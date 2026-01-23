ブルボン小林デビュー25周年記念『グググのぐっとくる題名』トークイベント開催決定！
「なんかいい」と感じるタイトルは、なぜ「いい」のか。
ヒットする作品のタイトルを言葉選びや語順、リズムなど、その構造から徹底解剖した『グググのぐっとくる題名』。
本書の刊行と、ブルボン小林さんのデビュー25周年を記念し、トークイベントを開催いたします。
お相手に『はぁって言うゲーム』『ぷよぷよ』などでおなじみのゲーム作家・米光一成さんを迎え、米光さんが手がけた「題名」はもちろん、古今東西のさまざまな「ぐっとくる題名」について、お二人に語り合っていただきます。
お二人に語ってもらいたい「題名」も募集します。みなさんイチオシの「ぐっとくる題名」を教えてください。
送っていただいた題名は、ブルボンさん・米光さんの挙げる「ぐっとくる題名」とあわせて、当日に「句会形式」で投票し、イベント参加のお客さまと共に「ぐっとくる題名大賞」を選ぶという催しも実施します！
【募集】あなたの「ぐっとくる題名」を教えてください
映画・本・漫画・音楽（曲名、アルバム名）・番組（TV/配信）・ゲームなど、さまざまなコンテンツの中から、あなたの好きな「題名」を教えてください。
チケット購入の際に「題名／分野（映画・本など）／お二人へのメッセージ（あれば）」をお書きください。（※チケット購入後にご応募のみを送信することはできません。）
なお、受付の〆切は、2026年1月25日（日）の正午までとさせていただきます。
※ご応募いただいた題名とメッセージは、イベント内で紹介させていただく場合があります。なお、必ず紹介されるとは限りませんので、ご了承ください
「言葉」に関心のある方なら、どなたも楽しめるトークになること間違いなし！なにかを作って発表している（したい）方、広告業界や商品開発に関わる方には、きっとヒントがあるはずです。ぜひご参加ください！
登壇者紹介
ブルボン小林（ぶるぼん・こばやし）
1972年生まれ、コラムニスト。2000年「めるまがWeb つくろー」の「ブルボン小林の末端通信」でデビュー。2006年刊行の『ぐっとくる題名』（のちに中公文庫）は、広告業界やテレビ局の人間など、あらゆる「命名する」世界の業界人たちから絶賛され、ひそかな小ヒット。現在は『女性自身』で連載中。小学館漫画賞選考委員。その他の著書に『マンガホニャララ』（文藝春秋）、『あの人が好きって言うから… 有名人の愛読書50 冊読んでみた』（中央公論新社）など。
米光一成(よねみつ・かずなり)
広島生まれ。ゲーム作家・ライター・デジタルハリウッド大学教授。コンピュータゲームからアナログゲームまで幅広い作品を作る。代表作『ぷよぷよ』『BAROQUE』『はぁって言うゲーム』『あいうえバトル』『記憶交換ノ儀式』など。宣伝会議・編集ライター養成講座やnote「創作の秘密」で表現力・発想力を鍛えるための教育活動に取り組む。著作に『人生を変えるゲームのつくりかた』（筑摩書房）、『ゲーム作家の全思考』（大和書房）など。 note: https://note.com/yonemitsu
イベント日時
開催日時：2026年2月2日（月）
19:30～21:30 （19:00オンライン開場）
開催場所：本屋B&B
世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F
＋オンライン配信
参加費：
【来店参加（数量限定・1ドリンク付き）】2,750円（税込）
【配信参加】1,650円（税込）
【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円（いずれも税込）※イベント後発送
【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円（いずれも税込）※イベント後発送
【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円（いずれも税込）※イベント後発送
【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円（いずれも税込）※イベント後発送
【サイン入り書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円＋配送手数料600円（いずれも税込）※イベント後発送
【サインなし書籍つき配信参加】1,650円＋書籍『グググのぐっとくる題名』1,958円＋書籍『ゲーム作家の全思考』1,870円＋配送手数料600円（いずれも税込）※イベント後発送
詳細・お申し込みはこちら :
https://bookandbeer.com/event/20260202_kgd/
『グググのぐっとくる題名』書店・オンラインで好評発売中！
ISBN：9784255014036
発売：株式会社朝日出版社
判型・頁数：四六判・264頁
ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255014036/