ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUAR D RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」2026年2月1日（日）新リリースのお知らせ！

【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】





▼2月1日リリース概要



アーティスト： アサレン
タイトル：ドールの秘密
【収録曲】
1. ドールの秘密


2. 欲ばりドール


作詞作曲：山口優


▼2/1(日)0時～順次配信スタート


（2/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）
https://linkco.re/zyeeV8pU

品番 : VVRC-2010
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS　
販売元：SM RECORDING




アサレンPROFILE　
下北沢を拠点にしたアイドルとして活動中。


LIVE活動の他に、下北沢のまちの活動（ボランティアやお祭りイベント、子供のためのイベントの企画運営）を行う。


YouTube情報番組「the 下北沢　reporter」メインMC。


2025年、警察署防犯功労表彰式にて「北沢警察署長・北沢防犯協会会長連盟賞」受賞。


クリエイターとしても活動中で、作詞作曲やグッズデザイン、執筆活動なども行う。


「シモキタ　クリエーターズクラブ」アンバサダー。




▼アサレン【official】 X


https://x.com/asaren_official
▼メインMC YouTube
https://www.youtube.com/@theshimokitazawareporter


【お問い合わせ】



VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）



