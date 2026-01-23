できたての「シン」酒が集う！愛知・岐阜・三重の60蔵飲み比べ「シン・SAKE SQUARE 2026 ～シン・サケスクエア 2026～」初開催！

株式会社ZIP-FM

愛知県酒造組合、岐阜県酒造組合連合会、三重県酒造組合、ZIP-FMは、東海3県の地酒が一堂に会した日本酒イベント「シン・SAKE SQUARE 2026 ～シン・サケスクエア 2026～」を、2026年3月20日（金・祝）から22日（日）の3日間、名古屋市中区の矢場公園にて開催いたします。

愛知・岐阜・三重の地酒を、新米で造られた「しぼりたて」や「初しぼり」の「シン・酒」として味わっていただく、3月開催の初イベントです。

開催概要

【イベント名】シン・SAKE SQUARE 2026 ～シン・サケスクエア 2026～

【開催日時】2026年3月20日（金・祝）～22日（日）11:00～19:00※最終日は18:00まで（ラストオーダーは終了30分前）

【会場】矢場公園（名古屋市中区）

【主催】愛知県酒造組合 ／ 岐阜県酒造組合連合会 ／ 三重県酒造組合 ／ ZIP-FM

【後援】名古屋市

【オフィシャルサイト】https://zip-fm.co.jp/shinsake26/

【問い合わせ】シン・SAKE SQUARE事務局 052-972-0778 (ZIP-FM内)

出店酒蔵

【愛知県】（21蔵）

～1,000年前から酒造が盛んで、現在約40の蔵が全国7位の生産量を誇る～

青木酒造（米宗）愛西市 / 神杉酒造（人生劇場）安城市 / 神の井酒造（神の井）名古屋市 / 清洲桜醸造（清洲城信長 鬼ころし）清須市 / 金虎酒造（虎変・金虎）名古屋市 / 勲碧酒造（勲碧）江南市 / 杉浦味淋（愛櫻）碧南市 / 関谷醸造（蓬莱泉）設楽町 / 鶴見酒造（我山）津島市 / 東春酒造（東龍）名古屋市 / 内藤醸造（木曽三川）稲沢市 / 永井酒造場（磤勢）碧南市 / 中埜酒造（國盛）半田市 / 原田酒造（生道井）東浦町 / 福井酒造（四海王 純米吟醸 真）豊橋市 / 水谷酒造（千瓢）愛西市 / 盛田（ねのひ）常滑市 / 盛田金しゃち酒造（金鯱）半田市 / 山崎（尊皇）西尾市 / 山田酒造（醉泉・最愛）蟹江町 / 山盛酒造（鷹の夢）名古屋市

【岐阜県】（23蔵）

～北アルプスや伊吹山・恵那山の雪解け水が育む清流の伏流水がおいしいお酒を醸造～

足立酒造場（金華山）岐阜市 / 岩村醸造（女城主）恵那市 / 大塚酒造（竹雀）大垣市 / 奥飛騨酒造（初緑）下呂市 / 玉泉堂酒造（醴泉・美濃菊）養老町 / 蔵元やまだ（玉柏）八百津町 / 小坂酒造場（百春）美濃市 / 小町酒造（長良川）各務原市 / 武内酒造（美濃紅梅）大垣市 / 千古乃岩酒造（千古乃岩）土岐市 / 天領酒造（天領 日野屋）下呂市 / 中島醸造（小左衛門）瑞浪市 / はざま酒造（恵那山）中津川市 / 花盛酒造（はなざかり）八百津町 / 林酒造（美濃天狗）可児市 / 舩坂酒造店（四ッ星・深山菊）高山市 / 平和錦酒造（金泉）川辺町 / 三千盛（三千盛）多治見市 / 御代桜醸造（津島屋）美濃加茂市 / 三輪酒造（白川郷）大垣市 / 山内酒造（ふかもり）中津川市 / 若葉（若葉・大いばり）瑞浪市 / 渡辺酒造醸（白雪姫）大垣市

【三重県】（16蔵）

～約2,000年前より「御食国」と呼ばれ、豊かな食文化が育んだ香り高く味わい深い日本酒～

石川酒造（ふきい・やまいし）四日市市 / 伊勢萬（おかげさま）伊勢市 / 伊藤酒造（鈿女（うづめ））四日市市 / 井村屋 福和蔵（福和蔵）多気郡多気町 / 大田酒造（半蔵）伊賀市 / 神楽酒造（神楽）四日市市 / 河武醸造（鉾杉・SHIKI式）多気郡多気町 / 後藤酒造場（青雲）桑名市 / 清水清三郎商店（作）鈴鹿市 / 瀧自慢酒造（瀧自慢）名張市 / 早川酒造部（天一・天慶）三重郡朝日町 / 細川酒造（上げ馬）桑名市 / 丸彦酒造（三重の寒梅）四日市市 / 宮崎本店（清酒宮の雪・キンミヤ焼酎）四日市市 / 森喜酒造（るみ子の酒）伊賀市 / 若戎酒造（義左衛門）伊賀市

チケット・楽しみ方

・イベント参加には、スターターセットの購入が必要です。

・スターターセットは、飲食用コイン10枚・オリジナルお猪口・リストバンドがセットになっています。

・飲食用コインと引き換えて、日本酒や肴を購入することができます。

・肴やソフトドリンクについてもコインでの購入となります。

■チケット

（前売り券）

◆プレイガイド

●スターターセット前売り券：\3,000

※(コイン10枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド)

・ローチケ(https://l-tike.com/shinsake26/)（Lコード：41491）

・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/shin-sake-square/)（Pコード：995-889）

・イープラス(https://eplus.jp/shin-sake-square/)

◆酒フェスガイドアプリ(https://sakefes-partner.link.fespli.com/ticket_orderable_categories/99)

●スターターセット前売り券：\3,000

●コイン増量スターターセット前売り券：\4,500

※1人あたり(コイン20枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド)

※通常 \5,000（500円OFF）

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

●今までのイベントお猪口が使える！エコ割スターターセット前売り券：\3,000

※1人あたり(コイン13枚＋リストバンド)

※酒フェスガイドアプリ限定で発売

（当日券）

●スターターセット当日券：\3,600

※(コイン10枚＋オリジナルお猪口＋リストバンド)

※キャパシティに余裕がある場合のみ、アプリ・現地にて発売となります。

■追加コイン

会場では、追加コイン（1枚 200円）の販売を行います。

【注意事項】

20歳未満は日本酒の購入不可。飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。

ご来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。