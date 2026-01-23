エムネスとアイロムグループ、治験DXで戦略的パートナーシップを締結

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC（ルックレック）」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長 阿部 伸一／以下、「エムネス」）と、医薬品開発の支援を行うSMO大手の株式会社アイロムグループ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 森 豊隆／以下、「アイロムグループ」）は、このたび、医療DXプラットフォームを基盤とした治験・臨床研究の効率化および医療データエコシステムの構築を目的として、戦略的パートナーシップ契約を締結しました。

本パートナーシップにより、エムネスが提供するクラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」を利用する約1,700の医療施設と、アイロムグループの治験実施医療機関約4,500施設を合わせた統合臨床開発ネットワークの構築を推進し、日本の臨床研究・治験の効率化に貢献してまいります。

【本パートナーシップの背景】

日本の医療は、少子高齢化に伴う高齢者人口の増加や生産年齢人口の減少により、医療従事者不足や医療偏在の解消、医師の働き方改革などが課題となっています。また、臨床研究・治験の分野においても、IRB（治験審査委員会）審査に2～3ヶ月を要する審査期間の長期化、施設ごとの個別審査による重複作業、書類管理のアナログ対応など、多くの非効率性が存在しています。

一方、政府は「医療DX令和ビジョン2030」において、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテ情報の標準化、医療データの二次利用推進を掲げており、治験DX推進の観点からは分散型臨床試験（DCT）の普及やGCP省令ガイダンスの改正も進められています。このような環境下、両社は相互の強みを活かした協業により、日本の臨床研究・治験のデジタル・トランスフォーメーションを加速することが可能と判断し、本パートナーシップの締結に至りました。

【本パートナーシップの概要】

両社は本パートナーシップにもとづき、以下の領域において協業を推進します。

1. 相互営業協力による臨床開発ネットワークの拡大

エムネスのクラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」ユーザー医療機関（約1,700施設）と、アイロムグループの治験実施医療機関（約4,500施設）に対する相互サービス紹介、治験参加促進、患者リクルーティング支援を行い、統合臨床開発データネットワークの構築・運営を推進します。

2. 臨床開発業務のデジタル・トランスフォーメーション

クラウド・AI・データアナリティクス技術を活用し、CRO（医薬品開発業務受託機関）、SMO（治験施設支援機関）、PRO（患者報告アウトカム）業務における統合臨床開発プラットフォームの構築を目指します。リアルタイムデータキャプチャー・モニタリング、データインテグリティ確保、レギュラトリー・コンプライアンス強化、LOOKRECプラットフォームとの連携を通じて、臨床開発業務の効率化を図ります。

【長期ビジョン】

両社は2030年を目標として、シングルIRBプラットフォームの社会実装とグローバル治験データハブの確立を目指します。これにより、IRB審査期間の大幅短縮、治験プロセスの完全デジタル化、日本発の革新的な臨床研究インフラの構築などを実現し、新治療法の早期実用化を通じて患者への貢献を目指します。

【本パートナーシップに関する両社代表のメッセージ】

株式会社エムネス 代表取締役社長 阿部 伸一

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療支援クラウドサービスを提供してまいりました。アイロムグループとのパートナーシップにより、当社の医療DXプラットフォームの知見と、アイロムグループの臨床開発における豊富な実績を融合させ、日本の治験・臨床研究のイノベーションを加速してまいります。両社の協業を通じて医療の民主化の製薬分野への展開に向けた一歩を踏み出せることを大変嬉しく思います。

株式会社アイロムグループ 代表取締役社長 森 豊隆

アイロムグループはブランドプロミス「憂いなき未来のために。」のもと、希望と安心に満ちた明日の実現を目指して医薬品開発支援を中心としたサービスを提供してまいりました。これまでに約4,500の医療機関との治験ネットワークを築いてまいりましたが、臨床開発の現場ではデジタル化の遅れが長年の課題でした。エムネスのLOOKRECは、まさにこの課題を解決する鍵となる技術基盤です。本パートナーシップを通じて、治験プロセスの抜本的な効率化を実現し、新薬を待つ患者様により早く届けられる体制づくりを進めてまいります。



【会社概要】

■株式会社アイロムグループについて

アイロムグループは、SMO（治験施設支援機関）事業、CRDMO事業、メディカルサポート事業を展開する総合臨床開発企業グループです。中核事業であるSMO事業では、約4,500の治験実施医療機関との提携により国内最大級の治験ネットワークを構築しており、新薬開発から市販後調査まで臨床開発の全プロセスをサポートしています。CRDMO事業では、CRO（医薬品開発業務受託機関）事業およびセンダイウイルスベクター技術やiPS細胞作製技術など革新的な医療技術を用いた新しい医薬品の開発に取り組んできた先端医療事業で培った技術や実績、ノウハウを基に、医薬品の研究、開発、製造を一貫してサポートしています。

社名 株式会社アイロムグループ

代表者 代表取締役社長 森 豊隆

所在地 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

設立 1997年4月

事業内容 SMO事業、CRO事業、先端医療事業、創薬事業、メディカルサポート事業

URL https://www.iromgroup.co.jp/

■株式会社エムネスについて

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関や健診機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像（レントゲン、CT、MRI、眼底写真や病理画像など）を中心とするデータの管理・共有のための医療支援クラウドサービス LOOKRECを提供しています。

LOOKRECは診療や健診のデジタル化を加速し、場所にとらわれない新たな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,700施設（2026年01月時点）を超える施設で利用されています。また、100名以上の専門医ネットワークを有し、年間100万件の健康診断、月間30万件超の検査を処理しています。

社名 株式会社エムネス

代表者 代表取締役社長 阿部 伸一

所在地 広島県広島市南区東雲本町一丁目2番27号

設立 2000年10月10日

事業内容 医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断支援サービス

URL http://mnes-lookrec.com/



