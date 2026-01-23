1月は新シリーズが2作品！　大好評放送中のTVアニメ原作最新刊や、大人気楽曲シリーズの続刊も！？　MF文庫J　1月新刊は1月23日（金）発売!!

株式会社KADOKAWA

2026年1月のMF文庫J新刊発売日がやってまいりました！

今月は新作2本、『お姉さん派の俺がなぜちっちゃい君を好きになったのか？』、『この中にひとり、推しがいる』をご紹介します！

一作品目は『お姉さん派の俺がなぜちっちゃい君を好きになったのか？』をご紹介します！

俺、遠近空は「お姉さん」がすきだ。

背が高くて年上の美人なお姉さん──それが遠近空の好みのタイプである。

「わたし、トーチカくんのこと好き」

しかしそんな遠近空に告白してきた成瀬小都は、身長140センチの、小学生と見間違うほどの小さくて可愛い女の子だった!?

「待っててね。わたしが子供じゃないって、わからせてあげるから」

筋金入りのお姉さん好きの主人公が、とびきり小さくキュートなヒロインを好きになる日は来るのか──!?

性癖振り回されラブコメ、ここに開幕！！！



二作品目は『この中にひとり、推しがいる』のご紹介です！

クラスの人気者、浅倉暁人は熱で寝込んでいた間に修学旅行の余りものグループのリーダーに任命されていた！

個性豊かで少々困ったメンバーたちとの修学旅行ミーティングのあと、暁人は教室に推しVTuber、白羽エルナの私物が落ちているのを発見する。

笑顔を見せながら「仲良くはなりたくないです」とのたまう長身娘──一ノ瀬静乃。

口を開けば暴力的な東北弁が飛び出すゴスロリ娘──藤崎麗。

どう考えても友達ができる性格ではない陰キャ娘──加納浩子。

攻撃的で排他的な態度が目立つヤンキー娘──飛鳥馬莉央。

「あの中にひとり、推しがいる……！」

学園生活を謳歌する陽キャ男子は、修学旅行を満喫しながら推しを見つけ出せるのか!?

その他にも、2026年1月より絶賛放送中の話題沸騰作、待望の最新刊が登場するほか、あの大人気楽曲シリーズからノベライズ新刊が登場するなど、注目作品が盛りだくさん！

MF文庫J、1月新刊は1月23日（金）発売です！

【新シリーズ！】

- お姉さん派の俺がなぜちっちゃい君を好きになったのか？

著者：鏡遊 イラスト：富士やま

〈俺の性癖、歪められた……；；〉

中学卒業後の春休み、満員電車で潰されていた小さな女の子を助けた遠近空。彼が高校に入学すると、小学生かと思っていたその女の子が教室に!?

名前は成瀬小都。小さいけれどとびきりの美少女で、エナドリが好き。

そんな小都ちゃんは「わたし、トーチカくんのこと好き」って！？

生粋の年上長身お姉さん派を自認する俺には、ちっちゃくてカワイイ小都ちゃんは恋愛対象外。告白を断ると「君の性癖をねじまげてやる」って怖い！

そんなこんなで小都ちゃんと友達として過ごすうちに、ちっちゃくてカワイイだけじゃない魅力に気づき始めて──。

年上好き男子とちっちゃい女子の性癖綱引きラブコメ開幕！

定価814円（本体740円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/chicchaikimi/322508001007.html

【新シリーズ！】

- この中にひとり、推しがいる

著者：鰤／牙 イラスト：雪丸ぬん

〈長月達平、田口一、激賞！ あまりものの中に、俺の“推し”がいる！？〉

カクヨムコンテスト10 プロ作家部門 特別賞＆コミカライズ賞受賞

浅倉暁人は、推し活と学園生活を満喫する陽キャの高校生。

クラスでも人気者だった暁人だが、修学旅行の班決めを風邪で欠席したことから、各クラスのあまりものを寄せ集めた問題児ばかりの班のリーダーを押しつけられてしまう。

ひねくれ者の陰キャ、口の悪いヤンキー、無口なゴスロリ。

唯一協力的な長身娘は、「仲良くなりたくはない」と宣う。

強烈な顔合わせの後、教室に残された落とし物を見て、暁人はある事実に気づく。

この落とし物は彼の推しVTuber「白羽エルナ」の私物であると！

「つまり、あの変人４人の中に、俺の推しがいる！？」

青春の光と影を詰め込んだミステリー×ラブコメ×修学旅行ドラマ、開幕！

定価836円（本体760円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/nakaoshi/322509001243.html

- 死亡遊戯で飯を食う。９

著者：鵜飼有志 イラスト：ねこめたる

〈自らの運命を、幽鬼はまだ、知らない。TVアニメ2026年1月放送開始！〉

尸狼と、〈密会〉と、敵対を宣言した私・幽鬼は、郊外の別荘に活動拠点を移していた。

プレイヤーとしては気力・能力ともに不足なく、順当にクリアを重ねるが、その一方で胸に不安を抱えていた。

八十回。

師匠の肉体が崩れ始めてきたのもこの辺りからだという。

私も同じ道を辿るのではなかろうか？

……そんな最中にも、尸狼は暗躍を続ける。

私の代わりとなる人物を求め、とあるプレイヤーのもとを訪ねていた。

――そして来たるは、怪盗の窃盗劇をモチーフとしたゲーム。

私を破滅に突き落とすのは、いったい誰だ？

ある時はクノイチ衣装で。

またある時は探偵の装いで。

飽きもせず私は、死亡遊戯で飯を食う。

定価792円（本体720円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/shibouyugi/322509001245.html

- ジェラシス

著者：三月みどり イラスト：アルセチカ 原作・監修：Chinozo

〈『グッバイ宣言』シリーズ第9巻。これは、あたしの“別れ”の物語。〉

イラストサークルに所属する私・夢咲雛菊には欲しいものがあった。

ただ、欲しくてたまらなかった"それ"は、絶対に手に入れられない

ってことがわかったんだ。

……だけどやっぱり諦められなかった。だから、どんな手段を使って

でも、欲しいものを手に入れようとした。運よく、その手段は持って

いたから――。

「良かったら、ウチがアドバイスするよ！」「僕が一番好きなイラスト

を一番上手いって思うんだよ」『――雛菊は、◯◯していますの』

これから語られるのは、あたしが十九の頃に起きた、"別れ"の物語。

定価792円（本体720円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/goodbye/322509001247.html



【MF文庫Jの単行本！】

- 汝、現代ダンジョンに希望を持つべからず

著者：鋼我 イラスト：みやま零

〈ブラック企業から底辺ダンジョン管理業へ。時給は３００円スタート。〉

社会人三年目の青年、入川春夫は騙された。

通勤時間短縮のため、格安で購入した一軒家。その庭に、ダンジョンがあったのだ。国の法律で、土地の所有者はダンジョンを管理しなくてはいけない。

ダンジョンにはモンスター。管理の負担は計り知れない。

仕事は退職。家族からは縁を切られる。騙した奴は雲隠れ。

かくて始まる、先の見えないダンジョン管理。働いても報酬は雀の涙。過酷な肉体労働。ダンジョン素材による家庭菜園だけが心の支え。

過酷な日々を送っていた春夫にかかってくるある一本の電話が、運命の転機となる。

ダンジョンに希望無し。故に、自らの手足で目指すべし。

底辺青年成り上がり物語、ここに開始。

定価1,540円（本体1,400円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/nannjigenndai/322509001252.html

【MF文庫Jの単行本！】

- ガールズ＆パンツァー 最終章（中）

著者：鈴木貴昭 本文イラスト：野上武志

原作：ガールズ＆パンツァー最終章製作委員会 協力：株式会社アクタス

〈杏の視点から描かれる『ガールズ＆パンツァー 最終章』待望の続刊刊行！〉

河嶋桃の留年騒動から「冬季無限軌道杯」に挑むことになった大洗女子チーム。BC自由学園との一回戦を制し、迎えた知波単学園との二回戦だったが、進化した知波単の臨機応変なゲリラ作戦に苦戦を強いられてしまう！

更に立ち塞がる難敵は、底の知れぬ実力を秘めた継続高校。慣れない雪山での戦闘で、かつてないピンチが押し寄せるとき、杏が見据えていたものとは……？

大ヒットアニメ『ガールズ＆パンツァー 最終章』を杏の視点から描く小説版、緊迫の知波単戦・継続戦がここに！

定価1,925円（本体1,750円＋税）

書誌ページはこちら https://mfbunkoj.jp/product/garupan/entry-13070.html