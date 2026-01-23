ÆÉ½ñÍýÍ³¡¢»æ½ñÀÒ¤Ï¡ÖË×Æþ´¶¡×¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï¡Ö·ÈÂÓÀ¡×¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡Ö·ä´Ö»þ´Ö¤ÇÆÉ¤á¤ë¡×¤¬TOP～¼ã¼Ô¤ÎÆÉ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº～
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Þー¥¯¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®ÅÄÀµ°ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¾®Àâ/³Ø½Ñ½ñ/¥¨¥Ã¥»¥¤/»ùÆ¸½ñ¡¦³¨ËÜ/ÀìÌç½ñ/¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÆÉ¤ó¤À18～34ºÐ¤ÎÃË½÷¤Ë¡Ø¼ã¼Ô¤ÎÆÉ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò1·î20Æü¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ä´ººÆü¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì
¶áÇ¯¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÆÉ½ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤ä¡¢Â¾¤Î¹ÔÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤Ç¤ÎÆÉ½ñµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ëZÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ÊSNS¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«´¶¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSNSÈè¤ì¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤â¡¢¼ã¼Ô¤ÎÆÉ½ñ¼ÂÂÖ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢»æ½ñÀÒ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤ä°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SNSÈè¤ì¤È¼ã¼Ô¤ÎÆÉ½ñ¼ÂÂÖ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
- ÆÉ½ñ¤ÎÌÜÅª¡¢SNSÈè¤ìÁØ¤Ç¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¡Ù¤ä¡ØSNS¡¦ÅÅ»ÒÃ¼Ëö¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¡Ù¤¬¤È¤â¤Ë£³³ä±Û¤È¡¢ÈóÈè¤ìÁØ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë
- ³ÆÆÉ½ñ·ÁÂÖ¤ÎÍøÍÑÍýÍ³TOP¡¢»æ½ñÀÒ¤Ï¡ØÏÃ¤Ë¤è¤êË×Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ù¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï¡Ø»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡Ù¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡Ø¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Çµ¤·Ú¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ù
- SNSÈè¤ìÁØ¤Ï¡¢¡Ø°û¿©Å¹¡¦Ìî³°¡¦¤ªÉ÷Ï¤¡Ù¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÈóÈè¤ìÁØ¤ËÈæ¤Ù¸²Ãø¤ËÂ¿¤¤
- SNSÈè¤ìÁØ¤Ï¡¢ÆÉ½ñ»þ¤Ë¡Ø¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¡Ù¡Ø²»³Ú¤äBGM¤òÄ°¤¯¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ìþ¤·¤òÆÀ¤ë¹ÔÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¢£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
Q2-1¡¥¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ø¼ñÌ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¡Ù¤¬68.5¡ó¤Ç1ÈÖÂ¿¤¯¡¢¡ØµÙÂ©¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¿¤á¡Ù¤¬49.0%¤Ç2ÈÖÌÜ¡¢¡Ø¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡Ù¤¬48.3%¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¡¢£¸³ä¶¯¤¬¡Ø¼ñÌ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¡Ù¤òÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ç¤Ï£¶³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø°Õ¼±Åª¤Ë¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡Ê36.5¡ó¡Ë¡Ù¡¢¡Ø°ì»þÅª¤ËSNS¤äÅÅ»ÒÃ¼Ëö¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡Ê31.0%¡Ë¡Ù¤¬¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸²Ãø¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÃËÀ¤Ç¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
¢£¡Ú»æ½ñÀÒ/ÅÅ»Ò½ñÀÒ/¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
Q4.Q6.Q8¡¥¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ú»æ½ñÀÒ/ÅÅ»Ò½ñÀÒ/¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë²¿¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÆÉ½ñ·ÁÂÖ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢»æ½ñÀÒ¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ëº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
»æ½ñÀÒ¤Ï¡ØÏÃ¤Ë¤è¤êË×Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê42.7¡ó¡Ë¡Ù¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ï¡Ø»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡Ê47.8¡ó¡Ë¡Ù¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡Ø¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Çµ¤·Ú¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê36.1¡Ë¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÂ¾¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»æ½ñÀÒ¤¬9.2¡ó¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬15.4%¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬30.1%¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ú»æ½ñÀÒ/ÅÅ»Ò½ñÀÒ/¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³
¢£ÉáÃÊÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
Q9¡¥Ä¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¡Ú»æ½ñÀÒ/ÅÅ»Ò½ñÀÒ/¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡£¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¼«Âð¡Ê¼«¼¼¡Ë¡Ù¤¬77.3¡ó¤Ç£±ÈÖÂ¿¤¯¡¢¡ØÅÅ¼Ö/¿·´´Àþ/Èô¹Ôµ¡¡Ù¤¬36.3%¤Ç2ÈÖÌÜ¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§/µÊÃãÅ¹/¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬26.3%¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¡¢¡Ø¼«Âð¡Ê¼«¼¼¡Ë¡Ù¤¬85.5¡ó¤ÇÁ´ÂÎ¤è¤ê5pt°Ê¾å¹â¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï5pt°Ê¾åÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§/µÊÃãÅ¹/¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê36.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¸ø±à¤äÌî³°¤Î¥Ù¥ó¥Á¡Ê16.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø½ñÅ¹¡Ê15.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼«Âð¡Ê¤ªÉ÷Ï¤¡Ë¡Ê16.0¡ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸²Ãø¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥«¥Õ¥§/µÊÃãÅ¹/¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬40.0%¤È¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¡Ê13.0¡ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉáÃÊÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê
¢£ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°
Q10.Ä¾¶áÈ¾Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡Ú»æ½ñÀÒ/ÅÅ»Ò½ñÀÒ/¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ø¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¡Ù¤¬49.0%¤Ç1ÈÖÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°û¤ß¤â¤Î¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ù¤¬33.8%¤Ç2ÈÖÌÜ¡¢¡ØÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ù¤¬31.3%¤Ç£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°û¤ß¤â¤Î¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ê42.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¹¥¤¤Ê²»³Ú¤äBGM¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ê29.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ª²Û»Ò²°¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ê28.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÉ÷¤äÆü¸÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ê13.5¡ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ìþ¤·¤òÆÀ¤ë¹ÔÆ°¤¬Á´ÂÎ¤è¤ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ù¤¬46.0%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¡Ê20.0¡ó¡Ë¤ËÈæ¤Ù2ÇÜ°Ê¾å¹â¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°
Ä´ºº³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/18991/table/611_1_27e676aa8e064f4ab2fd40a2e1c9cd4b.jpg?v=202601230321 ]
±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://a-streaming.asmarq.co.jp/¡Ê¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖA-streaming¡×¡Ë