で投票し、イベント参加のお客さまと共に「ぐっとくる題名大賞」を選ぶという催しも実施します！

【募集】あなたの「ぐっとくる題名」を教えてください



映画・本・漫画・音楽（曲名、アルバム名）・番組（TV/配信）・ゲームなど、さまざまなコンテンツの中から、あなたの好きな「題名」を教えてください。

チケット購入の際に「題名／分野（映画・本など）／お二人へのメッセージ（あれば）」をお書きください。（※チケット購入後にご応募のみを送信することはできません。）

なお、受付の〆切は、2026年1月25日（日）の正午までとさせていただきます。

※ご応募いただいた題名とメッセージは、イベント内で紹介させていただく場合があります。なお、必ず紹介されるとは限りませんので、ご了承ください

「言葉」に関心のある方なら、どなたも楽しめるトークになること間違いなし！なにかを作って発表している（したい）方、広告業界や商品開発に関わる方には、きっとヒントがあるはずです。ぜひご参加ください！

登壇者紹介

ブルボン小林（ぶるぼん・こばやし）

1972年生まれ、コラムニスト。2000年「めるまがWeb つくろー」の「ブルボン小林の末端通信」でデビュー。2006年刊行の『ぐっとくる題名』（のちに中公文庫）は、広告業界やテレビ局の人間など、あらゆる「命名する」世界の業界人たちから絶賛され、ひそかな小ヒット。現在は『女性自身』で連載中。小学館漫画賞選考委員。その他の著書に『マンガホニャララ』（文藝春秋）、『あの人が好きって言うから… 有名人の愛読書50 冊読んでみた』（中央公論新社）など。

米光一成(よねみつ・かずなり)

広島生まれ。ゲーム作家・ライター・デジタルハリウッド大学教授。コンピュータゲームからアナログゲームまで幅広い作品を作る。代表作『ぷよぷよ』『BAROQUE』『はぁって言うゲーム』『あいうえバトル』『記憶交換ノ儀式』など。宣伝会議・編集ライター養成講座やnote「創作の秘密」で表現力・発想力を鍛えるための教育活動に取り組む。著作に『人生を変えるゲームのつくりかた』（筑摩書房）、『ゲーム作家の全思考』（大和書房）など。 note: https://note.com/yonemitsu

イベント日時

開催日時：2026年2月2日（月）

19:30～21:30 （19:00オンライン開場）

開催場所：本屋B&B

世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F

＋オンライン配信

参加費：

【来店参加（数量限定・1ドリンク付き）】2,750円（税込）

【配信参加】1,650円（税込）

【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円（いずれも税込）※イベント後発送

【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円（いずれも税込）※イベント後発送

【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円（いずれも税込）※イベント後発送

【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円（いずれも税込）※イベント後発送

【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円＋配送手数料600円（いずれも税込）※イベント後発送

【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円＋配送手数料600円（いずれも税込）※イベント後発送

『グググのぐっとくる題名』書店・オンラインで好評発売中！

詳細・お申し込みはこちら :https://bookandbeer.com/event/20260202_kgd/

ISBN：9784255014036

発売：株式会社朝日出版社

判型・頁数：四六判・264頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255014036/