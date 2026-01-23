これでホントに最終公演！新プログラムでお送りするUNDERTALE 10周年コンサートFINALE 開催へ

株式会社テレビ朝日

世界的な人気を誇るインディーゲーム『UNDERTALE（アンダーテイル）』の発売10周年を記念した公式コンサートの、FINALE公演を本年4月、5月に開催いたします。昨年9月より各地で開催してまいりました、フルオーケストラによる楽曲と映像などの演出を融合させたスペシャルなパフォーマンスにより軒並みSOLDOUTとなってきたコンサートツアーの最終公演となります。

『UNDERTALE』は、トビー・フォックス氏が開発した「誰も死ななくていいやさしいRPG」として知られるビデオゲーム。独特な世界観、個性的なキャラクターたちとユーモア、そしてストーリー性で、発売以来、日本を含む世界中で絶大な支持を得たゲームです。ゲーム音楽もまた多くのファンを魅了し、日本では羽生結弦選手がサウンドトラックの一曲「MEGALOVANIA」などを自身のアイスショー「Yuzuru Hanyu ICE STORY 2nd “RE_PRAY” TOUR」で使用したことでも話題となりました。

いよいよ最終ステージとなるFINALE公演では、物語を彩る名曲群を、新たなプログラムで再構築し、ファンの皆様の記憶に長く留めるべくお届けいたします。

<メッセージ＞MUSICエンジン代表 河合晃太／演奏・オーケストラ代表

2025年9月よりスタートした本公演は、2026年5月の東京公演をもって、

いよいよ最終公演を迎えます。

MUSICエンジンだけでは決して実現できなかった演出や公演規模も、

多くの方々のお力添えによって、ここまで歩んでくることができました。

改めて、関わってくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げます。

4月公演以降は、内容を一部変更し、「Cプログラム」「Dプログラム」という

2つのプログラム構成でお届けいたします。

大きな違いのひとつとして、Cプログラムでは

「本物のヒーローとの戦い」「"NEO"の力」「MEGALOVANIA」は演奏いたしません。 「誰も傷つかなくていい」というUNDERTALEが持つ本質的な魅力を大切にし、

その世界観をイメージして選曲を行いました。

それぞれ異なる魅力を持つプログラムとなっておりますが、

どちらの公演も心からお楽しみいただける内容を目指しています。

ぜひ会場に足をお運びいただけましたら幸いです。

コンサート公式サイト https://undertale10thconcert.com/

公演概要

公演タイトル： UNDERTALE 10th Anniversary Concert FINALE

出演： MUSICエンジン

公演日程・会場：2026年

・千葉 4月5日（日）千葉県文化会館 大ホール

・静岡 5月2日（土）三島市民文化会館 大ホール

・大阪 5月4日（月・祝） NHK大阪ホール

5月5日（火・祝） NHK大阪ホール

・愛知 5月24日（日）豊田市民文化会館 大ホール

・東京 5月29日（金）SGCホール（有明）

※演奏曲目など、詳細は公式サイトをご覧ください。

※上演時間＝2時間30分予定（休憩あり）

チケット料金 特典付きSS席チケット 15,000円

※ピクチャーチケット＋公演パンフレット＋非売品特典付き＝特典内容は後日発表。

SS席 11,000円 ／ S席 10,000円 ／ A席 9,000円 ／ 学生チケット 4,000円

*全席指定・税込み。

＊特典付きSS席はピクチャーチケット＋パンフレット＋非売品グッズ付きのSS席チケットです。前方のお席を保証するものではございませんので予めご了承ください。

＊未就学児のご入場はご遠慮願います。

＊お席の場所によりましては舞台・映像・演出の一部が見えづらい場合がございます。

＊出演者及び公演スケジュール、演奏プログラムは予告なく変更となる場合がございます。

＊チケットには購入者のお名前が印字されます。

＊ご入場の際に本人確認書類等をご提示いただく場合がございます。

＊チケットのオークション・転売サイト等への出品は固く禁止いたします。また、転売チケットでの入場はお断りいたします。

＊学生券／当日引換券は公演当日現在、小中高等学校、大学、及び専門学校に在籍中の方のみご購入いただけるチケットです。公演当日は、学生証とチケットをお持ちの上、チケット窓口までお越しください。学生証と当日引換券の確認が取れ次第、座席の入ったチケットを窓口にてお渡しいたします。小・中学生で学生証をお持ちでない方はご入場時に受付窓口へお越しください。学生以外の方がご購入いただいた場合、ご入場いただけません。またチケット代金等の返金もいたしかねます。チケットにはご購入者のお名前が印字されますので、必ずご来場者のお名前でご購入をお願いいたします。

学生券は他席種（SS席／S席／A席）との連席購入は出来かねます、予めご了承ください。

＊ご購入時、チケット代の他に配送料・システム利用料等、各種手数料が必要となる場合がございます。

＊公演当日、劇場内の模様を撮影し、放送・配信・複製頒布等する場合がございます。

＊未成年者は、必ず保護者の方の同意の上チケットをご購入下さい。

＊車いすでご来場予定のお客様は、事前に公演事務局（0570-200-114／12:00～17:00 土日祝除く）までお問い合わせのうえご来場ください。（静岡公演・愛知公演のみ、別途車いす席の販売予定がございます。詳細は各公演お問い合わせ窓口へお問い合わせください。）

先行販売： オフィシャル最速HP先行

受付期間：1/23(金)正午12:00～2/2(月)23:59

https://eplus.jp/undertale-finale-hp/

テレ朝チケット先行

受付期間：1/23 (金) 正午12:00～1/28(水)23:59

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/ut10thconcert_finale

コンサート公式サイト： https://undertale10thconcert.com/

お問合せ： 【東京・千葉・大阪公演】 公演事務局 0570-200-114 （12:00～17:00／土日祝除く）

【静岡公演】静岡朝日テレビ イベントプロデュース部

054-251-3302（月～金 10時～17時30分 ただし祝日は除く）

【愛知公演】メ～テレ 052-331-9966 （平日10:00～18:00）

企画・制作： MUSICエンジン

協力： ハチノヨン (8-4)

Special Thanks Toby Fox / Fangamer

主催： UNDERTALE 10th Anniversary Concert 製作委員会（東京・千葉・大阪）／

メ～テレ（愛知）/静岡朝日テレビ（静岡）

【本件に関する報道のお問い合わせ】「UNDERTALE 10th Anniversary Concert」製作委員会

お問合せ: 公演事務局 0570-200-114（12:00～17:00 土日祝除く）