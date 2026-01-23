冬の空気を整えよう！快適クリーンキャンペーン

リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、フォロー&コメントで、空気の流れまでデザインする空気清浄機「Silky Wind Clean」と、こそうじブラシのセットが当たるSNSキャンペーンを、2026年1月23日（金）～2月6日（金）の期間で実施します。

冬の空気を整えよう！快適クリーンキャンペーン概要

《プレゼント賞品》

下記２商品をプレゼントいたします。

1,「Silky Wind Clean」 ※カラーは選択できます

2, こそうじブラシ

Silky Wind Cleanこそうじブラシ

1, 「Silky Wind Clean」

自由な風向き調節ができる2重反転ファン空気清浄機

2重反転ファン技術を活用することで他社同等畳数製品よりも大幅なコンパクトサイズを実現した適用畳数/床面積～約36畳/60平方メートル 対応※の空気清浄機を開発しました。

本体をコンパクトにすることで空中に浮かせる構造を実現。

本体ごと回転させることで自由に風向きを調節することができるため、 理想の気流でお部屋の空気を清浄することができます。

※適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1467）に基づいています。

商品の公式ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindclean

2, 「こそうじブラシ」

空気清浄機、ファン全般に使用できるこそうじ用ブラシ

Silky Windシリーズに使用できるブラシです。 ウエーブがかったブラシがホコリを絡め取り、空気清浄機やサーキュレーター、

ミニファンなどの「こそうじ」に役立ちます。

商品の詳細はこちら :https://rhythm.jp/products/detail/?goods_cd=F0901-0588

《当選人数》

各色10名 計20名さま

《キャンペーン期間》

2026年1月23日（金）12:00～2月6日（金）23:59

《応募条件》

●Instagram

１. キャンペーン期間中、Instagramのアカウント（@rhythm_1950）をフォロー

※すでにフォローしている方も対象です。

２. Silky Wind Cleanの欲しいカラーを選んで、キャンペーン投稿に以下のように「コメント」してください

1 「ライトグレー」が欲しい方 ⇒ライトグレー

2 「ダークグレー」が欲しい方 ⇒ダークグレー

●X（旧twitter）

１. ‌@rhythm_1950 をフォロー

２. キャンペーン投稿をリポスト

３. Silky Wind Cleanの欲しいカラー(ライトグレーorダークグレー)をコメント

《アカウント》

公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/rhythm_1950/

公式X（Twitter）アカウント：

https://x.com/rhythm_1950

《結果連絡について》

応募してくださった方のInstagramアカウント、またはX(旧Twitter)アカウントと過去の投稿を拝見させていただき、賞品をご体験いただきたい方を選定させていただきます。

※当選賞品到着後または体験後に、InstagramまたはX(旧Twitter)投稿にご協力いただけますと幸いです。

もし投稿に制限がある場合は、当選時にその旨をお伝えください。

《ご注意事項》

※アカウントが非公開の方、 リズムのInstagramアカウント、またはX(旧Twitter)アカウントのフォローを外している方は、選定候補の対象外とさせていただきます。

※応募された方は結果について異議を唱えることができないものとし、当社は選定理由については開示しておりません。お問合せはご遠慮願います。

※当選された方には、賞品をお届けするために必要な情報を確認するため、ダイレクトメッセージにてご連絡差し上げます。

（ご連絡は2026年2月中旬頃を予定しておりますので、フォローしたままお待ちください）

※ダイレクトメッセージにて指定する期限までにご返信がない場合、当選は無効とさせていただきます。

※当選権利の譲渡はできません。

※当選者からいただいた個人情報は、本キャンペーンでのみ使用し、目的外に利用することはございません。

※当選は、日本国内在住の方に限定させていただきます。

※本キャンペーンはリズム株式会社によるものです。Instagram社、X(旧Twitter)社は関与しておりません。

※その他個人情報の取扱いに関する事項は当社ホームページに公表しておりますので、下記URLよりご確認ください。

https://www.rhythm.co.jp/privacy/

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても

製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、

私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：時計（各種クロック）/ウオッチ/情報機器/車載機器/電子部品/精密金型/成形部品/接続端子部品/その他精密機械各種

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html