ヴィレッジヴァンガードの音楽レーベル「VILLAGE VANGUAR D RECORDS（ヴィレッジヴァンガードレコーズ）」2026年2月1日（日）新リリースのお知らせ！
【VILLAGEVANGUARD RECORDS設立コンセプト】
▼2月1日リリース概要
アーティスト： アサレン
タイトル：ドールの秘密
【収録曲】
1. ドールの秘密
2. 欲ばりドール
作詞作曲：山口優
▼2/1(日)0時～順次配信スタート
（2/1以降、こちらに配信ストアへのリンクが表示されます）
https://linkco.re/zyeeV8pU
品番 : VVRC-2010
発売元：VILLAGE/VANGUARD RECORDS
販売元：SM RECORDING
アサレンPROFILE
下北沢を拠点にしたアイドルとして活動中。
LIVE活動の他に、下北沢のまちの活動（ボランティアやお祭りイベント、子供のためのイベントの企画運営）を行う。
YouTube情報番組「the 下北沢 reporter」メインMC。
2025年、警察署防犯功労表彰式にて「北沢警察署長・北沢防犯協会会長連盟賞」受賞。
クリエイターとしても活動中で、作詞作曲やグッズデザイン、執筆活動なども行う。
「シモキタ クリエーターズクラブ」アンバサダー。
▼アサレン【official】 X
https://x.com/asaren_official
▼メインMC YouTube
https://www.youtube.com/@theshimokitazawareporter
【お問い合わせ】
VILLAGE VANGUARD RECORDS - 担当 村山（VVRECORDS@village-v.co.jp）
----------------------------------
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://vvstore.jp/
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
----------------------------------