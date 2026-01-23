【徳島市】徳島歴史講座の受講生募集
徳島市
第1回目
［タイトル］「『阿波志』に見える徳島の特産品「河漏」について」
第2回目
［タイトル］「中国における地方志の編纂―『阿波志』のモデルとして」
第3回目
［タイトル］「『阿波志』から考える日本史」
第4回目
［タイトル］「歴史資料としての『阿波志』～『阿波志』に学ぶ徳島の歴史～」
阿波志の世界
今年度の本講座は徳島藩の藩撰地誌『阿波志』を特集します。『阿波志』を調査研究する阿波志調査会の研究者がその成果をわかりやすく御紹介します。
第1回目
［タイトル］「『阿波志』に見える徳島の特産品「河漏」について」
［日時］ 令和8年2月21日（土曜） 午前10時から午前11時30分
［講師］ 大村 和人先生（徳島大学教養教育院教授）
第2回目
［タイトル］「中国における地方志の編纂―『阿波志』のモデルとして」
［日時］ 令和8年3月8日（日曜） 午前10時から午前11時30分
［講師］ 新田 元規先生（徳島大学総合科学部准教授）
第3回目
［タイトル］「『阿波志』から考える日本史」
［日時］ 令和8年3月21日（土曜） 午前10時から午前11時30分
［講師］ 衣川 仁先生（徳島大学総合科学部教授）
第4回目
［タイトル］「歴史資料としての『阿波志』～『阿波志』に学ぶ徳島の歴史～」
［日時］ 令和8年3月28日（土曜） 午前10時から午前11時30分
［講師］ 桑原 恵先生（徳島大学名誉教授）
[定員]
50人程度（応募者多数の場合には抽選）
[受講料]
1,500円（全4回・入館料を含む）
[申し込み方法]
はがきに「徳島歴史講座受講希望」と明記し、住所、名前、電話番号を書いて徳島城博物館までお送りください。
[申込期限]
2月6日（金曜）（必着）まで
[徳島城博物館HP]
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/hakubutsukan_koza/R07_tokureki.html
[問い合わせ先]
徳島市立徳島城博物館
〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1番地の8
電話番号：088-656-2525
ファクス：088-656-2466