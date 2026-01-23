ブギ丸1st EP『ECHO』より「月と団子feat.稲嶺幸乃」「だいじょうぶpt.2 feat Jambo Lacquer」が7インチレコードでリリース決定!!
本作の全曲プロデュースを手がけるのは、長年の盟友であり、同胞でもあるBomJaBreakことJamboLacquer。
この「ECHO」という作品は、山と街、自然と都市、過去と未来を行き交う中で生まれる「反響」というテーマが込められている。
本作では、三線と美しい歌声で知られる稲嶺幸乃を客演に迎えた楽曲も収録され、ブギ丸の音楽世界がさらに奥行きを持って広がる。
月と団子feat.稲嶺幸乃
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gv_eNv4iX2o ]
だいじょうぶpt.2 feat Jambo Lacquer
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=M6BDeZzoJ7s ]
■ブギ丸 profile
レペゼン北大阪・服部緑地。20代より人里を離れ、自然との暮らしを自らの手で開拓してきた。春から夏はRAP、百姓、達磨行商。秋から冬は酒造り。
まるで四季の巡りとともに呼吸するかのようなその生活は、単なるスタイルではなく、身体の奥からにじみ出るオーガニックな感覚そのものだ。
都市と自然の狭間を自由に行き来しながら、音楽という言葉を媒介に、先人が残してきた営みを次の世代へと紡ぎ、山と街を繋ぐ「天然者メッセンジャー」としての役割を果たしている。
また、地元・服部緑地野外音楽堂で毎年開催されるイベント「Air Controller」では、主催の一員として、地元からカルチャーを発信し続けている。
「WARAJI」「ブギ丸とでべそ」としても活動しており、かむあそうトライブスや無時意神秘への参加など、ジャンルやシーンを越えた活動も積極的に行っている。
世界初となる「百姓杜氏RAP」の完成に勤しんでいる
＜ 商品概要 ＞
・アーティスト名：ブギ丸
・タイトル：月と団子feat.稲嶺幸乃 / だいじょうぶpt.2 feat Jambo Lacquer
・レーベル：BOMJA STUDIO
・品番：BOMVL002
・フォーマット：7インチレコード
・販売価格(税込)：2,750円
・発売日：2026年5月20日
・トラックリスト
SIDE-A
月と団子feat.稲嶺幸乃
SIDE-B
だいじょうぶpt.2 feat Jambo Lacquer
https://diskunion.net/clubh/ct/news/article/0/136651