第四弾出演アーティストにDXTEENの出演が決定！日韓ボーイズグループたちがホワイトデーにZepp Nambaに集結！

株式会社EYEZEN

2026年3月14日（土）Zepp Namba（大阪）にて、J-POP&K-POPボーイズグループ４組が出演する「Music Chocolate Festival.2026」 が開催されます。本イベントは、「アーティストから、すべての人へ LOVE を贈る」ことをテーマに、日韓のボーイズグループがステージから【愛とエネルギー】を届ける、特別なホワイトデーライブをお届けいたします。

「Music Chocolate Festival.2026」の特徴

2026年、シリーズ第2弾となる今回は、3月14日「ホワイトデー」に日韓男性ボーイズグループ編としてさらにパワーアップ！！

ここでしか見れない４組全員でのコラボセッションを予定しております。

歌・ダンス・ステージング、すべてにおいて磨き抜かれた彼らのパフォーマンスは、

“魅せる力”と“届ける力”の双方を兼ね備え、エンタメ市場の中心を担う存在。

そんな日韓ボーイズグループたちが一堂に会し、まるで「贈り物」のようなライブパフォーマンスを通じて、会場のすべての人へ“LOVE”と“感謝”をお届けします。

■第一弾 出演アーティスト発表

7ORDER

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z6rRkvLbx_Y ]

◆7ORDER公式ホームページ(https://7order-official.com/)

■第二弾 出演アーティスト出演アーティスト発表

Hi-Fi Un!corn

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vgZaY8_dH3U ]

◆Hi-Fi Un!corn公式ホームページ(https://www.hifiunicorn.com/)

■第三弾 出演アーティスト出演アーティスト発表

n.SSign

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LVw93DLIE78 ]

◆n.SSign公式ホームページ(https://nssignjapan.com/)

■第四弾 出演アーティスト出演アーティスト発表

DXTEEN

(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=esiaDnFotXQ ]

(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT

◆DXTEEN公式ホームページ(https://dxteen.com/)

■イベント概要

イベント名 ：Music Chocolate Festival.2026

会場 ：Zepp Namba（大阪府大阪市浪速区）

開催日時 ：2026年3月14日（土）

Stage ：1部 Open 12：45 / Start 13：30(130分-150分）

:2部 Open 17：15 / Start 18：00(130分-150分）

主催 ：株式会社EYEZEN

株式会社ユーイー

株式会社BASALA

運営 ：株式会社ミューベンツ・ジャパン

■チケット情報 詳細

スタンディング1F 8800円（税込）

指定席2F 9500円（税込）

アップグレードチケット（前方エリア確約）+5000円（税込）

2公演通し券 スタンディング1F 15800円（税込）

2公演通し券 指定席2F 17200円（税込）

■オフィシャル先行（抽選）

2026年1月25日（日）10：00～2月1日（日）23：59

■LUCUA先行（先着）

2026年2月2日（月）18：00～2月8日（日）23：59

■いち早プレリザーブ先行（抽選）

2026年2月3日（火）11：00～2月8日（日）23：59

■プレリザーブ先行（抽選）

2026年2月3日（火）11：00～2月11日（水）11：00

■一般発売日（先着）

2026年2月14日(土)10：00

特別な冬の思い出を作る準備を！「Music Chocolate Festival.2026」で、音楽とLOVEのパワーをぜひ体感してください。

お問い合わせ先： Music Chocolate Festival. 2026 製作委員会

主幹 株式会社EYEZEN（アイゼン）

協力 朝日放送テレビ 文化放送

公式ホームページ ：https://m-choco.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/m_chocofes

公式Instagram ：https://www.instagram.com/m_chocofes/



公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@m_chocofes

〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-12 YKビル6F（EYEZEN内）

TEL:06-6599-8030/FAX:06-6599-8032 担当：松宮