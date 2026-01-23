第四弾出演アーティストにDXTEENの出演が決定！日韓ボーイズグループたちがホワイトデーにZepp Nambaに集結！

2026年3月14日（土）Zepp Namba（大阪）にて、J-POP&K-POPボーイズグループ４組が出演する「Music Chocolate Festival.2026」 が開催されます。本イベントは、「アーティストから、すべての人へ LOVE を贈る」ことをテーマに、日韓のボーイズグループがステージから【愛とエネルギー】を届ける、特別なホワイトデーライブをお届けいたします。





「Music Chocolate Festival.2026」の特徴

2026年、シリーズ第2弾となる今回は、3月14日「ホワイトデー」に日韓男性ボーイズグループ編としてさらにパワーアップ！！


ここでしか見れない４組全員でのコラボセッションを予定しております。



歌・ダンス・ステージング、すべてにおいて磨き抜かれた彼らのパフォーマンスは、


“魅せる力”と“届ける力”の双方を兼ね備え、エンタメ市場の中心を担う存在。



そんな日韓ボーイズグループたちが一堂に会し、まるで「贈り物」のようなライブパフォーマンスを通じて、会場のすべての人へ“LOVE”と“感謝”をお届けします。


■第一弾　出演アーティスト発表


7ORDER





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z6rRkvLbx_Y ]


◆7ORDER公式ホームページ(https://7order-official.com/)



■第二弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


Hi-Fi Un!corn





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vgZaY8_dH3U ]


◆Hi-Fi Un!corn公式ホームページ(https://www.hifiunicorn.com/)



■第三弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


n.SSign





[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LVw93DLIE78 ]

◆n.SSign公式ホームページ(https://nssignjapan.com/)



■第四弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


DXTEEN


　(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT


[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=esiaDnFotXQ ]

◆DXTEEN公式ホームページ(https://dxteen.com/)


■イベント概要

イベント名　：Music Chocolate Festival.2026


会場　　　　：Zepp Namba（大阪府大阪市浪速区）


開催日時　　：2026年3月14日（土）


Stage 　　 ：1部 Open 12：45 / Start 13：30(130分-150分）


　　　　　 　:2部 Open 17：15 / Start 18：00(130分-150分）


主催 　　 　 ：株式会社EYEZEN


株式会社ユーイー


株式会社BASALA


運営　　　　：株式会社ミューベンツ・ジャパン



■チケット情報　詳細

スタンディング1F　8800円（税込）


指定席2F　9500円（税込）


アップグレードチケット（前方エリア確約）+5000円（税込）



2公演通し券　スタンディング1F　15800円（税込）


2公演通し券　指定席2F　17200円（税込）



■オフィシャル先行（抽選）


2026年1月25日（日）10：00～2月1日（日）23：59



■LUCUA先行（先着）


2026年2月2日（月）18：00～2月8日（日）23：59



■いち早プレリザーブ先行（抽選）


2026年2月3日（火）11：00～2月8日（日）23：59



■プレリザーブ先行（抽選）


2026年2月3日（火）11：00～2月11日（水）11：00



■一般発売日（先着）


2026年2月14日(土)10：00



特別な冬の思い出を作る準備を！「Music Chocolate Festival.2026」で、音楽とLOVEのパワーをぜひ体感してください。



お問い合わせ先： Music Chocolate Festival. 2026 製作委員会


　　　　　　　　主幹　株式会社EYEZEN（アイゼン）


　　　　　　　　協力　朝日放送テレビ　文化放送



公式ホームページ ：https://m-choco.jp/



公式X（旧Twitter）：https://x.com/m_chocofes



公式Instagram 　 ：https://www.instagram.com/m_chocofes/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@m_chocofes




〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-12 YKビル6F（EYEZEN内）


TEL:06-6599-8030/FAX:06-6599-8032 担当：松宮