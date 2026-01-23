【セサミストリートマーケット】バレンタインコレクションのテーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS」大きなハートとキャラクターのオリジナルアートに心ときめくラインアップ〈1月29日(木)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」をテーマとするバレンタインコレクションを1月29日(木)よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

今年のバレンタインコレクションテーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」。

バレンタインらしいスイートな甘さに、ストリートライクなカジュアルさを効かせた今回のコレクションでは、大きめのハートモチーフに、ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴとエルモ、クッキーモンスター、ゾーイのオリジナルアートをあしらった、どこか懐かしくも新鮮なデザインのアイテムを展開します。ラインアップには、ロンTやＴシャツ、ニットキャップといったストリートカジュアルな着こなしを楽しめるアパレルをはじめ、ポーチやチャーム、メッセージカードなど、バレンタインのギフトにもぴったりな雑貨まで豊富に取り揃えました。ロンＴやＴシャツにあしらった、ぷっくりとした質感が特徴の発泡プリント仕様のブランドロゴも見どころのひとつです。

カフェでは、今回のバレンタインコレクションのメインアートをイメージしたハートモチーフのドーナツが登場するほか、エルモそっくりなビジュアルが目を惹くインパクト抜群のベリーシェイク、寒い季節に心もほっと温まるホットチョコレート、限定デザインのキャラクターラテなど、バレンタイン気分を盛り上げるカフェメニューを豊富にご用意しました。

セサミストリートの仲間たちとともに、甘くてちょっぴりカジュアルな、とっておきのバレンタインをお過ごしください。

〈物販〉

・商品ラインアップ

バレンタイン発泡プリントロンT

（2枚目左上より時計回り：ライトブルー（クッキーモンスター）、ライトピンク（ゾーイ）、ホワイト（エルモ））

全3種／\6,820

ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴを大胆にあしらった、カジュアルな雰囲気が魅力のロングスリーブＴシャツ。ブランドロゴは、発泡プリント仕様ならではのぷっくりとした立体感のある表情に仕上げ、袖口には、キャラクターのワンポイント刺繍をさりげなくプラスしました。ゆったりとしたシルエットで、リラックス感のある着こなしが叶う一着です。

バレンタインTシャツ

（3枚目左より時計回り：レッド（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ））

全3種

大人：\5,940／キッズ：\4,620

【サイズ展開】キッズ：120／大人：M, L

フロントにロンTと同様のオリジナルアートをあしらったTシャツ。ぷっくりと立体感のあるプリントが、シンプルながらも存在感のある一枚です。デニムやシンプルなボトムスと合わせれば、ストリートライクな着こなしが完成。

キッズサイズ・大人サイズともに展開し、親子や家族でおそろいはもちろん、色違いのリンクコーディネートもお楽しみいただけます。

ビーニー

（3枚目上より時計回り：レッド（エルモ）、ピンク（ゾーイ）、ブルー（クッキーモンスター））

全3種／\4,950

ビビッドなカラーリングと柔らかな被り心地が魅力のニットキャップ。フロントにヴィンテージムード漂うブランドロゴとキャラクターのワンポイント刺繍を施し、シンプルな中にも遊び心を感じるデザインに仕上げました。同シリーズで展開するロンTやTシャツと合わせたスタイリングも楽しめる、程よくこなれたカジュアルコーデにおすすめのアイテムです。

ソックス

（上より時計回り：レッド（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ））

全3種／\2,310

カラフルなストライプ柄が目を惹くソックス。程よい厚みとフィット感のある履き心地で、日常使いにぴったりのアイテムです。レッド、ブルー、ピンクの3カラー展開で、シンプルなコーディネートのアクセントとしても活躍します。

ポーチ

（上より：ブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）、ピンク（ゾーイ））

全3種／\3,190

キャッチーなオリジナルアートを大胆にあしらった、存在感抜群のフラットポーチ。

A4対応の大きめサイズで、コスメやガジェット類、文房具などのかさばるアイテムをすっきり収納できます。バッグへの出し入れもしやすく、デイリーユースにはもちろん、お出かけや旅行先でも大活躍のアイテムです。

シリコンチャーム

（上より：ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）、レッド（エルモ））

全3種／\2,310

重みのある、コロンとしたフォルムのハートが魅力のシリコンチャーム。

動くたびに揺れるハートやキャラクターのチャームが、バッグや鍵回りに個性をプラスしてくれます。

ダイカットメッセージカード

（上より時計回り：ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）、レッド（エルモ））

全3種／\495

オリジナルアートをそのままかたどった、ダイカットタイプのメッセージカード。少し大きめのサイズ感で、お部屋に飾っても楽しめるデザインに仕上げました。バレンタインの贈り物に添えて、大切な人へ想いを届けてみてはいかがでしょうか。

〈カフェ〉

・カフェメニューラインアップ

ハートドーナツ

（左より時計回り：チョコチップ、ホワイトピンク、ベリーピンク）

全3種／\360

バレンタイン限定のハートドーナツが新登場。ストロベリー×レモネードの爽やかな酸味が広がるベリーピンク、ストロベリー×ホワイトチョコレートのやさしい甘さが魅力のホワイトピンク、ミルクティー×キャラメルクランチを合わせた、ザクザク食感が楽しいチョコチップの全3種類をご用意しました。

バレンタインドーナツBOX

\1,080

ハートドーナツ3種を詰め合わせた、バレンタイン限定のドーナツBOX。ハートが3つ並んだ見た目の愛らしさと、ベリーピンク、ホワイトピンク、チョコチップの3種のフレーバーを一度に堪能できる、贅沢なセットです。ご家族やご友人とのカフェタイムにも、冬の手土産にもぴったりです。

エルモ ベリーシェイク

\1,250

真っ赤な体が特徴のエルモらしさが映えるインパクト抜群のベリーシェイク。フランボワーズシャーベットをベースにしたシェイクにバニラアイスを浮かべ、ラズベリーピューレをたっぷり使用したホイップと、仕上げにのせた目とお鼻のチョコレートでエルモを表現しました。甘酸っぱいベリーの爽やかさと、バニラアイスやホイップのミルキーな甘さが絶妙に溶け合った、デザート感覚で楽しめるバレンタイン限定のドリンクです。

エルモ ホットチョコレート

\750

寒さも本番を迎えるこの時期にぴったりなホットチョコレート。ダイナーマグの上にはチョコレートでコーティングしたパイをのせ、さらにその上にたっぷりのホイップとエルモの顔チョコをトッピング。仕上げにふりかけたラズベリーパウダーが、甘さの中にほどよい酸味を添えてくれます。パイはパキッと割ってホットチョコレートに浸しながら、濃厚なカカオの風味とパイのサクッとした食感の変化をお楽しみいただけます。

バレンタインキャラクターラテ

\650

今回のバレンタインコレクションのオリジナルアートを描いた、限定デザインのキャラクターラテ。バレンタインらしい大きなハートとキャラクターたちがキュートな3種類のデザインをラインアップしており、お好みに合わせてお好きなデザインをお選びいただけます。アイス・ホットともにご用意しております。

※表記は全て税込み価格

■発売日：

・店舗 2026年1月29日（木）

・オフィシャルオンラインストア 2026年1月29日（木）12:00(正午)

（カフェメニューは店舗のみの販売となります。）

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

セサミストリートマーケット 阪神梅田本店

〒135-0061大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店6階

■オフィシャルオンラインストア

「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」商品一覧（2026年1月23日（金）12:00公開）

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260123Valentine&plan=SE260123Valentine(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260123Valentine&plan=SE260123Valentine)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の３つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、190以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。